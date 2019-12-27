Что грозит России из-за имитации работы по Парижскому соглашению

Ровно пять лет назад участники Конференции по климату в Париже приняли соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу 1997 года. Подписавшие документ представители 196 стран мира обязались сокращать выбросы парниковых газов. Основная цель - не допустить глобального рост температуры в 21-м веке выше 2 градусов по Цельсию. Ко второй половине столетия ряд государств даже намерены достичь углеродной нейтральности - когда количество опасных выбросов в атмосферу не превышает возможности природы поглотить их.

Экологи уверены, что Россия не предпринимает никаких решительных действий в связи с этим соглашением. А сдвинуть ее с мертвой точки может только твердая позиция западных стран.

Как Россия выполняет условия Парижского соглашения

Россия подписала Парижское соглашение в 2016-м году, но долго шла к его ратификации. Это произошло только в сентябре прошлого года. Постановление о ратификации соглашения подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. "Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей и, самое главное, угроза безопасности", - объяснил свое решение глава правительства. Агентство Bloomberg сообщало тогда, что ратификацию не стали проводить через Госдуму, чтобы не наткнуться на резкую критику со стороны депутатов.

США официально вышли из Парижского соглашения в 2020 году

4 ноября президент Владимир Путин подписал указ № 666 "О сокращении выбросов парниковых газов". Этот документ провозглашает намерение к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Для исполнения этого указа правительство должно утвердить Стратегию долгосрочного развития России до 2050 года, разработанную Минэкономразвития. Она предполагает снижение углеродоемкости ВВП РФ на 9% к 2030 и на 48% к 2050 году по сравнению с 2020 годом.

Еще один документ в связи с ратификацией Парижского соглашения правительство готовит в виде закона. Законопроект о регулировании выбросов углерода предусматривает мониторинг выбросов парниковых газов и углеродную отчетность для компаний. Кроме того, он предполагает выделение субсидий для компаний, которые внедряют низкоуглеродные технологии. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, цель документа - "создание мотивации для того, чтобы каждая компания думала об этой повестке".

Увеличение выбросов под маской сокращения

Перечисленные документы с такими показателями устраивают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). РСПП - главный оппонент Парижского соглашения в России, поскольку в него входят крупнейшие промышленные предприятия страны. Именно лоббистов из этого объединения экологи считают виновниками того, что связанные с соглашением по климату документы в России получаются "беззубыми".

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Такой эпитет применительно к законопроекту о регулировании выбросов впервые употребил бывший тогда главой "Роснано" Анатолий Чубайс. Он заявил, что документ необходимо "выбросить в мусорное ведро". "По сути этот закон не устанавливает плату за выбросы, а предполагает их инвентаризацию, - объяснил претензии к законопроекту руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. - Но зачем нужен учет выбросов, если нет никаких экономических механизмов воздействия на компании?"

Указ президента №666 тоже вызывает массу претензий у экологов. Хотя он называется "О сокращении выбросов парниковых газов", в действительности будет происходить только увеличение. Документ за подписью Путина действительно предполагает сокращение выбросов до 70% - но относительно уровня 1990 года. Учитывая, что сейчас РФ производит выбросов примерно на уровне 50% от 1990 года, то в предстоящем десятилетии Россия будет только наращивать их.

"Таких планов (по увеличению выбросов. - Ред.), конечно, нет ни у одной страны, по крайне мере они об этом не заявляют, - отмечает Яблоков. - На этом фоне буквально на днях Бразилия заявила о цели достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Такие же заявления уже сделали Европейский Союз, Китай, Южная Корея, Япония".

"Гринвошинг" угрожает экономике России и жизни россиян

Объединение усилий самых разных государств Европы и Азии в борьбе с глобальным потеплением может вылиться в то, что и Россия проявит более решительный подход. Таким стимулом может послужить запланированное на 2022 год введение углеродного налога на импорт в страны Евросоюза.

"Российские компании будут вынуждены сокращать углеродный след", - объяснил возможные последствия нового европейского налога директор программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин. По его словам, не все фирмы имеют возможность сократить выбросы, но у всех есть возможность заниматься экологичными проектами. "Я много раз говорил своим европейским коллегам, что чем тверже будет стоять на своем Европа, тем лучше и больше будет действовать Россия", - отметил Кокорин.

Бездействие России или, как выражается Василий Яблоков, "гринвошинг" (приписывание экологичных качеств тому, что таковым не является), могут пагубно и сказаться и на конкурентоспособности России на глобальном рынке, и вызвать природные катаклизмы в стране. "Заявления наших торговых партнеров с Запада и Востока об углеродной нейтральности означают, что спрос на ископаемое топливо с каждым годом будет падать, - считает Яблоков. - Россия сколько угодно может утверждать, что это оружие Запада против нее, но она сама страдает от изменения климата больше всех".

Эколог напомнил о прошедшем недавно ледяном дожде во Владивостоке, который обесточил и оставил без тепла Приморский край. "Такие явления - если ничего не делать - будут учащаться и напрямую приводить к гибели людей и экономическому ущербу", - предостерег эколог.

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