Что грозит России из-за имитации работы по Парижскому соглашению

12 декабря исполнится пять лет Парижскому соглашению по климату. Россия подписала и ратифицировала его, но выполнять данные в связи с ним обещания не спешит. Почему?
Ровно пять лет назад участники Конференции по климату в Париже приняли соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу 1997 года. Подписавшие документ представители 196 стран мира обязались сокращать выбросы парниковых газов. Основная цель - не допустить глобального рост температуры в 21-м веке выше 2 градусов по Цельсию. Ко второй половине столетия ряд государств даже намерены достичь углеродной нейтральности - когда количество опасных выбросов в атмосферу не превышает возможности природы поглотить их.
Экологи уверены, что Россия не предпринимает никаких решительных действий в связи с этим соглашением. А сдвинуть ее с мертвой точки может только твердая позиция западных стран.
Россия подписала Парижское соглашение в 2016-м году, но долго шла к его ратификации. Это произошло только в сентябре прошлого года. Постановление о ратификации соглашения подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. "Угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей и, самое главное, угроза безопасности", - объяснил свое решение глава правительства. Агентство Bloomberg сообщало тогда, что ратификацию не стали проводить через Госдуму, чтобы не наткнуться на резкую критику со стороны депутатов.
4 ноября президент Владимир Путин подписал указ № 666 "О сокращении выбросов парниковых газов". Этот документ провозглашает намерение к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Для исполнения этого указа правительство должно утвердить Стратегию долгосрочного развития России до 2050 года, разработанную Минэкономразвития. Она предполагает снижение углеродоемкости ВВП РФ на 9% к 2030 и на 48% к 2050 году по сравнению с 2020 годом.
Еще один документ в связи с ратификацией Парижского соглашения правительство готовит в виде закона. Законопроект о регулировании выбросов углерода предусматривает мониторинг выбросов парниковых газов и углеродную отчетность для компаний. Кроме того, он предполагает выделение субсидий для компаний, которые внедряют низкоуглеродные технологии. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, цель документа - "создание мотивации для того, чтобы каждая компания думала об этой повестке".
Перечисленные документы с такими показателями устраивают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). РСПП - главный оппонент Парижского соглашения в России, поскольку в него входят крупнейшие промышленные предприятия страны. Именно лоббистов из этого объединения экологи считают виновниками того, что связанные с соглашением по климату документы в России получаются "беззубыми".
Имитация сокращения выбросов? Даже по официальным данным, в Кемеровской области имеет место экологическая катастрофа
Такой эпитет применительно к законопроекту о регулировании выбросов впервые употребил бывший тогда главой "Роснано" Анатолий Чубайс. Он заявил, что документ необходимо "выбросить в мусорное ведро". "По сути этот закон не устанавливает плату за выбросы, а предполагает их инвентаризацию, - объяснил претензии к законопроекту руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. - Но зачем нужен учет выбросов, если нет никаких экономических механизмов воздействия на компании?"
Указ президента №666 тоже вызывает массу претензий у экологов. Хотя он называется "О сокращении выбросов парниковых газов", в действительности будет происходить только увеличение. Документ за подписью Путина действительно предполагает сокращение выбросов до 70% - но относительно уровня 1990 года. Учитывая, что сейчас РФ производит выбросов примерно на уровне 50% от 1990 года, то в предстоящем десятилетии Россия будет только наращивать их.
"Таких планов (по увеличению выбросов. - Ред.), конечно, нет ни у одной страны, по крайне мере они об этом не заявляют, - отмечает Яблоков. - На этом фоне буквально на днях Бразилия заявила о цели достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Такие же заявления уже сделали Европейский Союз, Китай, Южная Корея, Япония".
Объединение усилий самых разных государств Европы и Азии в борьбе с глобальным потеплением может вылиться в то, что и Россия проявит более решительный подход. Таким стимулом может послужить запланированное на 2022 год введение углеродного налога на импорт в страны Евросоюза.
"Российские компании будут вынуждены сокращать углеродный след", - объяснил возможные последствия нового европейского налога директор программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин. По его словам, не все фирмы имеют возможность сократить выбросы, но у всех есть возможность заниматься экологичными проектами. "Я много раз говорил своим европейским коллегам, что чем тверже будет стоять на своем Европа, тем лучше и больше будет действовать Россия", - отметил Кокорин.
Бездействие России или, как выражается Василий Яблоков, "гринвошинг" (приписывание экологичных качеств тому, что таковым не является), могут пагубно и сказаться и на конкурентоспособности России на глобальном рынке, и вызвать природные катаклизмы в стране. "Заявления наших торговых партнеров с Запада и Востока об углеродной нейтральности означают, что спрос на ископаемое топливо с каждым годом будет падать, - считает Яблоков. - Россия сколько угодно может утверждать, что это оружие Запада против нее, но она сама страдает от изменения климата больше всех".
Эколог напомнил о прошедшем недавно ледяном дожде во Владивостоке, который обесточил и оставил без тепла Приморский край. "Такие явления - если ничего не делать - будут учащаться и напрямую приводить к гибели людей и экономическому ущербу", - предостерег эколог.
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