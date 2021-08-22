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RWE Group

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "RWE".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Нафтогаз Украины" и немецкий RWE подписали меморандум о водородных проектах 22.08.2021

Компании проанализируют возможности сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода. Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу в течение следующего месяца.
30.08.2020, Nordrhein-Westfalen, Keyenberg: Bei Keyenberg geht der Demonstrationszug vor einem Schaufelbagger vorbei. Ein bundesweites Bündnis von Umweltverbänden und Klimagruppen will «gegen die Zerstörung der gefährdeten Dörfer und für Klimagerechtigkeit zu protestieren». Foto: David Young/dpa | Verwendung weltweit

Экоактивисты на западе Германии пытались захватить экскаватор на угольном карьере 30.08.2020

До 3000 человек приняли участие в акции на западе Германии против расширения добычи угля и сноса близлежащих деревень.

23.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Kerpen: Polizisten stehen im Hambacher Wald vor einer von Umweltaktivisten gebauten Plattform. Die Polizei hat in dem von Umweltaktivisten besetzten Wald mit weiteren Aktionen begonnen. Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

В Германии полиция разбирает баррикады в Хамбахском лесу 23.06.2020

Хамбахский лес между Кельном и Ахеном превратился в символ борьбы экологов против угольной промышленности. Несмотря на то, что экологи защитили лес от вырубки, десятки активистов отказываются покидать его территорию.

09.08.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Der Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich stürzt kontrolliert zusammen, nachdem Bagger nacheinander die Stützen entfernt hatten (Luftaufnahme mit einer Drohne). Über 30 Jahre, nachdem der Meiler nach nur 13 Monaten Laufzeit vom Netz ging, ist das einst das Neuwieder Becken nördlich von Koblenz dominierende, über 160 und zuletzt noch rund 80 Meter hohe Betonkonstrukt Geschichte Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Что нам стоит АЭС закрыть? Многие миллиарды и десятилетия 13.08.2019

В Германии снесли охладительную башню атомной электростанции. И по этому случаю вновь вспомнили, во сколько обходится и как долго длится демонтаж радиационно опасных объектов.
Der Vorstandsvorsitzende von E.ON Johannes Teyssen beim Jahrespressegespräch des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft in Berlin am 11.Juli 2013. Copyright: DW/Andrey Gurkov

Немецкий бизнес призывает ослабить позиции популистов на выборах в Европарламент 12.03.2019

Топ-менеджеры крупных компаний E.ON Evonik, RWE и Thyssenkrupp обратились к избирателям с призывом активно участвовать в голосовании.
People protest for the preservation of the ancient forest Hambacher Forst where German utility and power supplier RWE says it would lose as much as 5 billion euros ($5.9 billion) if it cannot continue their open-cast brown coal mining near the western German town of Kerpen-Buir west of Cologne, Germany, October 6, 2018. Banner reads Save the climate. REUTERS/Wolfgang Rattay

В Германии 50 тысяч человек протестуют против вырубки Хамбахского леса 06.10.2018

Накануне Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия временно запретил концерну RWE вырубку деревьев в районе угольного разреза Хамбах.
People build a barricade in the forest as they protest against German utility and power supplier RWE near Kerpen-Buir some 35 km west of Cologne, Germany, September 23, 2018, where protesters have built a camp with tents and tree houses to stop the clearing of the forest Hambacher Forst for a nearby open cast brown coal mining. REUTERS/Wolfgang Rattay

В Германии концерну RWE временно запретили вырубать Хамбахский лес 05.10.2018

Энергоконцерн RWE и горный надзор не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению региона или Германии в целом, постановил суд.
People build a barricade in the forest as they protest against German utility and power supplier RWE near Kerpen-Buir some 35 km west of Cologne, Germany, September 23, 2018, where protesters have built a camp with tents and tree houses to stop the clearing of the forest Hambacher Forst for a nearby open cast brown coal mining. REUTERS/Wolfgang Rattay

Более 7000 человек вышли на защиту Хамбахского леса на западе ФРГ 23.09.2018

Концерн RWE намерен вырубить часть деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах на западе ФРГ. Ранее снос лагеря экоактивистов был приостановлен из-за гибели журналиста.

