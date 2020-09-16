 В ФРГ подводят итоги 30 лет германского единства | Новости из Германии о Германии | DW | 16.09.2020

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Германия

В ФРГ подводят итоги 30 лет германского единства

Правительство Германии представило "Годовой отчет о германском единстве - 2020". Спустя 30 лет после воссоединения страны политики обеспокоены неравными доходами западных и восточных немцев и ростом правого экстремизма.

Скульптура в виде сердца, установленная в Потсдаме к 30-й годовщине воссоединения Германии

Скульптура, установленная в Потсдаме к 30-й годовщине воссоединения Германии

Спустя 30 лет после объединения Германии экономика на востоке страны значительно выросла, однако "многое еще предстоит сделать", полагает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz). Согласно "Годовому отчету о состоянии германского единства - 2020", представленному 16 сентября в Берлине, средние экономические показатели восточных федеральных земель вместе с Берлином достигли 79,1 процента от среднего показателя по стране.

По словам Вандервица, с 1990 года восточные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь и теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами. В то же время ни одна восточногерманская земля пока еще не дотягивает по уровню развития до самой слаборазвитой западногерманской земли.

По уровню реальных доходов семей отдельные восточные земли не уступают западным. Так, Саксония и Бранденбург, согласно отчету, по этому показателю догнали Саар. Вандервиц указал также на то, что коэффициент бедности в некоторых восточных землях и в Берлине ниже соответствующего показателя в отдельных западных землях. В то же время средний уровень доходов семей в восточных землях ФРГ составляет всего 88,3 процента от соответствующего показателя в западных землях.

Рост правого экстремизма вновых землях ФРГ

О полном равенстве говорить пока не приходится, признает уполномоченный по делам восточных земель. Это касается не только разницы в доходах западных и восточных немцев, но и возможностей трудоустройства в разных частях страны.

Кроме того, обеспокоенность Вандервица вызвал рост правого экстремизма, который, по его словам, становится все более выраженным именно на востоке страны. По его оценке, "основополагающие проблемы" коренятся в недостатках политического образования общества, именно поэтому, с точки зрения Вандервица, необходимо укреплять демократию на востоке ФРГ

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    Автор: Сара Юдит Хофман, Наталия Королева


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