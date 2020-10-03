Комментарий: Немцы многое поняли только через 30 лет после воссоединения

Какими радикальными были изменения для немцев, мы начинаем понимать только сейчас, спустя 30 лет после воссоединения Германии. И этот опыт сегодня очень важен, считает Линда Фиреке.
Представьте себе, что вся ваша жизнь изменилась со дня на день. У вас больше нет работы. Ваша квалификация никому не нужна. Ценности внезапно стали другими. Друзья уехали, потому что там, где они жили, больше нет рабочих мест и перспективы. Ваша сеть социальных контактов разрушилась.
В эти дни я часто задаю себе вопрос, как бы на меня повлияли такие перемены? Моему отцу было 37 лет, когда 3 октября 1990 года произошло воссоединение Германии. До этого он был физиком и работал на сталелитейном предприятии в бывшей ГДР. После - так никогда больше и не смог найти подходящую работу.
Я считаю, что мы только сейчас начинаем по-настоящему осознавать, какими радикальными были перемены после воссоединения страны для людей в Восточной Германии. В каждой семье с востока страны есть истории о том, как мужчины и женщины остались без работы, были вынуждены много раз переучиваться, чтобы получить необходимую квалификацию, ехать на запад Германии, чтобы найти там работу. Или же о том, как они остались без работы и заливали пустоту алкоголем. А также истории о нас - детях, взрослевших в системе, в которой наши родители нп имели никаких социальных связей и не могли нам ничем помочь.
После воссоединения Германии рождаемость на востоке страны упала на 50 процентов. Это число, которое меня всегда шокирует. Такого не было ни после Первой, ни после Второй мировой войны. И несмотря на это, политики долгое время делали вид, что все это - лишь вопрос времени, что различия между востоком и западом Германии скоро исчезнут. Но они не исчезают - несмотря на 1,6 триллиона евро государственной помощи, потраченной на развитие восточных земель Германии.
До сих пор, глядя на цифры, можно видеть, где восток, а где запад. Жители восточных земель Германии все еще зарабатывают на 17 процентов меньше, чем в западных. Моя мать 43 года работает учительницей. Но ее пенсия будет значительно меньше, чем пенсия ее коллег на западе Германии. Я считаю, что это несправедливо. В том числе и для моего поколения, которое по этой причине может рассчитывать на меньшую финансовую поддержку со стороны родителей.
Ошеломляющими я считаю и эти цифры: восточных немцев почти нет на руководящих должностях. Только 1,7 процента топовых позиций в Германии занимают немцы из бывшей ГДР. Судьи, ректоры, госсекретари - на всех должностях, где принимаются решения, нет восточных немцев. И даже на востоке страны спустя и 30 лет после воссоединения Германии большая часть руководящих постов и должностей занята западными немцами. То, что должно было стать временным решением, чтобы заменить функционеров из бывшей ГДР, превратилось в постоянную практику. На востоке Германии доминирует элита западных немцев. И это чувство, с которым живут многие немцы на востоке страны, подкреплено конкретными цифрами.
Даже тот позитивный опыт, который есть у восточных немцев из бывшей ГДР, почти не ценится или просто не знаком западным немцам. Например, моя мать всегда работала, точно так же, как и все другие женщины в бывшей ГДР, которых я знаю. Иметь детей и одновременно работать - самореализовываться - для меня это нечто само собой разумеющееся. У моих подруг с запада Германии нет такого примера. Но когда в начале этого года отмечали 100 лет женского избирательного права, примеры эмансипированных женщин из ГДР остались почти незамеченными.
Лишь через 30 лет после воссоединения Германии результаты выборов заставляют нас внимательнее приглядеться к опыту восточных немцев. Ведь они и голосуют по-другому. Здесь правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в два раза сильнее, чем на западе Германии. Я не из тех, кто считает, что расизму и дискриминации может быть оправдание. Но нельзя отрицать, что многие на востоке не чувствуют себя частью общества.
Если мы не хотим, чтобы в себе замкнулись целые регионы, мы должны этой тенденции противодействовать - развивать инфраструктуру, выравнять, наконец, зарплаты на востоке и западе страны, ввести квоту для восточных немцев на руководящих постах на предприятиях и укреплять социальные контакты.
А еще мне бы хотелось, чтобы запад Германии проявлял подлинный интерес к востоку, к его опыту, переломным моментам, историям людей после воссоединения и их сегодняшним чувствам.
А для моего поколения? Я родилась в 1982 году и принадлежу к третьему поколению восточных немцев. Мы - дети эпохи перемен. И если мы чему-то научились, то тому, что любая система недолговечна, что постоянно необходимо меняться и никого не оставлять за бортом. Это можно назвать способностью к трансформациям, которая и сегодня, когда мы живем во время цифровых изменений, тоже важна. Мы сейчас находимся в идеальном возрасте, чтобы нести ответственность. Когда сможем начать?
Автор: Линда Фиреке, обозреватель DW
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