Повышение цен ради защиты климата? За что немцы готовы больше платить

На какие материальные жертвы и изменения в своем образе жизни согласны пойти жители Германии во имя сокращения выбросов парниковых газов, выясняли социологи Allensbach и FOM.
Считается, что жители Германии очень сильно озабочены изменением глобального климата и требуют принятия решительных мер для его защиты. Именно поэтому эта тема стала одной из ключевых в нынешней предвыборной кампании в ФРГ. Но на какие конкретно материальные жертвы и изменения в своей жизни готовы пойти рядовые немцы ради сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов и вообще ради экологии? Согласны ли они, к примеру, на повышение цен? Будут ли они меньше ездить на автомобилях или летать на самолетах?
Ответы на эти вопросы дают два опубликованных в конце августа опроса общественного мнения. Институт демоскопии в Алленсбахе (Institut für Demoskopie Allensbach, IfD Allensbach) в июле 2021 года по репрезентативной выборке проинтервьюировал свыше тысячи жителей Германии старше 16 лет, а институт вечернего и заочного обучения FOM (Hochschule FOM) с учебными центрами в 35 городах ФРГ провел с марта до середины июня анкетирование свыше 14 тысяч человек старше 12 лет.
Оба опроса не оставляют сомнений: идея целенаправленной борьбы против глобального потепления пользуется в немецком обществе весьма широкой поддержкой.
Так, только 13% респондентов, по данным опроса института Allensbach, заявили, что не верят в антропогенные, вызванные деятельностью человека климатические изменения. В опросе FOM лишь каждый пятый (21%) счел разговоры об экологическом кризисе сильно преувеличенными. В то же время 74% считают, что человечество, если ничего не изменит в своем поведении, уже скоро столкнется с крупной экологической катастрофой.
Бонн, март 2021 года. Демонстрация в защиту климата с соблюдением социальной дистанции из-за пандемии
Ученые алленсбахского института, обобщив полученные ответы, разделили опрошенных на три группы. Первая (27%) бьет тревогу, считает защиту климата высшим приоритетом и требует немедленных действий. Вторая (34%) считает, что действовать надо взвешенно и без спешки, и уверена, что человечество справится с проблемой. Третья (17%) сомневается в серьезности экологического кризиса и предлагает принимать меры только вслед за другими странами.
Таким образом, из двух опросов следует, что явное большинство - примерно от 60% до 75% - считает, что действовать так или иначе надо. Но как именно и кому? По мнению респондентов института Allensbach, свой вклад в защиту климата следует вносить и потребителям, однако главным образом этим должны заниматься политики и, прежде всего, предприятия.
Из целого ряда предложенных на выбор мер опрошенные чаще всего отмечали лесонасаждение, финансирование научных и конструкторских разработок с целью создания экологичных двигателей и новых видов топлива, теплоизоляцию жилых домов и установку на них солнечных батарей, форсированное развитие возобновляемой энергетики, расширение сети велосипедных дорожек. Несколько меньше половины голосов, но все же 47%, получил отказ от угольной электроэнергетики, а 43% одобряют повышение цен на авиабилеты.
В то же время целенаправленное повышение цен на топливо и горючее поддерживают лишь 16%. А ведь нынешнее правительство ФРГ пошло именно этим путем, введя в рамках обширного климатического пакета с 1 января 2021 года сертификаты на выбросы CO2 для компаний, продающих нефтепродукты и газ владельцам автомобилей и домов.
На прямой вопрос социологов института Allensbach, на какие товары и услуги опрошенные были бы готовы из соображений защиты климата платить существенно или немного больше, лишь 9% одобрили бы сильное повышение цен на бензин и дизель и 33% согласились бы на их незначительное удорожание. Приблизительное такое же отношение и к повышению цен на топливо для жилья, а также на электроэнергию. Еще меньше поддерживается увеличение налога на автовладельцев.
Однако есть немало товаров и услуг, за которые респонденты алленсбахского института готовы ради защиты климата переплачивать. На первом месте - мясо и колбасы. 34% указали, что согласны существенно больше за них платить и 45% одобрили бы небольшое повышение цен. Тут, возможно, немалую роль сыграло то, что массовое скотоводство считается не только вредным для климата, но все больше критикуется в Германии из-за негуманного отношения к животным. К тому же растет популярность идеи поддержки отечественных производителей, готовых при более высоких ценах улучшать условия содержания скота и хозяйствовать более экологично.
В Германии растет популярность органического сельского хозяйства и готовность больше платить за его продукцию
Немцы согласны также больше или немного больше платить за доставляемые по морю с большим расходом горючего экзотически фрукты (33% и 35%), за молочную продукцию (28% и 49%), что опять-таки, похоже, связано с условиями содержания скота, на авиабилеты (23% и 36%), а также на одежду и текстильные изделия (17% и 52%) - для того, видимо, чтобы ее меньше везли из далеких стран с дешевой рабочей силой, а больше изготавливали поблизости.
В целом около трети жителей Германии (30%) готовы заметно больше платить за товары и услуги ради защиты климата, приходят к выводу социологи института Allensbach, тогда как свыше половины (55%) считают, что эта борьба не должна вести к увеличению материальной нагрузки на потребителей.
Но одновременно 57% указывают, что стараются в своей повседневной жизни наносить меньше ущерба климату. Это, по мнению ученых, свидетельствует о весьма развитом экологическом сознании жителей ФРГ. Так, 66% экономно расходуют электроэнергию, а 59% стремятся покупать энергосберегающую домашнюю технику. К тому же респонденты поддерживают зимой более низкую температуру жилья с целью сокращения расхода топлива (49%), меньше ездят на автомобиле (45%), сокращают потребление продуктов питания из дальних стран (39%), стараются не летать в отпуск на самолете (32%) и меньше есть мясо (31%).
К схожим результатам приходит и опрос FOM: он тоже свидетельствует о растущей готовности жителей Германии менять или по крайней мере корректировать свой образ жизни ради того, чтобы меньше вредить климату. Респонденты хотят снизить расход электричества на освещение (69%), экономить воду (67%), меньше топить зимой, соглашаясь на снижение температуры в жилье (57%), больше ездить на велосипеде или ходить пешком (56%), не летать в отпуск, а проводить его в своем регионе (38%), отказаться от потребления мяса (35%).
Таким образом, оба опроса показывают, что готовность больше платить за товары и услуги ради защиты климата проявляет немалая, но все же не основная и явно более обеспеченная часть населения Германии. А вот повсеместное и последовательное энергосбережение стало в сегодняшней ФРГ, судя по ответам респондентов, ярко выраженным общенациональным трендом.
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