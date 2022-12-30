Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Газовый шантаж Путина в 2022 году не сработал. В Москве недооценили политическую решимость Берлина, финансовую мощь Германии, гибкость ее бизнеса и самодисциплину немцев.

Может ли высокоразвитая экономика, покупающая у одного и того же поставщика 55% необходимого ей природного газа, 50% каменного угля и 35% сырой нефти, всего за год избавиться от такой зависимости? В январе 2022 года о жизни без энергоносителей из России в Германии даже и не думали. В конце февраля, сразу после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, быстрый отказ от них казался неосуществимым. Но уже к декабрю немцы именно этого и добились.

"Немецкое экономическое чудо 2.0"

Историки и экономисты часто пользуются термином "немецкое экономическое чудо": им описывают стремительный подъем экономики ФРГ из руин Второй мировой войны. Вполне возможно, что вскоре в научной литературе появится термин "немецкое экономическое чудо 2.0", призванный подчеркнуть чрезвычайный характер тех изменений, которые произошли в экономике и особенно в энергетике Германии в 2022 году.

При этом особенно сильно изменилась газовая сфера. Ведь оперативно переключиться на другие страны при поставках по морю нефти и угля - задача в условиях нормально функционирующего мирового рынка в общем-то вполне решаемая. Но как за считанные месяцы заменить импорт газа по формировавшейся десятилетиями системе трубопроводов, проложенных из небольшого числа географически близких стран?

Вплоть до 31 августа 2022 года "Газпром" снабжал Германию только по газопроводу "Северный поток" Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

Когда министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) через несколько недель после начала российского вторжения заявил, что Германия "к середине 2024 года могла бы стать почти полностью независимой от российского газа", многим такой прогноз показался нереалистичным. Причем меньше всего в такое верили в Москве. Там царило твердое убеждение, что экономике и населению Германии просто не выжить без российского газа, а потому на Берлин можно оказывать политические давление, шаг за шагом сокращая поставки и угрожая полным "отключением газа".

Это оказалось одной из тех фатальных для России ошибок ее руководства, на которые был столь богат 2022 год. Для российской государственной компании "Газпром" такой фундаментальный просчет Кремля обернется потерей ее главного зарубежного рынка сбыта - Германии, которая до этого из года в год покупала четверть всего экспорта трубопроводного газа из РФ. Однако в середине июня в Кремле об этом еще не догадывались и надеялись на действенность своего шантажа.

ФРГ с 31 августа 2022 года живет без поставок от "Газпрома"

"Газпром" тогда сразу на 60% сократил поставки в Германию по "Северному потоку", сославшись на проблемы с турбинами компании Siemens Energy, хотя по времени эта мера совпала с визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Киев, где он поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

июле газопровод полностью остановили на десятидневный плановый ремонт, затем объемы прокачки снизились уже на 80% от его пропускной способности. А в конце августа было объявлено о новых внеплановых трехдневных профилактических работах, после которых снабжение немецкого рынка больше не возобновилось.

Диверсия на "Северных потоках", почти полностью разрушившая эти газопроводы, произошла лишь четыре недели спустя, 26 сентября. Но даже после этого "Газпром" мог бы обеспечивать Германию газом, если бы Кремль захотел увеличить поставки транзитом через Украину или снял бы российские санкции с идущего до ФРГ газопровода "Ямал - Европа".

Фото: DW

Таким образом, немцы уже с июня не получали из России привычные, закрепленные в долгосрочных контрактах объемы, на которые твердо рассчитывали, а с 31 августа вообще лишились российского трубопроводного газа - тех самых 55% своих потребностей.

И тем не менее Германия смогла осенью досрочно на 100% заполнить свои газохранилища, не замерзла во время первых декабрьских холодов, привычно отпраздновала Рождество, в конце месяца на фоне теплой погоды даже возобновила закачку газа в ПХГ (уровень их заполнения вновь достиг примерно 89%) и входит в 2023 год в ситуации, когда большинство экспертов пересматривает свои предыдущие пессимистичные прогнозы.

Теперь ученые предсказывают немецкой экономике на ближайшие месяцы лишь мягкую рецессию и даже допускают, что кризиса можно будет избежать. Тем более, если цены на нефть и газ продолжат снижение или хотя бы останутся на нынешних относительно низких отметках, соответствующих довоенному уровню начала 2022 года.

Правительство ФРГ было против эмбарго на газ

Как все это стало возможным? Каковы реальные причины такого "чуда"? Что Путин в порыве газового шантажа Германии не учел или недооценил? Почему ФРГ намного раньше преодолела газовую зависимость от России, чем прогнозировали министр экономики Хабек и многие эксперты?

К 31 декабря НПЗ в Шведте прекратит использовать российскую нефть из нефтепровода "Дружба" Фото: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Многие, но далеко не все. Еще весной, когда обсуждался вопрос о введении эмбарго ЕС не только на российский уголь (вступил в силу 10 августа) и на морские поставки нефти из России (действует с 5 декабря), но также и на трубопроводный газ из РФ, ряд специалистов, например, профессор Рюдигер Бахман (Rüdiger Bachmann), представили расчеты и предложения, как Германия могла бы сразу же отказаться еще и от продукции "Газпрома". Но тогда правительство ФРГ, вынужденное учитывать опасения населения и бизнеса, не рискнуло пойти на такой шаг.

Однако оно стало ускоренно готовить страну к тому все более вероятному дню, когда Россия со своей стороны перестанет поставлять газ. Так, уже 27 февраля, через три дня после российского нападения на Украину, канцлер Олаф Шольц в своей знаменитой речи о "смене эпох" объявил о сооружении в Германии двух терминалов по приему сжиженного природного газа.

