Шпракебюлль: поселок, где будущее "зеленой" энергетики уже наступило

"Я горжусь Шпракебюллем. Приятно услышать от людей из других мест, что наш поселок стал известен своим использованием экологической энергии", - говорит Кристина Йоханнсен (Christina Johannsen). Вместе с мужем она управляет биофермой и держит фермерский магазин, многие клиенты расспрашивают ее об образцовом зеленоэнергетическом поселке, в котором проживает 260 человек. Потому что в Шпракебюлле, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, поворот к альтернативной энергетике уже удалось осуществить.

Кристина Йоханнсен с сыном

Клиенты могут заряжать свои электромобили прямо напротив магазина Йоханнсенов. За ним строятся дома для молодых семей. А возведение новой пожарной части по соседству было профинансировано за счет доходов от местной ветряной электростанции, с гордостью поясняет бургомистр поселка Карл-Рихард Ниссен (Karl-Richard Nissen), указывая на шесть светло-серых ветряков, расположенных примерно в двух километрах отсюда.

Деньги в бюджет и высокое признание

"Альтернативные источники энергии принесли только положительное", - продолжает Ниссен. Налоги поступают в муниципальную казну от работы ветряков и установок, преобразующих энергию солнца. "Мы можем позволить себе то, на что иначе не было бы денег", - отмечает бургомистр.

Каждый житель поселка через каршеринг может дешево пользоваться электромобилем

Так, в Шпракебюлле проложены велосипедные дорожки, местные власти субсидируют уроки музыки для детей, и каждый житель поселка посредством каршеринга может за небольшую плату пользоваться имеющимся в поселке электромобилем.

Самым важным фактором успеха является участие граждан в проектах, поясняет Ниссен. Без такого участия, например, здесь не появился бы второй ветропарк. В поселковом совете не все проголосовали за это, но все приняли результаты голосования. "Решающим было то, что мы не передавали здесь земельные площади крупным инвесторам", - вспоминает бургомистр.

Обязательства и отдача от чистой энергии

Первый коммунальный ветропарк подключили к сети в Шпракебюлле еще в 1998 году. Уставной капитал с трудом собрали местные жители и фермеры. Без тех инвестиций и предоставления в качестве залога собственных домов банки тогда вряд ли бы выдали кредиты в размере 7,5 млн евро для закупки и установки пяти ветротурбин, рассказывает фермер Ханс-Кристиан Андресен (Hans-Christian Andresen), один из инициаторов проекта. Сегодня банковские кредиты для таких проектов - не проблема, и в сооружении нового ветропарка участвуют многие местные жители.

Тепло для поселка вырабатывает эта биоустановка

Они также активно поддержали и возведение двух солнечных парков в Шпракебюлле. Кроме того, на крышах домов многих местных жителей также установлены солнечные батареи. В целом, в деревне вырабатывается примерно в 50 раз больше электроэнергии, чем потребляется.

Что касается отопления, то мазут шпракебюлльцы давно не используют: в 2013 году все дома в поселке были подключены к собственной тепловой сети. Тепло вырабатывается в биоустановке, расположенной рядом с фермерским магазином Йоханссенов, куда биогаз с их фермы подается после разложения биомассы.

Инновации как средство против миграции населения из сельской местности

В 1960-х годах в Шпракебюлле было 26 фермерских хозяйств, сегодня их три, делится бургомистр Ниссен. И признается, что без возобновляемых источников энергии "мы были бы очень бедным регионом". Это хорошо заметно в соседней Дании, граница с которой находится всего в 15 км. "В Дании альтернативные источники энергии не развивались в такой форме. Когда вы едете туда, то видите вымершие деревни. Сельское хозяйство там, как и здесь, деградировало. И больше нет ничего другого".

Полевые роботы могут работать на солнечной энергии

А без работодателей из инновационных сфер бизнеса, таких как Андресены, у которых заняты 30 человек, вероятно, имел бы место "массовый исход из сельской местности, и тогда меня бы здесь не было", подтверждает Кристиан Андресен.

Ему 42 года, он получил образование инженера-агронома и присоединился к компании, основанной его отцом в 2007 году. Андресен строит системы, преобразующие энергию солнца, обслуживает ветряки и парки с солнечными батареями, а также консультирует фермеров по переходу к использованию полевых роботов, работающих на солнечной энергии.

Хорошие перспективы на будущее

Инженер-агроном полагает, что в итоге в выигрыше оказался весь регион: "Здесь появилась масса ноу-хау и инновационного потенциала, многое еще в процессе развития, идет поиск решений, которые можно реализовать с помощью электричества".

Установка про производству "зеленого" водорода

Это также относится и к успешному водородному проекту в Хаурупе, что в 20 км. Там водород получают при электролизе воды с помощью электроэнергии, которую выработали ветряки. После чего водород подается в трубопровод для природного газа.

"С технической и финансовой точек зрения полностью обеспечить мир возобновляемыми источниками энергии к 2030 году - не проблема", - уверен Андресен. Поселок, в котором он живет, - хороший пример того, что в этой области "все пойдет намного быстрее, чем многие думают сегодня".

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