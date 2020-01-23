ФРГ выделит 500 млн евро на борьбу с изменением климата в бедных странах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала направить почти 500 миллионов евро на поддержку бедных стран в борьбе с изменениями климата. "Все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", - заявила она в субботу, 12 декабря, в видеообращении к участникам саммита по задачам в области изменения климата, который проходит в онлайн-формате под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнерстве с Чили и Италией. Средства поступят из бюджета министерства экономического сотрудничества и развития.

Кроме того, Германия по-прежнему привержена своему обещанию до 2020 года удвоить инвестиции в защиту климата до четырех миллиардов евро в год, отметила далее Меркель. Страна также приложит все усилия, чтобы до следующей Климатической конференции ООН COP26, запланированной на декабрь 2021 года в Глазго, был намечен план защиты климата в бедных странах с помощью международного сообщества.

Пять лет Парижскому соглашению по климату

Онлайн-саммит проводится в пятую годовщину подписания Парижского соглашения по климату, в рамках которого государства обязались принимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

Накануне страны ЕС договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее, чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Цель договоренностей - выполнение целей Парижского соглашения по климату, отмечается в заявлении по итогам саммита.

Европейский Совет подтвердил "амбициозное предложение" Европейской Комиссии (ЕК), и это "освобождает нам дорогу к климатической нейтральности к 2050 году", написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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