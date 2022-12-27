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Экономика и бизнесЕвропа

Цена газа в Европе опустилась до минимума с начала войны

Олег Соколенко
48 мин. назад

Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах, крупнейшем в Европе, 27 декабря опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час - это самый низкий уровень с начала войны. В сентябре цена газа приближалась к 345 евро за мегаватт-час.

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Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах, крупнейшем в Европе, в ходе торгов во вторник, 27 декабря опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час (820 евро за тысячу кубометров). Этой самый низкий показатель с момента нападения РФ на Украину.

22 февраля, за два дня до начала войны, газ на TTF торговался на уровне 79,9  евро за мегаватт-час. 24 февраля котировки скакнули до 128 евро. Максимальных значений они достигли в конце августа, приблизившись к отметке в 350 евро за мегаватт-час.

Газ подешевел из-за теплой погоды и ветряков

По оценке Федерального агентства по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA), снижению цен на газ способствововала теплая погода, установившаяся в конце декабря и снизившая потребление. Также помогли поступление большего количества энергии от ветряных электростанций и снижение экспорта энергии во Францию, написал в Twitter глава агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller).

По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastucture Europe (GIE), газохранилища в Германии на Рождество были наполнены на 88,2 процента, что на 0,38 п.п. больше, чем днем ранее. В начале ноября газохранилища ФРГ были заполнены более чем на 99 процентов, несмотря на прекращение поставок из России.

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