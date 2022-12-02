Запад Германии досрочно откажется от бурого угля

Использование бурого угля в земле Северный Рейн - Вестфалия будет прекращено к концу марта 2030 года. При этом эксплуатацию двух электростанций, которые планировалось закрыть в 2022 году, продлят до 2024 года.

Использование бурого угля для выработки электроэнергии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия прекратят на восемь лет ранее запланированного срока, а именно уже в 2030 году. Соответствующий закон, разработанный правительством Германии, бундестаг принял в ночь на пятницу, 2 декабря. Его поддержали 525 депутатов, против выступили 92. Еще два депутата воздержались.

Последние работающие на буром угле электростанции хозяйки угольного бассейна в земле Северный Рейн - Вестфалия - компании RWE - будут остановлены 31 марта 2030 года. Первоначальной датой окончания срока действия договора по их эксплуатации значилось 31 декабря 2038 года.

При этом срок эксплуатации двух работающих на буром угле электростанций компании - Neurath D и Neurath E, - которые должны были быть остановлены в конце 2022 года, будет продлен до конца марта 2024 года. Это - часть соглашения, заключенного федеральным министерством экономики с RWE.

Усиленное использование бурого угля в пору энергетического кризиса

Документ предусматривает, кроме прочего, отказ от необходимости переселения жителей ряда населенных пунктов в ходе разработки крупнейшего угольного разреза Германии - рудника Гарцвайлер. Это, однако, не коснется поселения Лютцерат, не раз становившегося предметом политических споров. Отмечается, что бурый уголь, который планируется добыть из расположенных на территории этого поселения недр, необходим, "чтобы во время энергетического кризиса осуществлять работу угольных электростанций с повышенной мощностью", указывается в заявлении RWE от 4 октября 2022 года . Экоактивисты жестко критикуют это решение.

Между тем в федеральном масштабе добыча бурого угля должна будет продолжаться, как и было изначально запланировано, до 2038 года. Это касается, в частности, работающих на буром угле электростанций на востоке Германии.

Смотрите также: