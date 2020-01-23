 ФРГ выделит 500 млн евро на борьбу с изменением климата в бедных странах | Новости из Германии о Германии | DW | 12.12.2020

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Германия

ФРГ выделит 500 млн евро на борьбу с изменением климата в бедных странах

В ходе онлайн-конференции в годовщину Парижского соглашения Меркель пообещала выделить 500 миллиона евро для поддержки бедных стран в борьбе с изменением климата.

Смог в Нигерии. Фото из архива

Смог в Нигерии. Фото из архива

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала направить почти 500 миллионов евро на поддержку бедных стран в борьбе с изменениями климата. "Все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", - заявила она в субботу, 12 декабря, в видеообращении к участникам саммита по задачам в области изменения климата, который проходит в онлайн-формате под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнерстве с Чили и Италией. Средства поступят из бюджета министерства экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, Германия по-прежнему привержена своему обещанию до 2020 года удвоить инвестиции в защиту климата до четырех миллиардов евро в год, отметила далее Меркель. Страна также приложит все усилия, чтобы до следующей Климатической конференции ООН COP26, запланированной на декабрь 2021 года в Глазго, был намечен план защиты климата в бедных странах с помощью международного сообщества.

Пять лет Парижскому соглашению по климату

Онлайн-саммит проводится в пятую годовщину подписания Парижского соглашения по климату, в рамках которого государства обязались принимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

Накануне страны ЕС договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее, чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Цель договоренностей - выполнение целей Парижского соглашения по климату, отмечается в заявлении по итогам саммита.

Европейский Совет подтвердил "амбициозное предложение" Европейской Комиссии (ЕК), и это "освобождает нам дорогу к климатической нейтральности к 2050 году", написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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  • Мужчина заправляет автомобиль

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    Повышение цен на топливо

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  • Электромобиль на станции зарядки

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    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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