Протест на деревьях: как и почему немецкие экоактивисты защищают лес Хамбах (17.09.2018) 17.09.2018

Немецкая полиция ликвидирует лагерь экоактивистов неподалеку от Кельна. Некоторые из них уже годами живут на деревьях и пытаются предотвратить вырубку. Концерн RWE намерен расширить угольный карьер.
07.09.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (l, CDU) und der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, sitzen zu Beginn der deutsch-katarischen Wirtschaftskonferenz in der ersten Reihe. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Катар настойчиво подталкивает Германию к строительству терминала СПГ 11.09.2018

Должна ли ФРГ иметь возможность принимать танкеры со сжиженным газом? Давнюю вялотекущую дискуссию оживили предложение денег из Дохи и угрозы "Северному потоку-2" из Вашингтона.
Bernhard GUENTHER, GÃ_nther, Finanzvorstand, CFO, Innogy SE Bilanz-Pressekonferenz fuer das Geschaeftsjahr 2016 am 13.03.2017 in Essen Â | Verwendung weltweit

На директора немецкой компании Innogy напали с кислотой 05.03.2018

На Бернхарда Гюнтера напали два человека, облив его кислотой. Сейчас он находится в больнице.
15.03.2016+++ Anti-nuclear protestors demonstrate outside Germany's Constitutional Court in Karlsruhe 15 March 2016, prior to the start of a two-day hearing in a case relating to Germany's landmark decision to shutdown of their nuclear plants by 2022. REUTERS/Staff/Files +++ (C) Reuters

Берлин не смог заставить концерны отозвать иски по поводу отказа от АЭС 09.03.2017

Правительство Германии согласовало с энергокомпаниями план утилизации ядерных отходов после планового закрытия АЭС. При этом властям не удалось добиться внесудебного урегулирования финансовых претензий концернов.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 07: Carsten Kanngeter, CEO Deutsche Boerse and Peter Terium, CEO of German utility RWE, arrive for the initial public offering of Innogy, the renewable energies company that RWE is spinning off as a separate corporation at the Frankfurt Stock Exchange on October 7, 2016 in Frankfurt, Germany. RWE has struggled to restructure itself following the German government's policy shift to abandon nuclear power in favor of renewable energy sources. The Innogy IPO is being greeted with excitement by investors and analysts predict its market value could quickly exceed that of RWE. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Еще один партнер "Газпрома" переключился на "зеленую энергетику" 07.10.2016

Крупнейшее за 16 лет IPO в Германии показало: концерн RWE с угольными, газовыми и атомными электростанциями – это прошлый век. Будущее – за биржевым новичком Innogy.

Jugendstil-Kraftwerk Heimbach, Eifel. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Электрификация в стиле модерн 22.09.2016

Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
ARCHIV - Der Vorstandsvorsitzende von Eon, Johannes Teyssen, spricht am 07.05.2015 während der Hauptversammlung in der Grugahalle in Essen (Nordrhein-Westfalen) vor dem Schriftzug Eon und Uniper. Copyright: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

E.on отдает на биржу все энергетические проекты с Россией 10.09.2016

12 сентября во Франкфурте впервые будут котироваться акции Uniper. Этой компании немецкий концерн E.on передал газовые контракты с "Газпромом", электростанции в РФ и доли в "Северном потоке".
ARCHIV: 2014++++++++++++ARCHIV - Das Kernkraftwerk Grohnde in der Gemeinde Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen), aufgenommen am 02.12.2014 (Langzeitbelichtung). Das Atomkraftwerk (AKW) gehört zu knapp 83 Prozent dem Energiekonzern Eon. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa Listicle Zitterjahr und Bewährungsprobe: 2016 wird für Versorger hart) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Атомным концернам в ФРГ предложили откупиться от рисков за 23 млрд евро 27.04.2016

Комиссия правительства ФРГ предложила атомным концернам в ФРГ откупиться от рисков, связанных с утилизацией ядерных отходов. За это они должны внести в специальный госфонд 23,3 млрд евро.
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