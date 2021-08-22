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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "RWE".
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Компании проанализируют возможности сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода. Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу в течение следующего месяца.
До 3000 человек приняли участие в акции на западе Германии против расширения добычи угля и сноса близлежащих деревень.
Хамбахский лес между Кельном и Ахеном превратился в символ борьбы экологов против угольной промышленности. Несмотря на то, что экологи защитили лес от вырубки, десятки активистов отказываются покидать его территорию.
В Германии снесли охладительную башню атомной электростанции. И по этому случаю вновь вспомнили, во сколько обходится и как долго длится демонтаж радиационно опасных объектов.
Топ-менеджеры крупных компаний E.ON Evonik, RWE и Thyssenkrupp обратились к избирателям с призывом активно участвовать в голосовании.
Накануне Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия временно запретил концерну RWE вырубку деревьев в районе угольного разреза Хамбах.
Энергоконцерн RWE и горный надзор не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению региона или Германии в целом, постановил суд.
Концерн RWE намерен вырубить часть деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах на западе ФРГ. Ранее снос лагеря экоактивистов был приостановлен из-за гибели журналиста.
Немецкая полиция ликвидирует лагерь экоактивистов неподалеку от Кельна. Некоторые из них уже годами живут на деревьях и пытаются предотвратить вырубку. Концерн RWE намерен расширить угольный карьер.
Должна ли ФРГ иметь возможность принимать танкеры со сжиженным газом? Давнюю вялотекущую дискуссию оживили предложение денег из Дохи и угрозы "Северному потоку-2" из Вашингтона.
На Бернхарда Гюнтера напали два человека, облив его кислотой. Сейчас он находится в больнице.
Правительство Германии согласовало с энергокомпаниями план утилизации ядерных отходов после планового закрытия АЭС. При этом властям не удалось добиться внесудебного урегулирования финансовых претензий концернов.
Крупнейшее за 16 лет IPO в Германии показало: концерн RWE с угольными, газовыми и атомными электростанциями – это прошлый век. Будущее – за биржевым новичком Innogy.
Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
12 сентября во Франкфурте впервые будут котироваться акции Uniper. Этой компании немецкий концерн E.on передал газовые контракты с "Газпромом", электростанции в РФ и доли в "Северном потоке".
Комиссия правительства ФРГ предложила атомным концернам в ФРГ откупиться от рисков, связанных с утилизацией ядерных отходов. За это они должны внести в специальный госфонд 23,3 млрд евро.
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