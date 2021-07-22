Наводнение в Арской долине: почему не помогла система раннего оповещения

Когда Михаэль Копицара (Michael Kopitzara) смог попасть в свой гараж после наводнения, то не поверил глазам. Его любимая "Хонда" более или менее пережила наводнение, но фанату мотоциклов предстоит вложить немало денег, чтобы она снова была на ходу. Однако в царящем вокруг хаосе это выглядит маленьким лучиком надежды, потому что первый этаж и подвал его дома полностью разрушены. "Никто не ожидал, что здесь произойдет что-то подобное", - говорит он.

Михаэль Копицара и его "Хонда"

В течение 30 лет Копицара является членом добровольной пожарной команды в городке Зинциг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и может лучше многих оценить, как люди здесь были предупреждены о надвигавшемся стихийном бедствии. "Наша пожарная команда сделала все возможное", - подчеркивает он, вспоминая как его коллеги ходили от дома к дому накануне наводнения.

Предупреждение было конкретным: придет очень большая вода

Поскольку Копицара живет в непосредственной близости от реки Ар, ему и его соседям предложили переставить машины в безопасное место, перепарковав их на стоянку у близлежащего супермаркета. "Я внутренне посмеялся, но сделал это. Когда четыре года назад было предупреждение о паводке столетия, вода даже не дошла до нашего сада, и мы слышали лишь тихое журчание реки", - вспоминает он.

Таких последствия наводнения никто в Зинциге не мог предвидеть

После полудня пожарная команда совершила второй круг по району, снова звонили в двери и через громкоговорители предупреждали людей о наводнении. Информация была предельно конкретной: придет очень большая вода! Будьте предельно осторожны! Защитите свои имущество! Следите за информацией в СМИ!

Копицара, который все это время находился в контакте со своими коллегами, решил, наконец, что-то предпринять и сам. Он соорудил баррикаду из мешков с песком у входной двери и перенес самые важные папки с бумагами из подвала в гостиную. "О ноутбуке и служебных документах, которые находятся в моем рабочем кабинете в подвале, я даже не подумал", - признается он.

Защитой от стихийных бедствий нужно управлять на самом высоком уровне

К тому же его более или менее успокоило установленное у него на телефоне специальное приложение Katwarn, служащее для передачи предупреждений о стихийных бедствиях. Незадолго до полуночи в нем появилось сообщение о том, что свои дома должны покинуть все люди, живущие в 50-метровой зоне от реки Ар. Копицара живет в 70 метрах от Ара.

Приложение Katwarn оповещает о стихийных бедствиях

В Германии сегодня активно обсуждается вопрос, почему служба защиты от катастроф не сработала на эвакуацию мест, наиболее подверженных наводнениям. Таких как Зинциг. У Михаэля Копицара есть четкое мнение по этому поводу: "Такие решения должны приниматься наверху, невозможно взваливать это на маленькую пожарную команду в каждом отдельном городке".

Рассуждая задним числом, он полагает, что тщательная оценка ситуации могла бы позволить отреагировать заблаговременно и быстрее. Но кто может принимать такие чреватые последствиями решения? "Надо было иметь мужество эвакуировать десятки тысяч людей в кратчайшие сроки, даже если, возможно, это оказалось бы напрасным", - уверен Копицара.

Трагедия в общежитии в Зинциге

В Зинциге оказалось достаточное количество ничего не подозревавших до самого последнего момента жителей, которые были вырваны из сна криками соседей, а затем в мгновение ока вынуждены были покинули свой дом в ночных рубашках. И тех, кто живут на первом этаже и проснулись лишь тогда, когда Зинциг уже превратился в огромный озерный пейзаж.

Следы разрушений в Зинциге

Прежде всего совершенно беспомощными перед катастрофой оказались люди, нуждающиеся в медицинском уходе, которые вообще были не способны получать сигналы о надвигающейся стихии. На первом этаже расположенного неподалеку от реки приюта погибли двенадцать душевнобольных.

От такого наводнения невозможно защититься

Керстин Лаубман (Kerstin Laubmann) все еще потрясена событиями ночи, когда большая вода пришла в город. Сегодня ее главная задача ободрять людей - уже в течение 30 лет уроженка Дуйсбурга работает пастором евангелической общины в Зинциге. "Люди до сих пор не понимают, как у них дела. Они все еще как-будто в туннеле, хотят спасти то, что можно спасти. А потом сидят и вдруг начинают плакать", - делится она.

Лаубман также работала пастором в Андернахе, на Рейне, где привыкли к наводнениям. Но такая катастрофа на Аре? "Я просто считала это невозможным, я не могла себе этого представить. Многие здесь еще ночью спрашивали: какая вода?", - добавляет она.

Сын Лаубман, живущий ниже по реке Ар, был эвакуирован ночью. Сама она спустя пять дней после наводнения размышляет на тему, какие уроки должен извлечь Зинциг из прошедшего бедствия. Возводить метровые так называемые подпорные стены именно там, где проходят велосипедные дорожки и местная зона отдыха? Немыслимо. Жить более осознанно, сохранять зеленые зоны и прекратить запечатывание почв? Да, обязательно. Но главный ее вывод: "От такого наводнения невозможно защититься".

Смотрите также: