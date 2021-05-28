Мировая ветроэнергетика: деловые настроения достигли максимума

Пандемия коронавируса не затормозила развитие мировой ветроэнергетики, скорее наоборот: оптимизм в отрасли достиг максимальных отметок с 2018 года. В ближайшие два года ожидается высокий спрос в Азии, быстро растущий интерес к ветропаркам на суше и в море в Северной Америке, дальнейшее наращивание мощностей в Европе, выход Германии из недавнего кризиса ветряной генерации. При этом на ближайшие три года прогнозируется существенное увеличение роли отрасли при производстве "зеленого" водорода.

Ветроэнергетика в Азии: наилучшие перспективы даже без учета Китая

Об этом свидетельствует опубликованный 9 июня индекс деловых настроений в мировой ветроэнергетике WEtix (WindEnergy trend:index). Его с 2018 года один раз в полгода подсчитывает крупнейшая в мире отраслевая промышленная ярмарка WindEnergy Hamburg в Гамбурге совместно со специализированным маркетинговым институтом wind:research в Бремене. В нынешнем, седьмом по счету онлайн-опросе, участвовало около 500 представителей отрасли из разных стран - как разработчики и производители оборудования (генераторов, лопастей, башней, фундаментов), так и операторы наземных (оншорных) и/или морских (офшорных) ветропарков.

Ветропарк в пустынной части региона Синьцзян в Китае

Один из ключевых выводов из актуального индекса WEtix состоит в том, что наиболее благоприятные правовые, политические и социальные предпосылки для развития ветроэнергетики опрошенные вот уже четвертый год подряд видят в Азии, причем сейчас оптимизм представителей отрасли на максимуме. Это особенно интересно с точки зрения России, которая делает ставку на значительное увеличение экспорта в этот регион своих ископаемых энергоносителей, особенно угля.

При этом следует учитывать, что индекс лишь в незначительной мере отражает ситуацию с развитием ветроэнергетики на крупнейшем азиатском рынке - китайском, поскольку респондентов из Китая было мало, а власти КНР сильно ограничивают работу в свой стране иностранных компаний из этой отрасли. Так что реальные масштабы развития ветроэнергетики в Азии могут оказаться, если учитывать амбициозные планы Пекина в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), еще более значительными, чем этого ожидают участники опроса.

Развитие ветроэнергетики в США: Байден вселил надежды в бум ветропарков

Бросается также в глаза резкий рост оптимизма относительно развития ветроэнергетики в Северной Америке. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным осенью 2020 года, в два раза улучшилась оценка текущей ситуации с наземными ветропарками и в три раза - с морскими. На пике оказались также прогнозы на ближайшие два года. Такая смена настроений - очевидная реакция отрасли на избрание президентом США Джо Байдена, который не только вернул свою страну в Парижское соглашение по климату, но и провозгласил широкомасштабное экологическое реформирование американской экономики.

Ветропарк в американском штате Калифорния

Перелом настроений произошел и в Германии, где в 2019 году индекс сильно ушел в минус из-за забуксовавшего процесса установки новых ветряков, особенно на суше, что в немалой степени объяснялось участившимися конфликтами с жителями близлежащих населенных пунктов. Но теперь деловые настроения на немецком рынке вновь улучшаются, причем особенно при оценке перспектив на ближайшие два года, а прогноз развития морских ветропарков вообще оказался на максимуме.

Тем не менее текущей ситуации и перспективам как наземной, так и морской немецкой ветроэнергетики участники опроса по-прежнему дают куда более сдержанные оценки, чем в целом европейскому рынку. Так что Германия, сделавшая в первые два десятилетия этого века мощный рывок в развитии ветряной энергетики, в настоящее время вовсе не относится к лидерам в отрасли, поскольку по динамике значительно отстает как от некоторых других стран Евросоюза, так и от США и особенно от ряда азиатских государств.

"Газпрому" не понравится ставка на электролиз и "зеленый" водород

Еще один важный с точки зрения России вывод из опроса: свыше половины его участников (53%) считают "высокой" и "очень высокой" вероятность того, что в ближайшие три года производство "зеленого" водорода будет играть существенную роль в мировой ветроэнергетике.

В Майнце (ФРГ) ветряную энергию уже используют для получения "зеленого" водорода путем электролиза

Если прибавить к этому еще и тех, кто оценивает такую вероятность как "среднюю" (около 20%), то становится очевидным: уже почти три четверти представителей отрасли полагают, что ветроэнергетика сможет и будет направлять избытки производимой ею электроэнергии на получение "зеленого" водорода путем электролиза воды. Это идет вразрез с планами России и, в частности, "Газпрома" наладить крупномасштабные поставки водорода в Германию и другие страны ЕС, но производить его из природного газа, а не с помощью возобновляемых источников энергии.

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