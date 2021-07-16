Исследование подтвердило связь между изменением климата и наводнениями в ФРГ

Результаты международного исследования климатологов подтвердило связь между потеплением планеты и июльскими наводнениями в долинах рек Ар и Эрфт на западе Германии. Изменения климата в 1,2-9 раз повысили вероятность экстремальных паводков в западной Европе, говорится в отчете исследовательской инициативы World Weather Attribution (WWA), опубликованном во вторник, 24 августа. Интенсивность подобных катастроф вследствие климатических изменений возросла на 3-19 процентов, указали эксперты.

По их данным, при потеплении планеты на два градуса в сравнении с доиндустриальным периодом наводнения, сравнимые с произошедшими в июле на западе Германии, можно ожидать каждые 300 лет. Без изменения климата подобные катастрофы происходили бы раз в 2 тысячи лет, подсчитали эксперты.

Тяжелые последствия потепления Земли

Эти выводы свидетельствуют о том, "что даже индустриально развитые государства не защищены от тяжелых последствий таких экстремальных природных явлений и что они будут усиливаться в ходе дальнейшего изменения климата", заявила немецкий климатолог Фридерике Отто (Friederike Otto) из Оксфордского университета, которая в настоящее время возглавляет WWA. "Это представляет для нас всех глобальную угрозу, которую мы должны безотлагательно сдерживать", - подчеркнула она.

Глава регионального климатического бюро Германской метеослужбы (DWD) в Потсдаме Франк Крайенкамп (Frank Kreienkamp), являвшийся одним из 39 авторов исследования, указал на "значительное превышение рекордных значений" выпавших в середине июля осадков. Последовавшие за ними паводки стали самыми высокими, которые когда-либо регистрировались в пострадавших регионах, отметил он.

Связь климатических изменений и экстремальных наводнений очевидна

Даже если воздействие климатических изменений на вероятность и интенсивность экстремальных наводнений в будущем невозможно измерить в точных показателях, общая связь между ними "ясна и очевидна", заявил в свою очередь Энно Нильсон (Enno Nilson) из Федерального ведомства гидрологии.

WWA сравнивает статистические погодные и климатические данные прошлых лет с климатическими моделями, что позволяет дать более быструю оценку определенным экстремальным погодным явлениям. В одном из прошлых исследований эксперты выяснили, что экстремальная жара в Северной Америке, зафиксированная этим летом, была бы "практически невозможна", если бы не было глобального потепления.

Наводнение унесло жизни 220 человек

С 12 по 15 июля в результате циклона "Бернд" в различных регионах западной Европы шли сильные и затяжные ливни, которые стали причиной разрушительных наводнений в немецких федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, а также в нескольких регионах Бельгии и Нидерландов. Многие населенные пункты, особенно в долине реки Ар, были разрушены. В результате наводнений в Германии и Бельгии погибли около 220 человек. По данным спасательных служб, не менее 766 человек получили травмы.

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