Страна-хозяйка COP26 предостерегла от провала Парижского соглашения по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 31 октября, призвал мировых лидеров, собравшихся на конференции ООН по изменению климата (COP26, КС-26) в Глазго, взять на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа. В противном случае усилия, направленные на то, чтобы остановить продолжающееся глобальное потепление, будут напрасными, предупредил он.

"Если встреча в Глазго потерпит неудачу, тогда будет полный провал", - приводит слова Джонсона агентство AFP. Глава британского правительства выступил на пресс-конференции после встречи лидеров стран "большой двадцатки" (G20) в Риме, на которой была достигнута договоренность ограничить глобальное потепление в пределах полутора градусов по Цельсию.

Вся надежда на саммит ООН

Открывая двухнедельный саммит в крупнейшем городе Шотландии в воскресенье, председатель COP26 Алок Шарма заявил, что эти переговоры - "последняя и главная надежда" на то, что поставленную задачу удастся выполнить. Такого же мнения придерживается и Джонсон, даже несмотря на принятие в 2015 году Парижского соглашения по климату, закрепившего цель не допустить в 21-м веке повышения средней температуры на планете выше двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

"Если мы не будем действовать сейчас, то Парижское соглашение будет рассматриваться в будущем не как момент, когда человечество открыло глаза на проблему, а как момент, когда оно вздрогнуло и отвернулось от нее", - сказал Джонсон журналистам. Он приветствовал меры по борьбе с загрязнением воздуха, принимаемые в таких странах, как Саудовская Аравия, Россия и США. Однако сообщил, что это, как и обязательство G20 снизить зависимость от угля в ближайшие годы, лишь "капли в быстро нагревающемся океане".

Джонсон потребовал от участников COP26 "реального прогресса"

В преддверии саммита все большее число стран представили планы по сокращению выбросов CO2, но, по словам Джонсона, этого по-прежнему недостаточно. Без дальнейших действий Парижское соглашение будет "лишь клочком бумаги", подчеркнул глава британского правительства. Джонсон потребовал от участников встречи добиться "реального прогресса".

Лидеры стран G20 по итогам двухдневных обсуждений в Риме признали "ключевое значение" достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине 21-го века. Однако в итоговом коммюнике содержится мало конкретных обязательств, а также нет четкого срока для достижения глобальной углеродной нейтральности. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, саммит "двадцатки" не оправдал ожиданий.

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