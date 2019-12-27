 Что грозит России из-за имитации работы по Парижскому соглашению | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Что грозит России из-за имитации работы по Парижскому соглашению

12 декабря исполнится пять лет Парижскому соглашению по климату. Россия подписала и ратифицировала его, но выполнять данные в связи с ним обещания не спешит. Почему?

Выборы в атмосферу

Ровно пять лет назад участники Конференции по климату в Париже приняли соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу 1997 года. Подписавшие документ представители 196 стран мира обязались сокращать выбросы парниковых газов. Основная цель - не допустить глобального рост температуры в 21-м веке выше 2 градусов по Цельсию. Ко второй половине столетия ряд государств даже намерены достичь углеродной нейтральности - когда количество опасных выбросов в атмосферу не превышает возможности природы поглотить их.

Экологи уверены, что Россия не предпринимает никаких решительных действий в связи с этим соглашением. А сдвинуть ее с мертвой точки может только твердая позиция западных стран.

Как Россия выполняет условия Парижского соглашения

Россия подписала Парижское соглашение в 2016-м году, но долго шла к его ратификации. Это произошло только в сентябре прошлого года. Постановление о ратификации соглашения подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. "Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей и, самое главное, угроза безопасности", - объяснил свое решение глава правительства. Агентство Bloomberg сообщало тогда, что ратификацию не стали проводить через Госдуму, чтобы не наткнуться на резкую критику со стороны депутатов.

США вышли из Парижского соглашения в 2020 году

США официально вышли из Парижского соглашения в 2020 году

4 ноября президент Владимир Путин подписал указ № 666 "О сокращении выбросов парниковых газов". Этот документ провозглашает намерение к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Для исполнения этого указа правительство должно утвердить Стратегию долгосрочного развития России до 2050 года, разработанную Минэкономразвития. Она предполагает снижение углеродоемкости ВВП РФ на 9% к 2030 и на 48% к 2050 году по сравнению с 2020 годом.

Еще один документ в связи с ратификацией Парижского соглашения правительство готовит в виде закона. Законопроект о регулировании выбросов углерода предусматривает мониторинг выбросов парниковых газов и углеродную отчетность для компаний. Кроме того, он предполагает выделение субсидий для компаний, которые внедряют низкоуглеродные технологии. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, цель документа - "создание мотивации для того, чтобы каждая компания думала об этой повестке".

Увеличение выбросов под маской сокращения

Перечисленные документы с такими показателями устраивают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). РСПП - главный оппонент Парижского соглашения в России, поскольку в него входят крупнейшие промышленные предприятия страны. Именно лоббистов из этого объединения экологи считают виновниками того, что связанные с соглашением по климату документы в России получаются "беззубыми".

Имитация сокращения выбросов? Даже по официальным данным, в Кемеровской области имеет место экологическая катастрофа

Имитация сокращения выбросов? Даже по официальным данным, в Кемеровской области имеет место экологическая катастрофа

Такой эпитет применительно к законопроекту о регулировании выбросов впервые употребил бывший тогда главой "Роснано" Анатолий Чубайс. Он заявил, что документ необходимо "выбросить в мусорное ведро". "По сути этот закон не устанавливает плату за выбросы, а предполагает их инвентаризацию, - объяснил претензии к законопроекту руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. - Но зачем нужен учет выбросов, если нет никаких экономических механизмов воздействия на компании?"

Указ президента №666 тоже вызывает массу претензий у экологов. Хотя он называется "О сокращении выбросов парниковых газов", в действительности будет происходить только увеличение. Документ за подписью Путина действительно предполагает сокращение выбросов до 70% - но относительно уровня 1990 года. Учитывая, что сейчас РФ производит выбросов примерно на уровне 50% от 1990 года, то в предстоящем десятилетии Россия будет только наращивать их.

"Таких планов (по увеличению выбросов. - Ред.), конечно, нет ни у одной страны, по крайне мере они об этом не заявляют, - отмечает Яблоков. - На этом фоне буквально на днях Бразилия заявила о цели достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Такие же заявления уже сделали Европейский Союз, Китай, Южная Корея, Япония".

"Гринвошинг" угрожает экономике России и жизни россиян

Объединение усилий самых разных государств Европы и Азии в борьбе с глобальным потеплением может вылиться в то, что и Россия проявит более решительный подход. Таким стимулом может послужить запланированное на 2022 год введение углеродного налога на импорт в страны Евросоюза.

"Российские компании будут вынуждены сокращать углеродный след", - объяснил возможные последствия нового европейского налога директор программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин. По его словам, не все фирмы имеют возможность сократить выбросы, но у всех есть возможность заниматься экологичными проектами. "Я много раз говорил своим европейским коллегам, что чем тверже будет стоять на своем Европа, тем лучше и больше будет действовать Россия", - отметил Кокорин.

Бездействие России или, как выражается Василий Яблоков, "гринвошинг" (приписывание экологичных качеств тому, что таковым не является), могут пагубно и сказаться и на конкурентоспособности России на глобальном рынке, и вызвать природные катаклизмы в стране. "Заявления наших торговых партнеров с Запада и Востока об углеродной нейтральности означают, что спрос на ископаемое топливо с каждым годом будет падать, - считает Яблоков. - Россия сколько угодно может утверждать, что это оружие Запада против нее, но она сама страдает от изменения климата больше всех".

Эколог напомнил о прошедшем недавно ледяном дожде во Владивостоке, который обесточил и оставил без тепла Приморский край. "Такие явления - если ничего не делать - будут учащаться и напрямую приводить к гибели людей и экономическому ущербу", - предостерег эколог.

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:31

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?  

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Также по теме

Russland Protest gegen Müll-Management in Archangelsk

Как защищали и губили окружающую среду в России в 2019 году 27.12.2019

Состояние экологии россияне считают одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни. DW - об основных событиях 2019 года, отразившихся на экологической ситуации в РФ, и их последствиях.

Oslo - Stadtzentrum mit Tram

Осло признан самым зеленым городом в Европе 14.01.2019

В столице Норвегии строят энергосберегающее жилье, разводят пчел на крышах, изгоняют с улиц автомобили. Что еще надо сделать, чтобы тебя признали самым зеленым городом континента?

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека  

Тихановская открыла Народные посольства белорусов в 20 странах  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно