 Доклад ООН предупреждает о драматических последствиях изменения климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Доклад ООН предупреждает о драматических последствиях изменения климата

Эксперты предсказывают повышение уровня океана на протяжении столетий, что чревато масштабными наводнениями: то, что раньше считалось "наводнением века", через 80 лет может стать ежегодным явлением.

Масштабное наводнение в Коста-Рике (2018)

Изменения климата  во всех регионах мира становятся все заметнее и порой приводят к драматическими последствиям. Об этом свидетельствуют результаты нового доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), опубликованного в понедельник, 9 августа, в Женеве.

Согласно обнародованному отчету, за период с 1970 года средняя температура на поверхности земного шара повысилась значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период последних 2000 лет. Так, в 2011-2020 годах она примерно на 1,1 градуса Цельсия превышала средние температурные показатели 1850-1900 годов. Меры по борьбе с изменением климата показали успех только в среднесрочной и долгосрочной перспективе: даже значительное сокращение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека стабилизирует глобальную температуру только через 20-30 лет, говорится далее в документе.

Эксперты прогнозируют драматические последствия

По версии МГЭИК, в Европе, например, это приведет к еще более частым фазам  экстремальной жары , засухе и проливным дождям. Города все чаще становятся зонами повышенных температур, превращаясь в так называемые "острова тепла". Регионы в южной Африке и в Средиземноморье, и без того сухие и теплые, еще сильнее страдают от засухи и жары. С другой стороны, есть вероятность, что Арктика уже до 2050 года будет практически полностью освобождаться от льда – по крайней мере, один раз в год в сентябре.

Эксперты предсказывают необратимое повышение уровня мирового океана, что чревато масштабными наводнениями: то, что раньше считалось "наводнением века", через 80 лет может стать ежегодным явлением.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение  по климату , в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и предпринимать меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. При этом повышение уровня мирового океана уже необратимо и будет продолжаться на протяжении столетий, что чревато все более серьезными наводнениями на побережье. То, что раньше считалось "наводнением века", примерно через 80 лет может стать ежегодным явлением, подчеркивают эксперты МГЭИК.

В подготовке доклада участвовали свыше 230 ученых из 66 стран.

Смотрите также:

  • Участница акции в защиту климата на Колледж-Стрит в Сиднее.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Австралия: противогаз вместо занятий

    Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

  • Участники движения Fridays For Future на акции в Берлине.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Берлин: "Наша планета - наша ответственность"

    Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

  • Активисты движения Ice on the rope на акции протеста в Мюнхене

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Мюнхен: льда становится все меньше

    Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

  • Участники акции в защиту климата в Париже

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Париж: "Климат - это я"

    Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

  • Акция а защиту климата в Лондоне

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Лондон: "Планеты Б - нет"

    Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

  • Акция в защиту климата в Киеве

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Киев: "Планета в опасности"

    Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

  • Демонстрация в защиту климата в польском городе Гдыня

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Гдыня: "Даже интроверты здесь"

    Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

  • Участница экологической акции с индонезийского острова Ява держит в руках плакат

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Индонезия: "Грустный белый мишка"

    Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

  • Экологическая активистка в Кесон-Сити, пригороде столицы Филиппин Манилы.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас

    По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

  • Участники акции протеста в Таиланде

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Таиланд: "Это наше будущее!"

    Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

  • Участники протеста в Бангладеш

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Бангладеш: протесты в голубом

    Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

  • Протесты в Кении

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кения: протесты на экваторе

    "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

  • Дети держат в руках разноцветные картинки на акции в защиту климата в Анкаре

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Турция: разноцветные картинки

    В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

  • Демонстрация в Никосии

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кипр: у климата нет границ

    Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:41

Небывалые лесные пожары в Турции и на юге Европы

Аудио- и видеофайлы по теме

Засуха в США: кто выиграет в борьбе за водные ресурсы? (28.07.2021)  

Как в Нидерландах научились успешно предотвращать наводнения (27.07.2021)  

Также по теме

An illustration of an earth on fire map | Verwendung weltweit

Глобальное потепление - просто каприз природы? Фактчекинг DW 30.06.2021

Скептики до сих пор считают, что потепление климата - это естественный процесс. В истории Земли, мол, были и холодные периоды, и теплые, так что эмиссия СО2 тут ни при чем. А что говорит наука?

Projekt: Vermessung der südamerikanischen Gletscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Vista frontal glaciar Perito Moreno, Región de Santa Cruz. Argentina. April 2012. Calving front of Perito Moreno Glacier, Southern Patagonian Icefield, Argentina. Gletscher, glaciar, Perito Moreno, Campos de Hielo, Patagonia, Argentina, Andes, Sudamérica. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, FAU.

Глобальное потепление приведет к миграции 280 млн людей 29.08.2019

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут "климатическими беженцами", предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

A view of the building of the World Meteorological Organization (WMO) hosting the 50th session of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on August 8, 2019 in Geneva. - Humanity faces increasingly painful trade-offs between food security and rising temperatures within decades unless it curbs emissions and stops unsustainable farming and deforestation, a landmark climate assessment said the IPCC. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

ООН: Изменения климата неуправляемы 10.03.2020

Январь 2020 года был самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений. А период с 2010 по 2019 годы - самым теплым десятилетием.

Реклама

Самые читаемые

ЕС выступил с заявлением о фальсифицированных выборах президента Беларуси  

Минск дал объяснение стрельбе на границе с Литвой  

Год протестов, кризиса, репрессий. Есть ли выход из белорусского тупика?  