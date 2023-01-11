Полиция в ФРГ выдворяет экоактивистов из выселенной деревни

В деревне Лютцерат в 40 километрах к юго-западу от Дюссельдорфа началась полицейская операция по выдворению экологических активистов, протестующих против сноса пустующего населенного пункта в интересах дальнейшей разработки одного из крупнейших буроугольных разрезов Германии - карьера Гарцвайлер. Полицейские оцепили деревню и призвали активистов покинуть ее добровольно, сообщило в среду, 11 января, полицейское управление Ахена.

Столкновения активистов и полицейских

В ходе эвакуации начались столкновения противников сноса деревни с правоохранителями. Защитники климата забрасывают полицейских камнями, пиротехникой и коктейлями Молотова, сообщил представитель полиции агентству epd. В свою очередь полицейские призывают экоактивистов мирно выйти из деревни. Кроме того, полиция попросила покинуть район оцепления родителей с маленькими детьми в связи с "существенной угрозой".

В тот же день должен начаться снос зданий в Лютцерате. Энергетический концерн RWE, под контроль которого уже передан бывший населенный пункт, планирует расширить карьер Гарцвайлер. С этой целью изначально проживавшие в Лютцерате люди переселены, а все постройки и коммуникации будут демонтированы. Начальник управления полиции Ахена Дирк Вайншпах (Dirk Weinspach) сообщил, что накануне была завершена подготовка к эвакуации протестующих. Его ведомство объявило, что остающиеся в деревне люди по-прежнему могут покинуть район "без дальнейших мер со стороны полиции".

Активисты намерены помешать эвакуации

В свою очередь находящиеся на территории выселенной деревни экоактивисты заявили, что намерены помешать операции, в том числе с помощью живых цепей и баррикад. Административный суд в Ахене отклонил два иска климатических активистов, направленных против запрета властей на пребывание в Лютцерате, назвав решение округа Хайнсберг законным.

Энергоконцерн RWE объявил, что в качестве одной из первых мер будет установлен строительный забор длиной более 1,5 км для маркировки принадлежащей ему строительной площадки. В компании подчеркнули, что добыча бурого угля на территории Лютцерата является частью политического соглашения федерального и земельного министерств экономики, все необходимые разрешения уже предоставлены.

Конфликт вокруг Лютцерата

Судьба Лютцерата и других небольших населенных пунктов поблизости от него давно находится в центре ожесточенных конфликтов между властями и климатическими активистами на фоне дебатов о постепенном отказе от использования угля в Германии. В последнее время споры усугубились на фоне энергетического кризиса в связи с агрессивной войной России против Украины. На протяжении последних недель нарастает конфликт между властями и экоактивистами вокруг ситуации в Лютцерате.

В начале января против активистов было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка после их стычек с полицией. Участники инициативы "Lützerath lebt" ("Лютцерат жив") перекрыли дороги, забаррикадировались в опустевших домах, а также подожгли заграждения. С свою очередь в RWE указали, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций в разгар энергетического кризиса". Власти округа Хайнсберг издали распоряжение, запрещающее жителям находиться в этом районе. Ситуация вокруг Лютцерата является одним из главных символов "антиэкологической политики властей" для экоактивистов по всей Германии, поэтому есть опасения эскалации при их выдворении из этой деревни.

Последние работающие на буром угле электростанции компании RWE в земле Северный Рейн - Вестфалия будут остановлены 31 марта 2030 года. Соответствующий закон, разработанный правительством Германии, бундестаг принял в ночь на 2 декабря. В то же время срок эксплуатации двух работающих на буром угле блоков электростанции Neurath - D и E, - которые должны были быть остановлены в конце 2022 года, продлен до конца марта 2024 года. В федеральном масштабе добыча бурого угля должна продолжаться, как и было запланировано изначально, до 2038 года.

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