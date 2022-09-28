Запад назвал причину ЧП на Балтике

Масштабные повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" - в центре внимания европейской политики. Запад считает ЧП с российскими газовыми магистралями актом диверсии. Предположительно речь идет о взрывах, причем произошедших в разное время. Главный вопрос: кто несет ответственность за чрезвычайную ситуацию? Была это Россия или есть еще и другие варианты? Как реагируют в Москве?
https://www.dw.com/ru/kto-razrusil-severnyj-potok-zapad-nazval-pricinu-cp-na-baltike-dw-novosti-28092022/video-63273005