К этому моменту ФРГ была единственной крупной страной ЕС, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема СПГ, поскольку всецело полагалась на трубопроводные поставки из России. Через полгода, к концу лета, число запланированных СПГ-терминалов, финансируемых из госбюджета, выросло до пяти.

Миллиарды из казны на СПГ-терминалы и заполнение ПХГ

При этом Берлин, чтобы максимально ускорить процесс, сразу же сделал ставку на долгосрочную аренду регазификационных судов, иными словами - готовых плавучих заводов. Когда 17 декабря первый из них официально сдавали в эксплуатацию в Вильгельмсхафене, немецкие СМИ заговорили о "чуде".

Оно состояло не в том, что за восемь месяцев в порту построили новый причал и проложили трубу длиной в 26 километров до магистрального газопровода. А в том, что обычно получение различных разрешений на подобные инфраструктурные проекты длится в Германии годами. Но на сей раз беспрецедентную скорость обеспечил специальный закон, принятый еще весной с целью максимально ускорить сооружение именно СПГ-терминалов.

Вильгельмсхафен, 17 декабря 2022 года. Первый в ФРГ плавучий СПГ-терминал приступил к работе Фото: Michael Sohn/REUTERS

Так что нынешней зимой Германия будет получать газ с трех таких терминалов (двух с государственным участием и одного полностью частного), а в следующем отопительном сезоне их окажется уже как минимум шесть суммарной мощностью свыше 30 млрд кубометров в год. Вместе с выросшими (до технически возможного предела) трубопроводными поставками из Норвегии, о которых Берлин еще весной срочно договорился с Осло, эти объемы заменят не менее двух третей прежних российских поставок по "Северному потоку". Его мощность составляла 55 млрд кубометров в год.

К тому же Германия сможет по-прежнему импортировать газ через СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и Франции, что она усиленно делала с лета 2022 года.

Собственно, "чудо" рекордного, стопроцентного заполнения немецких ПХГ объясняется главным образом тем, что правительство ФРГ, поставив политическую задачу войти в зиму 2022/2023 с максимальными резервами голубого топлива, снабдило многими миллиардами евро взятые под свой контроль компании Gazprom Germania (ныне SEFE) и Uniper - и они, по сути дела, скупали на рынке все свободные объемы, невзирая на цены.

Это, несомненно, очень дорого обошлось немецкой казне, в том числе из-за запредельного взлета цен в августе, но без этих расходов Германия в случае тяжелого экономического кризиса понесла бы несравнимо более серьезные потери.

Временное продление жизни АЭС и угольных электростанций

Однако увеличение поставок норвежского трубопроводного газа и импорта СПГ через терминалы в Германии и в соседних странах все равно не компенсирует в полной мере те объемы, которые раньше покупались у "Газпрома". Поэтому ФРГ непременно придется сократить потребление газа. Особенно остро задача экономии топлива стояла в 2022 году.

Мощной электростанции Neurath близ Кёльна, использующей местный бурый уголь, разрешили работать дольше, чем планировалось Фото: Rupert Oberhäuser/dpa/picture alliance

Основной вклад правительства и парламента в ее решение состоял в том, что они временно отошли от обещанного избирателям ради защиты климата курса на сокращение угольной генерации электроэнергии и изменили действующие законы так, чтобы временно вновь подключить к сети уже выведенные в резерв и даже законсервированные электростанции, использующие импортный каменный и местный бурый уголь. К тому же на несколько месяцев был отложен давно запланированный на 31 декабря 2022 года окончательный отказ от атомной энергетики.

Все это было сделано для того, чтобы нынешний зимой использовать как можно меньше газа для производства электричества. От поддержавшей эти меры Партии "зеленых", играющей важную роль в нынешней правительственной коалиции в Берлине, мало кто ожидал в вопросах угля и АЭС подобного прагматизма и готовности к компромиссам.

Экономию газа обеспечили и индустрия, и домохозяйства

Большой вклад в экономию газа, ставшего вдруг дефицитным и чрезвычайно дорогим, внесла немецкая индустрия. Она использует его главным образом не как сырье, а как топливо для заводских электростанций и при производстве тепла для технологических процессов. Предприятия, имевшие такую возможность, частично или полностью переключились на другие энергоносители - нефтепродукты и уголь. В ряде отраслей, особенно в химической промышленности, экономию обеспечило сокращение производства.

Берлин, 10 июня 2022 года. Роберт Хабек дает старт общенациональной кампании энергосбережения Фото: Tobias Schwarz/AFP

А о вкладе рядовых немцев в решение общенациональной задачи экономии газа весьма красноречиво говорит то, что вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (партия "зеленых"), еще в июне начавший кампанию за энергосбережение в быту, в телеинтервью перед рождественскими праздниками счел нужным поблагодарить соотечественников за проявленную в уходящем году сознательность.

Как и во время пандемии с ее масочным режимом и локдаунами, немецкое общество перед лицом новой опасности - физического дефицита газа и запредельных цен на него - вновь продемонстрировало самодисциплину и прицельно снизило потребление топлива при отоплении жилья. Причем сделало это не только для того, чтобы сэкономить деньги и "дать ответ Путину", но заодно еще и ради сокращения выбросов в атмосферу вредных для климата парниковых газов. Этот побудительный мотив, важный для очень многих немцев, в Москве уж точно недооценивают.

По данным европейского статистического ведомства Eurostat, суммарная экономия газа в Германии составила с августа по ноябрь включительно примерно 25%. Вместе со всеми другими перечисленными здесь мерами этого хватило, чтобы без крупных потерь и лишений положить в 2022 году конец газовой зависимости от России и начать новую жизнь без "Газпрома".

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