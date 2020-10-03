Комментарий: Немцы многое поняли только через 30 лет после воссоединения

Представьте себе, что вся ваша жизнь изменилась со дня на день. У вас больше нет работы. Ваша квалификация никому не нужна. Ценности внезапно стали другими. Друзья уехали, потому что там, где они жили, больше нет рабочих мест и перспективы. Ваша сеть социальных контактов разрушилась.

В эти дни я часто задаю себе вопрос, как бы на меня повлияли такие перемены? Моему отцу было 37 лет, когда 3 октября 1990 года произошло воссоединение Германии. До этого он был физиком и работал на сталелитейном предприятии в бывшей ГДР. После - так никогда больше и не смог найти подходящую работу.

В каждой семье из Восточной Германии есть подобная история

Я считаю, что мы только сейчас начинаем по-настоящему осознавать, какими радикальными были перемены после воссоединения страны для людей в Восточной Германии. В каждой семье с востока страны есть истории о том, как мужчины и женщины остались без работы, были вынуждены много раз переучиваться, чтобы получить необходимую квалификацию, ехать на запад Германии, чтобы найти там работу. Или же о том, как они остались без работы и заливали пустоту алкоголем. А также истории о нас - детях, взрослевших в системе, в которой наши родители нп имели никаких социальных связей и не могли нам ничем помочь.

Линда Фиреке

После воссоединения Германии рождаемость на востоке страны упала на 50 процентов. Это число, которое меня всегда шокирует. Такого не было ни после Первой, ни после Второй мировой войны. И несмотря на это, политики долгое время делали вид, что все это - лишь вопрос времени, что различия между востоком и западом Германии скоро исчезнут. Но они не исчезают - несмотря на 1,6 триллиона евро государственной помощи, потраченной на развитие восточных земель Германии.

До сих пор, глядя на цифры, можно видеть, где восток, а где запад. Жители восточных земель Германии все еще зарабатывают на 17 процентов меньше, чем в западных. Моя мать 43 года работает учительницей. Но ее пенсия будет значительно меньше, чем пенсия ее коллег на западе Германии. Я считаю, что это несправедливо. В том числе и для моего поколения, которое по этой причине может рассчитывать на меньшую финансовую поддержку со стороны родителей.

Почти нет восточных немцев на руководящих постах

Ошеломляющими я считаю и эти цифры: восточных немцев почти нет на руководящих должностях. Только 1,7 процента топовых позиций в Германии занимают немцы из бывшей ГДР. Судьи, ректоры, госсекретари - на всех должностях, где принимаются решения, нет восточных немцев. И даже на востоке страны спустя и 30 лет после воссоединения Германии большая часть руководящих постов и должностей занята западными немцами. То, что должно было стать временным решением, чтобы заменить функционеров из бывшей ГДР, превратилось в постоянную практику. На востоке Германии доминирует элита западных немцев. И это чувство, с которым живут многие немцы на востоке страны, подкреплено конкретными цифрами.

Даже тот позитивный опыт, который есть у восточных немцев из бывшей ГДР, почти не ценится или просто не знаком западным немцам. Например, моя мать всегда работала, точно так же, как и все другие женщины в бывшей ГДР, которых я знаю. Иметь детей и одновременно работать - самореализовываться - для меня это нечто само собой разумеющееся. У моих подруг с запада Германии нет такого примера. Но когда в начале этого года отмечали 100 лет женского избирательного права, примеры эмансипированных женщин из ГДР остались почти незамеченными.

Опыт восточных немцев может пригодиться

Лишь через 30 лет после воссоединения Германии результаты выборов заставляют нас внимательнее приглядеться к опыту восточных немцев. Ведь они и голосуют по-другому. Здесь правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в два раза сильнее, чем на западе Германии. Я не из тех, кто считает, что расизму и дискриминации может быть оправдание. Но нельзя отрицать, что многие на востоке не чувствуют себя частью общества.

Если мы не хотим, чтобы в себе замкнулись целые регионы, мы должны этой тенденции противодействовать - развивать инфраструктуру, выравнять, наконец, зарплаты на востоке и западе страны, ввести квоту для восточных немцев на руководящих постах на предприятиях и укреплять социальные контакты.

А еще мне бы хотелось, чтобы запад Германии проявлял подлинный интерес к востоку, к его опыту, переломным моментам, историям людей после воссоединения и их сегодняшним чувствам.

А для моего поколения? Я родилась в 1982 году и принадлежу к третьему поколению восточных немцев. Мы - дети эпохи перемен. И если мы чему-то научились, то тому, что любая система недолговечна, что постоянно необходимо меняться и никого не оставлять за бортом. Это можно назвать способностью к трансформациям, которая и сегодня, когда мы живем во время цифровых изменений, тоже важна. Мы сейчас находимся в идеальном возрасте, чтобы нести ответственность. Когда сможем начать?

Автор: Линда Фиреке, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Где проходила Берлинская стена Тропа вдоль Берлинской стены На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

Где проходила Берлинская стена Мемориальный комплекс Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

Где проходила Берлинская стена Где проходила стена Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

Где проходила Берлинская стена Бранденбургские ворота Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

Где проходила Берлинская стена Чекпойнт Чарли Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

Где проходила Берлинская стена Дозорные башни Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

Где проходила Берлинская стена Истсайдская галерея Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

Где проходила Берлинская стена Глиникский мост Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

Где проходила Берлинская стена Музей в пограничной башне Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

Где проходила Берлинская стена Сакура вместо стены Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин

