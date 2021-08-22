В Германии полиция разбирает баррикады в Хамбахском лесу

Хамбахский лес между Кельном и Ахеном превратился в символ борьбы экологов против угольной промышленности. Несмотря на то, что экологи защитили лес от вырубки, десятки активистов отказываются покидать его территорию.