Саммит ООН по климату: последний шанс остановить глобальное потепление?

Конференция ООН по изменению климата (COP26, КС-26), открывающаяся 31 октября 2021 года в шотландском Глазго, как полагают эксперты, может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете. Все, что нужно знать об этом важном климатическом форуме, - у DW.

Наводнения, засухи, недостаток продовольствия - последствия глобального потепления заметны сегодня не только в развивающихся, но и в богатых странах мира. На этом фоне встреча мировых лидеров в Великобритании может стать самой значимой конференцией в этой области со времени принятия в 2015 году Парижского соглашения по климату, считают наблюдатели.

"Два десятилетия назад мы столкнулись с изменением климата. Сегодня же мы живем в непрекращающемся режиме чрезвычайной ситуации, - констатирует Шикха Басин, старший аналитик индийского исследовательского института Совет по вопросам энергии, окружающей среды и воды (Council on Energy, Environment and Water, CEEW). - Именно поэтому конференция COP26 так важна".

Повестка конференции ООН по климату

Целью Парижского соглашения было не допустить в 21-м веке повышения средней температуры на планете выше двух, а лучше - полутора градусов по Цельсию. Согласно консенсусу между политиками и экологами, этот показатель является порогом, за которым изменение климата может оказать необратимое воздействие на все человеческие и природные экосистемы.

Китай считается одним из самых крупных эмитентов парниковых газов на планете

Приняв Парижское соглашение по климату, его участники договорились каждые пять лет обновлять свои планы по достижению закрепленной в этом документе цели по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов.

Однако всего за несколько недель до начала COP26 в Глазго выяснилось, что Китай, Индия и Саудовская Аравия не обнародовали своевременно (до 31 июля 2021 года) свои национальные климатические цели. По данным UN Climate Change - органа, ответственного за организацию международных переговоров по климату, - к сентябрю 2021 года под действие актуализированных мер по сокращению объема парниковых газов подпадает лишь половина от общего объема выбросов на планете.

Требования Великобритании

На этом фоне Великобритания, являющаяся вместе с Италией страной-организатором климатического саммита ООН в 2021 году, потребовала, чтобы государства-участники предоставили обновленные планы, а также разработали конкретные договоренности для достижения заявленных климатических целей. Так, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал мировых лидеров заключить конкретные соглашения "по углю, автомобилям, финансовым средствам и деревьям".

Борис Джонсон требует инвестиций в высадку новых лесов

Сама Великобритания добивается принятия договора, который "сделал бы бурый и каменный уголь историей", и предлагает отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году. Другим направлением инвестиций, с точки зрения кабинета Джонсона, должна стать работа по предотвращению обезлесения на планете.

На фоне идущих по всему миру массовых протестов в защиту климата правительства ряда стран, производящих наибольший объем выбросов углекислого газа в атмосферу, в частности США и Китая, уже пообещали стать климатически нейтральными к середине века.

Кто заплатит за борьбу с глобальным потеплением?

Большая часть ответственности за выбросы парниковых газов лежит на богатых, промышленно развитых странах мира. В этой связи важной темой на конференции ООН по климату в Глазго станет вопрос об объеме финансовой помощи со стороны этих государств бедным и развивающимся странам, которые наиболее сильно страдают от последствий изменения климата.

В 2009 году богатые страны согласовали выделение к 2020 году 100 млрд долларов на защиту климата. Однако эта цель оказалась выполнена не полностью: по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2019 году общая сумма субсидий достигла лишь 79,6 млрд долларов. Между тем с 2009 по 2019 год средняя температура на планете поднялась настолько, что это десятилетие стало самым жарким с начала ведения соответствующей статистики.

Изменение климата коснулось и развитых стран. Многие считают его причиной наводнения в ФРГ летом 2021 года

Аналитики подчеркивают важность выделения средств на борьбу с последствиями изменения климата, даже если они не покрывают полностью расходы на предотвращение глобального потепления и перевод промышленности на возобновляемые источники энергии.

Так, Дженнифер Толльман (Jennifer Tollmann) из исследовательского института E3G, специализирующегося на вопросах изменения климата, подчеркивает, что подобные субсидии - это еще и вопрос дипломатии. "Любые международные переговоры основаны на доверии. Невыплата оговоренных 100 млрд долларов в полном объеме заставила это доверие пошатнуться", - говорит она.

Делегации бедных стран могут не приехать на конференцию по климату

Между тем некоторые технические детали Парижского соглашения по климату все еще нуждаются в прояснении. В частности, правила на рынке квот на эмиссию вредных газов - например, о том, как торговать этими квотами на международном рынке и получать дополнительные квоты, инвестируя в проекты, направленные на сокращение выбросов, а также о способах формального учета достигнутого сокращения выбросов.

Основные переговоры в рамках конференции ООН по изменению климата состоятся с 31 октября по 12 ноября 2021 года. В них примут участие не только мировые политические лидеры, в том числе все еще исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), но и ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.

На прошлой конференции, которая прошла в 2019 году в Мадриде, переговорщики не могли достичь компромисса и подписать соглашение о рынке квот на эмиссию СО2. В преддверии COP26 делегации из менее обеспеченных стран уже дали понять, что из-за действующих на фоне пандемии коронавируса ограничений по поездкам, недостатка вакцин, а также высокой стоимости проживания они не смогут принять участие в климатическом форуме. А это значит, что заставить страны, производящие большой объем парниковых газов, нести за это ответственность, будет нелегко.

"До сих пор на конференциях ООН по изменению климата не удавалось привлечь к ответственности страны, на долю которых приходится наибольший объем выбросов парниковых газов в атмосферу, однако COP26 может стать шансом восстановить доверие (к богатым странам, борющимся за эту цель. - Ред.), - указывает Шикха Басин из исследовательского института CEEW.- Это - нынешнее положение вещей, и нам необходимо найти способ добиться результата".

Смотрите также:

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Австралия: противогаз вместо занятий Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Берлин: "Наша планета - наша ответственность" Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Мюнхен: льда становится все меньше Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Париж: "Климат - это я" Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Лондон: "Планеты Б - нет" Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Киев: "Планета в опасности" Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Гдыня: "Даже интроверты здесь" Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Индонезия: "Грустный белый мишка" Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Таиланд: "Это наше будущее!" Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Бангладеш: протесты в голубом Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кения: протесты на экваторе "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Турция: разноцветные картинки В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кипр: у климата нет границ Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии. Автор: Марина Барановская

