Саммит ООН по климату: последний шанс остановить глобальное потепление?

Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры собираются договариваться на климатическом саммите ООН в Глазго.
Конференция ООН по изменению климата (COP26, КС-26), открывающаяся 31 октября 2021 года в шотландском Глазго, как полагают эксперты, может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете. Все, что нужно знать об этом важном климатическом форуме, - у DW.
Наводнения, засухи, недостаток продовольствия - последствия глобального потепления заметны сегодня не только в развивающихся, но и в богатых странах мира. На этом фоне встреча мировых лидеров в Великобритании может стать самой значимой конференцией в этой области со времени принятия в 2015 году Парижского соглашения по климату, считают наблюдатели.
"Два десятилетия назад мы столкнулись с изменением климата. Сегодня же мы живем в непрекращающемся режиме чрезвычайной ситуации, - констатирует Шикха Басин, старший аналитик индийского исследовательского института Совет по вопросам энергии, окружающей среды и воды (Council on Energy, Environment and Water, CEEW). - Именно поэтому конференция COP26 так важна".
Целью Парижского соглашения было не допустить в 21-м веке повышения средней температуры на планете выше двух, а лучше - полутора градусов по Цельсию. Согласно консенсусу между политиками и экологами, этот показатель является порогом, за которым изменение климата может оказать необратимое воздействие на все человеческие и природные экосистемы.
Приняв Парижское соглашение по климату, его участники договорились каждые пять лет обновлять свои планы по достижению закрепленной в этом документе цели по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов.
Однако всего за несколько недель до начала COP26 в Глазго выяснилось, что Китай, Индия и Саудовская Аравия не обнародовали своевременно (до 31 июля 2021 года) свои национальные климатические цели. По данным UN Climate Change - органа, ответственного за организацию международных переговоров по климату, - к сентябрю 2021 года под действие актуализированных мер по сокращению объема парниковых газов подпадает лишь половина от общего объема выбросов на планете.
На этом фоне Великобритания, являющаяся вместе с Италией страной-организатором климатического саммита ООН в 2021 году, потребовала, чтобы государства-участники предоставили обновленные планы, а также разработали конкретные договоренности для достижения заявленных климатических целей. Так, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал мировых лидеров заключить конкретные соглашения "по углю, автомобилям, финансовым средствам и деревьям".
Сама Великобритания добивается принятия договора, который "сделал бы бурый и каменный уголь историей", и предлагает отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году. Другим направлением инвестиций, с точки зрения кабинета Джонсона, должна стать работа по предотвращению обезлесения на планете.
На фоне идущих по всему миру массовых протестов в защиту климата правительства ряда стран, производящих наибольший объем выбросов углекислого газа в атмосферу, в частности США и Китая, уже пообещали стать климатически нейтральными к середине века.
Большая часть ответственности за выбросы парниковых газов лежит на богатых, промышленно развитых странах мира. В этой связи важной темой на конференции ООН по климату в Глазго станет вопрос об объеме финансовой помощи со стороны этих государств бедным и развивающимся странам, которые наиболее сильно страдают от последствий изменения климата.
В 2009 году богатые страны согласовали выделение к 2020 году 100 млрд долларов на защиту климата. Однако эта цель оказалась выполнена не полностью: по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2019 году общая сумма субсидий достигла лишь 79,6 млрд долларов. Между тем с 2009 по 2019 год средняя температура на планете поднялась настолько, что это десятилетие стало самым жарким с начала ведения соответствующей статистики.
Изменение климата коснулось и развитых стран. Многие считают его причиной наводнения в ФРГ летом 2021 года
Аналитики подчеркивают важность выделения средств на борьбу с последствиями изменения климата, даже если они не покрывают полностью расходы на предотвращение глобального потепления и перевод промышленности на возобновляемые источники энергии.
Так, Дженнифер Толльман (Jennifer Tollmann) из исследовательского института E3G, специализирующегося на вопросах изменения климата, подчеркивает, что подобные субсидии - это еще и вопрос дипломатии. "Любые международные переговоры основаны на доверии. Невыплата оговоренных 100 млрд долларов в полном объеме заставила это доверие пошатнуться", - говорит она.
Между тем некоторые технические детали Парижского соглашения по климату все еще нуждаются в прояснении. В частности, правила на рынке квот на эмиссию вредных газов - например, о том, как торговать этими квотами на международном рынке и получать дополнительные квоты, инвестируя в проекты, направленные на сокращение выбросов, а также о способах формального учета достигнутого сокращения выбросов.
Основные переговоры в рамках конференции ООН по изменению климата состоятся с 31 октября по 12 ноября 2021 года. В них примут участие не только мировые политические лидеры, в том числе все еще исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), но и ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.
На прошлой конференции, которая прошла в 2019 году в Мадриде, переговорщики не могли достичь компромисса и подписать соглашение о рынке квот на эмиссию СО2. В преддверии COP26 делегации из менее обеспеченных стран уже дали понять, что из-за действующих на фоне пандемии коронавируса ограничений по поездкам, недостатка вакцин, а также высокой стоимости проживания они не смогут принять участие в климатическом форуме. А это значит, что заставить страны, производящие большой объем парниковых газов, нести за это ответственность, будет нелегко.
"До сих пор на конференциях ООН по изменению климата не удавалось привлечь к ответственности страны, на долю которых приходится наибольший объем выбросов парниковых газов в атмосферу, однако COP26 может стать шансом восстановить доверие (к богатым странам, борющимся за эту цель. - Ред.), - указывает Шикха Басин из исследовательского института CEEW.- Это - нынешнее положение вещей, и нам необходимо найти способ добиться результата".
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