Битва за уголь: Как Лютцерат стал жертвой войны в Украине

Полиция пытается изгнать активистов из Лютцерата, чтобы компания RWE могла добывать там уголь. Защитники природы и эксперты уверены, что это не только вредит экологии, но и противоречит Парижскому соглашению по климату.

Ранним утром в среду, 11 января, немецкие правоохранители начали операцию по вытеснению экологических активистов из небольшой деревни Лютцерат, расположенной в 40 километрах к юго-западу от Дюссельдорфа (земля Северный Рейн - Вестфалия). Полиция приступила к активным действиям после того как административный суд Аахена отклонил срочную жалобу защитников деревни, выступающих против запрета на пребывание и въезд в Лютцерат. Как сообщило агентство epd, по мнению суда, люди, находящиеся в Лютцерате несмотря на запрет, не могут ссылаться на так называемую климатическую чрезвычайную ситуацию. Нынешняя правовая система не предусматривает такого обоснования.

При приближении полиции экоактивисты забрались на треноги Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

По некоторым данным, в деревне находится около трех сотен активистов, еще 250 расположились в соседнем поселке. Причем среди экоактивистов есть и семьи с маленькими детьми. Правоохранители назвали их поведение безответственным и предложили немедленно покинуть территорию, недвусмысленно пригрозив возможными проблемами со службами опеки.

Экоактивисты основательно подготовились к обороне

В полиции не ожидают, что операция пройдет легко и полагают, что она может продлиться несколько дней. Это связано, отмечают издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), с высоким профессионализмом экоактивистов. Они установили железобетонные баррикады вокруг и внутри Лютцерата, а также возвели ряд деревянных конструкций, такие как треножники или дома на деревьях, на которых защитники могут длительное время находиться на большой высоте, что должно затруднить правоохранителям эвакуацию людей из деревни.

Кроме того, в ожидании выселения активисты забаррикадировались в деревенских домах, которые сейчас, как говорят, напоминают крепости. Протестующие заявили о том, что в зданиях установили ловушки, а в полиции не исключают, что экоактивисты успели подготовить еще и систему подземных туннелей.

RND со ссылкой на представителей полиции сообщает о стычках с активистами, которые бросали в правоохранителей камни, использовали пиротехнику и даже бутылки с зажигательной смесью. По некоторым данным, травмы различной степени тяжести получили 8 сотрудников полиции и 10 защитников деревни. К середине 11 января сообщалось, что Лютцерат добровольно покинули лишь 35 активистов.

На краю гигантского карьера

До недавнего времени деревня Лютцерат, состоящая всего из нескольких домов, относилась к Эркеленцу, городу с населением 43 тыс. человек на западе земли Северный Рейн - Вестфалия. Большинство ранее населявших его жителей продали свое имущество и переехали в другие места после того, как энергетический концерн RWE получил права на эту территорию и решил полностью снести деревню для расширения карьера Гарцвайлер - одного из крупнейших разрезов по добыче бурого угля в Германии открытым способом.

Гигантские экскаваторы вплотную приблизились к деревне Фото: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

Лютцерат в итоге оказался фактически на самом краю огромной выработки, глубина которой в отдельных местах достигает 200 метров. Открытый карьер напоминает лунный пейзаж. Огромные экскаваторы добывают здесь уголь на площади более 80 кв. км с 1983 года. Для этих целей были уничтожены не только чрезвычайно плодородные почвы, но и снесены 19 деревень, ферм и хуторов.

Как была решена судьба Лютцерата?

Особую остроту ситуации вокруг обреченной деревни создает тот факт, что разрешение на расширение добычи угля концерном RWE было принято при непосредственном участии политиков от партии "Союз-90"/"зеленые", идеология которой построена на решении экологических проблем. 4 октября 2022 года федеральный министр экономики и по защите климата Роберт Хабек (Robert Habeck) и его коллега из правительства земли Северный Рейн - Вестфалия Мона Нойбаур (Mona Neubaur) представили соглашение с RWE о постепенном отказе от добычи и использования угля к 2030 году, что на восемь лет раньше, чем планировали предыдущие правительства. В результате пять деревушек вокруг карьера Гарцвайлер будут спасены, но не Лютцерат. "Даже если бы я хотела по-иному: мы должны признать, что реальность другая", - заявила тогда Мона Нойбаур.

Вице-канцлер, министр экономики и по защите климата Роберт Хабек Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Необходимо напомнить, что на тот момент в Германии существовала большая обеспокоенность по поводу острой нехватки газа предстоящей зимой в связи с прекращением его поставок из России вследствие нападения России на Украину. "Путинская агрессивная война вынуждает нас временно использовать больше бурого угля, чтобы экономить газ при производстве электроэнергии. Это болезненно, но необходимо в связи с нехваткой газа. Соглашение - хороший способ сделать это", - сказал Хабек, представляя соглашение с RWE.

В свою очередь в концерне и правительство земли Северный Рейн - Вестфалия уверены, что запасы угля, находящиеся под Лютцератом, абсолютно необходимы для обеспечения надежного энергоснабжения.

Экоактивисты и эксперты против добычи угля в Лютцерате

Закрепившиеся в деревне экоактивисты требуют ввести мораторий на выселение и предотвратить снос. Они утверждают, что дальнейшая добыча и использования бурого угля не только нанесет ущерб окружающей среде и животному миру в непосредственной близости от гигантского карьера, но и поставят под угрозу соблюдение целевого показателя в 1,5 градуса, предусмотренного Парижским соглашением по климату. Активисты, объединившиеся в альянс Lützerath unräumbar, в который также входят организации Fridays for Future, Extinction Rebellion и Letzte Generation обвинили "зеленых" в том, что они "пожертвовали" Лютцератом ради соглашения с RWE о постепенном отказе от угля в 2030 году. "Роберт Хабек и Мона Нойбаур приняли решение о грязной сделке с RWE на основе сомнительных цифр, что в конечном итоге помогает только одному: самой угольной компании", - заявила Линда Каструп (Linda Kastrup), представитель организации Fridays for Future на совместной пресс-конференции экоактивистов 6 января.

Экоактивисты в Лютцерате призывают правительство не забывть о Парижском соглашении по климату Фото: Gero Rueter/DW

С ними солидарны и некоторые эксперты. В 2021 году Немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал исследование о соблюдении ограничения в 1,5 градуса и необходимых для этого мерах. С точки зрения DIW, для этого добыча и использование бурого угля должны быть сильно сокращены.

Экономист в области энергетики из DIW, профессор Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert) не видит необходимости в расширении карьера Гарцвайлер. "Наше исследование, а также другие исследования ясно показывают, что Лютцерат не нужно разрушать - угля достаточно и в существующих выработках", - рассказала она DW.

Кроме того, по мнению ученой, надежное и климатически безопасное энергоснабжение Германии в принципе возможно и на фоне нехватки газа - за счет расширения использования возобновляемых источников энергии. Однако для достижения этой цели темпы их использования должны быть "как минимум утроены, если не увеличены в четыре раза", уверена Кемферт.

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