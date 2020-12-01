 Энергопотребление в Германии резко упало. Что это значит для ТЭК России | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 27.12.2020

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Экономика

Энергопотребление в Германии резко упало. Что это значит для ТЭК России

Пандемия усилила многолетние тренды: в 2020 году в ФРГ, на главном рынке сбыта российских энергоносителей в Европе, снизился спрос на уголь и нефть, а доли газа и ВИЭ выросли.

Символическое изображение дома с подключенной к сети лампочкой

Спрос на энергию в ФРГ неуклонно снижается вот уже полтора десятилетия. Пандемия коронавируса резко усилила этот тренд. В 2020 году энергопотребление на немецком рынке упало на 8,7% по сравнению с 2019 годом и достигло минимума в истории объединенной Германии. Если же сравнивать с 2006 годом, когда был зафиксирован пик потребления энергоносителей в крупнейшей стране ЕС, то снижение составило 21%.

Таковы предварительные итоги уходящего года, опубликованные "Рабочей группой по энергетическим отчетам" (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, AGEB). В нее входят пять экономических научно-исследовательских институтов и четыре предпринимательских объединения из энергетической отрасли. Задача этой некоммерческой организации - собирать, анализировать и публиковать статистические материалы из области энергетики. 

Энергетический уголь из России теряет немецкий рынок

Свежая статистика AGEB позволяет сделать целый ряд выводов о перспективах дальнейшей работы российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на немецком рынке, ведь Россия является для Германии крупнейшим поставщиком одновременно и нефти, и газа, и угля.

В условиях пандемии, повлекшей за собой два локдауна и глубокую рецессию, в ФРГ в электроэнергетике, в промышленности, на транспорте и в домашних хозяйствах снизилось потребление энергии из всех источников, кроме возобновляемых: использование ВИЭ выросло на 3%.

Угольная электростанция в Германии

В ближайшие годы в Германии будут ускоренно закрывать угольные электростанции

Особенно сильно, соответственно на 18,3% и 18,2%, упало потребление каменного и бурого угля. Это связано не только и даже не столько с кризисными явлениями в экономике, сколько с курсом на постепенный отказ от угля в электроэнергетике ради сокращения выбросов в атмосферу СО2 в рамках борьбы с глобальным потеплением.

С конца 2018 года, когда была закрыта последняя немецкая шахта, весь каменный уголь в ФРГ импортный. Порядка 45% потребности покрывали в 2020 году поставки из России, причем у российских компаний закупался главным образом энергетический уголь, используемый для выработки электроэнергии и тепла.

Потребление энергетического каменного угля упало в 2020 году более чем на 26%, констатирует AGEB и объясняет это "главным образом сокращением потребления электроэнергии, растущим поступлением в сеть электроэнергии из ветровых и фотовольтаических установок, а также усиленным использованием природного газа при производстве электричества". Потребление каменного угля в немецкой металлургии снизилось в кризисный 2020 год только на 14%.

Если учесть, что уже к 1 января 2021 года в рамках программы отказа от угольной генерации в Германии закроют 11 каменноугольных электростанций, то вывод для российского ТЭК более чем очевидный: угольной промышленности РФ следует настроиться на то, что она будет терять немецкий экспортный рынок, и в 2020 году этот процесс начался уже с полной силой.

Природный газ увеличивает долю в топливно-энергетическом балансе ФРГ

В то же время для "Газпрома" и в целом для российских газовиков ("Новатэк" поставляет на рынок ЕС сжиженный газ) валовые результаты 2020 года представляются достаточно обнадеживающими. Потребление природного газа в Германии хотя и снизилось, но всего на 3,4%.

"Главной причиной сокращения потребления, - считает AGEB, - является снижение потребности в газе из-за пандемии коронавируса в индустриальном секторе, на ремесленных предприятиях, в торговле и сфере услуг. В то же время при производстве электроэнергии и тепла использование природного газа выросло. Несмотря на сравнительно теплую погоду ожидается небольшой прирост потребления в частных домашних хозяйствах".

Трубы с логотипом Газпрома

У трубопроводного газа "Газпрома" неплохие шансы несколько укрепить позиции на немецком рынке

Для российского ТЭК из этого следует вывод: по мере того, как в Германии будет нарастать промышленное производство и начнет восстанавливаться сфера услуг, потребление газа на немецком рынке с большой долей вероятности увеличится, хотя, скорее всего, и не очень сильно. Одновременно можно, видимо, рассчитывать и на рост цен, которые в 2002 году оказались особенно низкими.

Наряду с ВИЭ природный газ является единственным источником энергии, доля которого в топливно-энергетическом балансе ФРГ в 2020 году выросла. Она увеличилась с 25,1% до 26,6%. Правда, это произошло из-за снижения данного показателя у других ископаемых энергоносителей - угля, мирного атома и нефти. Так, у нефти доля упала с 35,2% до 33,9%.

Рост спроса на нефть в Германии может обеспечить авиационный керосин

Потребление нефти снизилось в Германии в 2020 году на 12,1%, но произошло это практически только из-за сокращения наполовину спроса на авиационный керосин, указывает AGEB. Сбыт автомобильного топлива сократился лишь незначительно, в то же время спрос на сильно подешевевшие нефтепродукты для химической промышленности увеличился на 3%, а на солярку для отопления зданий даже 5% процентов: многие домовладельцы воспользовались самыми низкими за десять лет ценами, чтобы максимально заполнить свои баки. 

Из статистики AGEB следует вывод, что решающим фактором для роста поставок российской нефти на немецкий рынок станет возрождение гражданской авиации. По меньшей мере до середины 2021 года этот процесс, судя по всему, пойдет весьма медленно. Одновременно и быстрый рост числа электромобилей, и все более широкое внедрение "зеленых" технологий в самых разных сферах будут вести к сокращению спроса на нефтепродукты.

Инфографика Энергоэффективность в Германии

Так что из трех экспортируемых из России в Германию ископаемых энергоносителей реальные шансы увеличить сбыт и долю рынка в кратко- и среднесрочной перспективе имеет природный газ. При этом, однако, нельзя забывать, что магистральный тренд на немецком рынке вот уже полтора десятилетия состоит в сокращении суммарного энергопотребления. К ключевым причинам этой устойчивой тенденции "Рабочая группа по энергетическим отчетам" причисляет последовательный рост энергоэффективности всей немецкой экономики и теплые зимы в результате изменения климата. 

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    Автор: Андрей Гурков


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