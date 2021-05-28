 Мировая ветроэнергетика: деловые настроения достигли максимума | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 11.06.2021

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Экономика

Мировая ветроэнергетика: деловые настроения достигли максимума

Производители ветрогенераторов и операторы ветропарков чувствуют рост спроса в ключевых регионах планеты, особенно в Азии и США, и уверены в перспективах "зеленого" водорода.

Ветропарк на побережье Северного моря в Германии

Ветропарк на побережье Северного моря в Германии

Пандемия коронавируса не затормозила развитие мировой ветроэнергетики, скорее наоборот: оптимизм в отрасли достиг максимальных отметок с 2018 года. В ближайшие два года ожидается высокий спрос в Азии, быстро растущий интерес к ветропаркам на суше и в море в Северной Америке, дальнейшее наращивание мощностей в Европе, выход Германии из недавнего кризиса ветряной генерации. При этом на ближайшие три года прогнозируется существенное увеличение роли отрасли при производстве "зеленого" водорода.

Ветроэнергетика в Азии: наилучшие перспективы даже без учета Китая

Об этом свидетельствует опубликованный 9 июня индекс деловых настроений в мировой ветроэнергетике WEtix (WindEnergy trend:index). Его с 2018 года один раз в полгода подсчитывает крупнейшая в мире отраслевая промышленная ярмарка WindEnergy Hamburg в Гамбурге совместно со специализированным маркетинговым институтом wind:research в Бремене. В нынешнем, седьмом по счету онлайн-опросе, участвовало около 500 представителей отрасли из разных стран - как разработчики и производители оборудования (генераторов, лопастей, башней, фундаментов), так и операторы наземных (оншорных) и/или морских (офшорных) ветропарков. 

Ветропарк в пустынной части китайского региона Синьцзян

Ветропарк в пустынной части региона Синьцзян в Китае

Один из ключевых выводов из актуального индекса WEtix состоит в том, что наиболее благоприятные правовые, политические и социальные предпосылки для развития ветроэнергетики опрошенные вот уже четвертый год подряд видят в Азии, причем сейчас оптимизм представителей отрасли на максимуме. Это особенно интересно с точки зрения России, которая делает ставку на значительное увеличение экспорта в этот регион своих ископаемых энергоносителей, особенно угля.

При этом следует учитывать, что индекс лишь в незначительной мере отражает ситуацию с развитием ветроэнергетики на крупнейшем азиатском рынке - китайском, поскольку респондентов из Китая было мало, а власти КНР сильно ограничивают работу в свой стране иностранных компаний из этой отрасли. Так что реальные масштабы развития ветроэнергетики в Азии могут оказаться, если учитывать амбициозные планы Пекина в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), еще более значительными, чем этого ожидают участники опроса.

Развитие ветроэнергетики в США: Байден вселил надежды в бум ветропарков

Бросается также в глаза резкий рост оптимизма относительно развития ветроэнергетики в Северной Америке. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным осенью 2020 года, в два раза улучшилась оценка текущей ситуации с наземными ветропарками и в три раза - с морскими. На пике оказались также прогнозы на ближайшие два года. Такая смена настроений - очевидная реакция отрасли на избрание президентом США Джо Байдена, который не только вернул свою страну в Парижское соглашение по климату, но и провозгласил широкомасштабное экологическое реформирование американской экономики.  

Ветропарк в американском штате Калифорния

Ветропарк в американском штате Калифорния

Перелом настроений произошел и в Германии, где в 2019 году индекс сильно ушел в минус из-за забуксовавшего процесса установки новых ветряков, особенно на суше, что в немалой степени объяснялось участившимися конфликтами с жителями близлежащих населенных пунктов. Но теперь деловые настроения на немецком рынке вновь улучшаются, причем особенно при оценке перспектив на ближайшие два года, а прогноз развития морских ветропарков вообще оказался на максимуме.    

Тем не менее текущей ситуации и перспективам как наземной, так и морской немецкой ветроэнергетики участники опроса по-прежнему дают куда более сдержанные оценки, чем в целом европейскому рынку. Так что Германия, сделавшая в первые два десятилетия этого века мощный рывок в развитии ветряной энергетики, в настоящее время вовсе не относится к лидерам в отрасли, поскольку по динамике значительно отстает как от некоторых других стран Евросоюза, так и от США и особенно от ряда азиатских государств.

"Газпрому" не понравится ставка на электролиз и "зеленый" водород

Еще один важный с точки зрения России вывод из опроса: свыше половины его участников (53%) считают "высокой" и "очень высокой" вероятность того, что в ближайшие три года производство "зеленого" водорода будет играть существенную роль в мировой ветроэнергетике.

Установка для производства зеленого водорода методом электролиза в Майнце

В Майнце (ФРГ) ветряную энергию уже используют для получения "зеленого" водорода путем электролиза

Если прибавить к этому еще и тех, кто оценивает такую вероятность как "среднюю" (около 20%), то становится очевидным: уже почти три четверти представителей отрасли полагают, что ветроэнергетика сможет и будет направлять избытки производимой ею электроэнергии на получение "зеленого" водорода путем электролиза воды. Это идет вразрез с планами России и, в частности, "Газпрома" наладить крупномасштабные поставки водорода в Германию и другие страны ЕС, но производить его из природного газа, а не с помощью возобновляемых источников энергии.

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  • Экспериментальная аккумуляторная электростанция в Магдебурге

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электростанция из аккумуляторов

    Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

  • Солнечная и аккумуляторная электростанция на острове Синт-Эстатиус

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Большие батареи на маленьком острове

    Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

  • Гидроаккумулирующая электростанция в Хердеке

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Главное - хорошие насосы

    Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

  • Кабель ЛЭП NordLink

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Место хранения - норвежские фьорды

    Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

  • Пилотный проект Power-to-Gas в Рапперсвиле (Швейцария).

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электроэнергия превращается в газ

    Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

  • Цистерна с органической жидкостью для перевозки водорода.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Водород в сжиженном виде

    Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

  • Солнечная электростанция близ города Уарзазат в Марокко.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    В чем тут соль?

    Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

  • Ученые университета Йены представляют проект Brine4power

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Каверна в роли подземной батарейки

    На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Крупнейший "кипятильник" Европы

    Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

  • Зарядная станция для электромобилей в Китае.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Накопители энергии на четырех колесах

    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


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