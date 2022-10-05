RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

На западе Германии добыча бурого угля закончится не в 2038 году, а уже в 2030. Компромисс с властями предусматривает сооружение новых электростанций, работающих на газе и водороде.

Шаг назад и два шага вперед. Такова суть компромисса немецкого энергогиганта RWE с федеральными и земельными властями, обнародованного 4 октября в самый разгар энергетического кризиса. Более точно этот компромисс описывают такие цифры: сначала полтора или два с половиной года усиленного использования бурого угля для поддержания стабильного снабжения страны электроэнергией в условиях прекращения поставок российского газа, затем полный отказ от этого энергоносителя на восемь лет раньше запланированного срока: не в 2038 году, а уже в 2030.

RWE - хозяйка угольного бассейна в земле Северный Рейн - Вестфалия

Речь идет о Западной Германии, о промышленно развитой и самой многонаселенной в ФРГ федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, о регионе между Кельном и Ахеном. Это - традиционная вотчина акционерного общества RWE AG (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG) - одной из четырех крупнейших энергетических компаний ФРГ.

В этом регионе она добывает бурый уголь открытым способом в огромных карьерах, рядом с которыми построила крупные электростанции. Себестоимость производства низкая, бизнес очень выгодный. Но и очень неэкологичный: бурый уголь при сжигании сильнее загрязняет окружающую среду и выбрасывает в атмосферу больше вредных для климата парниковых газов, чем каменный уголь, не говоря уже о природном газе.

Добыча бурого угля в карьере Garzweiler, снабжающего ТЭС Neurath Фото: Mircea Gherase

RWE, естественно, участвовала в 2018-2019 годах в выработке того компромисса, который лег в основу принятого летом 2020 года закона ФРГ об окончательном отказе немецкой электроэнергетики от угля к 2038 году, призванного содействовать достижению климатических целей Германии и Евросоюза. В соответствии с этим законом компания согласовала с властями график выведения в резерв и последующего окончательного отключения своих угольных электростанций (каменный уголь она больше не использует).

Согласно этому графику, два блока электростанции Neurath близ города-миллионника Кельна суммарной мощностью 1200 мегаватт (МВт), что сопоставимо с мощностью одной атомной электростанции, намечалось вывести из эксплуатации к концу 2022 года. Но тут разразился энергетический кризис, связанный с войной России против Украины, ЕС ввел эмбарго на импорт каменного угля из РФ, а "Газпром" сначала резко сократил, а затем и полностью прекратил поставки в Германию российского газа.

Расширение угольной генерации - не отказ от защиты климата

Возникла чрезвычайная ситуация сильно взлетевших цен и реальной угрозы дефицита энергии. Поэтому правящей в Германии коалиции социал-демократов, "зеленых" и либералов, закрепивших в конце 2021 года в своем коалиционном договоре намерение "в идеале" досрочно завершить отказ от угля уже в 2030 году (на эту дату ориентируется и целый ряд других стран ЕС), пришлось резко поменять первоначальные планы.

Электростанция на буром угле Niederaußem вблизи Кёльна, на заднем плане - другая ТЭС компании RWE: Neurath Фото: Herbert Sauerwein

Правительство ФРГ приняло решение вновь ввести в строй уже выведенные в резерв или даже законсервированные электростанции, работающие на каменном и буром угле. Причем сначала было решено задействовать их только до конца предстоящей зимы, а затем срок их эксплуатации был продлен до весны 2024 года. И стало складываться впечатление, что Германия под давлением обстоятельств отказывается от своих экологических и климатических целей. Даже пошли разговоры о ренессансе угля в стране.

Впечатление оказалось ошибочным: за вынужденным временным отступлением последует ускоренное движение к намеченной цели. Именно об этом и свидетельствуют обнародованные 4 октября договоренности между компанией RWE, министерством экономики и защиты климата ФРГ и правительством Северного Рейна - Вестфалии. В этой федеральной земле после состоявшихся в мае выборов правит коалиция христианских демократов и "зеленых".

Договоренность об угольных электростанциях и газовых ТЭС

Главное в этих договоренностях: два блока Neurath продолжат работу до 31 марта 2024 года, после чего срок их эксплуатации может быть продлен максимум еще на один год, а взамен RWE обязуется уже в 2030 году остановить те электростанции, которые по действующему закону могли бы работать до 2038 года. Это два наиболее современных блока ТЭС Neurath и один аналогичный блок ТЭС Niederaußem (тоже вблизи Кельна) суммарной мощностью 3000 МВт.

Благодаря этому досрочному свертыванию угольной генерации можно будет избежать выброса в атмосферу примерно 280 миллионов тонн CO2, подчеркивает компания в сообщении для прессы. К тому же отпадет необходимость в намеченном расширении карьеров, так что не придется выселять жителей и сносить дома в пяти населенных пунктах и в трех фермерских хозяйствах. Однако с лица земли все-таки исчезнет местечко Лютцерат, за сохранение которого долго боролись местные жители и экологисты.

23 апреля 2022. Одна из многочисленных демонстраций за сохранение местечка Лютцерат Фото: BERND LAUTER/AFP

Следует отдельно подчеркнуть, что решение о досрочном свертывании добычи и использования бурого угля на западе ФРГ не распространяется на буроугольные бассейны в бывшей ГДР. Там структурно более слабые регионы, там куда меньше индустриальных предприятий и возможностей найти работу, так что восточногерманские регионы свертывать свою угольную промышленность быстрее, чем прописано в законе, пока не спешат.

Достигнутые с властями договоренности предусматривают также обязательство RWE соорудить (главным образом рядом с доживающими свой век угольными ТЭС) электростанции суммарной мощностью 3000 МВт, работающие на природном газе. В перспективе они понадобятся Германии только для подстраховки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и будут вырабатывать электричество лишь тогда, когда энергии ветра, солнца и биомассы на пиках спроса будет не хватать. Содержание этих резервных мощностей государству придется субсидировать.

Новая бизнес-модель RWE - возобновляемая энергетика

Но уже сейчас государство требует, чтобы все новые газовые электростанции строились по технологии, которая в будущем позволяла бы вместо природного газа использовать водород. Иными словами, они должны быть H2-ready, как это называется ныне в современной энергетике. При этом в Германии подразумевают главным образом или даже исключительно "зеленый" водород, получаемый методом электролиза воды с помощью энергии ВИЭ.

Это вполне вписывается в новую глобальную бизнес-модель RWE, поскольку немецкий энергетический гигант решил сосредоточиться именно на ВИЭ. В их развитие компания намерена вложить по всему миру до 2030 года порядка 50 млрд евро, в том числе 15 млрд в Германии. В частности, ветропарки и солнечные электростанции планируется разместить и на месте нынешних угольных карьеров после их рекультивации.

Как раз накануне объявления договоренности с властями, 3 октября, компания сообщила о покупке в Соединенных Штатах за 6,8 млрд долларов фирмы Con Edison Clean Energy Businesses, специализирующейся на солнечной энергетике. В результате этой сделки RWE доведет установленные на американском рынке "зеленые" генерирующие мощности до 7200 МВт и займет второе место среди крупнейших в США производителей солнечной энергии и четвертое место среди фирм из области ВИЭ.

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