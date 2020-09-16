 Комментарий: Амбициозные планы Еврокомиссии во время пандемии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 16.09.2020

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Мнения

Комментарий: Амбициозные планы Еврокомиссии во время пандемии

"Мы можем с этим справиться!", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления о положении дел в ЕС во время пандемии. Ее речь высоко подняла планку требований, пишет Берндт Ригерт.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Столь непростые времена как пандемия требуют необычных речей. Вполне возможно, что, готовясь к своему выступлению, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) руководствовалась как раз такими соображениями. Ее первая речь о положении в Евросоюзе оказалась чрезвычайно длинной и в некоторых пунктах предельно конкретной. Во время нынешнего кризиса это должно вселить в европейцев небывалую уверенность.

Кризис нужно рассматривать как шанс: такой посыл стал лейтмотивом выступления председателя Еврокомиссии, которая находится на этом посту с декабря 2019 года. Урсула фон дер Ляйен высоко оценила то, что ЕС, ослабленный в первое время после вспышки коронавируса, снова сумел продемонстрировать свою жизнестойкость.

Фонд восстановления экономики - огромное достижение ЕС

Бернд Ригерт

Бернд Ригерт

И действительно: тот факт, что странам-членам ЕС удалось быстро согласовать программу восстановления экономики за счет взятия на себя совместных долговых обязательств, можно считать невероятное достижением, а по меркам Брюсселя - даже революцией. При наличии определенного давления Евросоюз сможет претворять свои планы в жизнь.

Пришло время использовать этот энтузиазм, подчеркнула в своем выступлении фон дер Ляйен. Необходимые реформы в таких сферах, как экономика, цифровизация, защита климата и даже крайне спорный вопрос миграции, должны быть проведены в плановом порядке, а не продиктованы чрезвычайными событиями.

После кризиса ЕС должен стать еще сильнее

Решение направить в фонд восстановления экономики ЕС крупную сумму, в распределении которой будет учитываться и мнение Еврокомиссии, также означает, что Урсула фон дер Ляйен получила неожиданно широкие полномочия. Глава Еврокомиссии намерена ими воспользоваться: она четко дала это понять в ходе своей речи, выступив с рядом конкретных инициатив.

Согласно ее плану, более трети из 750 млрд евро должно пойти на проекты по защите климата, а 20 процентов - на достижение "цифрового суверенитета" ЕС, то есть обеспечения хранения и обработки данных без помощи американских и китайских концернов. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен выступает за введение минимального размера оплаты труда по всей Европе, создание "союза здравоохранения" и расширение полномочий Брюсселя в этой сфере, а также разработку надежного механизма цифровой идентификации личности всех граждан ЕС.

Критика в адрес Путина и Трампа

Призывая к большей слоченности в ЕС, глава Еврокомиссии указывает и на внешние угрозы. Она критикует Россию, Китай и Турцию и настаивает на независимости Евросоюза, в том числе и от нынешнего Белого дома, который она четко отделяет от США как страны. Основное отличие фон дер Ляйен от президента США Дональда Трампа заключается в том, что глава Еврокомисссии, в первую очередь, ориентируется не на принцип "Европа прежде всего", а на глобальное сотрудничество.

Фон дер Ляйен не оставляет сомнений в том, кого она хотела бы видеть в Белом доме в январе 2021 года - перед тем как думать о возобновлении трансатлантических отношений. Понаблюдав за тем, как Дональд Трамп, а также президент Бразилии Жаир Болсонару и его российский коллега Владимир Путин вели себя во время пандемии, глава Еврокомисии сделала для себя правильный вывод: эгоцентричная пропаганда еще никому не приносила пользы. Поэтому в то время как другие страны отгораживаются от остального мира, геополитически активная Европа должна взять на себя лидерство на международной арене, уверена фон дер Ляйен.

Реальные дела - убедительнее слов

Для этого, впрочем, нужно добиться большего единства среди стран ЕС. По этой причине фон дер Ляйен выступает за то, чтобы вопросы внешней политики ЕС решались большинством голосов, а также за строгое соблюдение принципа верховенства права в странах Евросоюза, включая Польшу. Она призывает наконец найти компромисс в вопросе распределения соискателей убежища в ЕС.

При этом на Великобританию глава Еврокомисии уже практически махнула рукой: она лишь сделала последнее предупреждение британскому премьеру Борису Джонсону о необходимости соблюдения существующих договоренностей. Сейчас фон дер Ляйен, скорее, делает ставку на достижение прогресса в отношениях ЕС с западнобалканскими странами, а также на партнерство с африканскими.

Строительство будущего - амбициозная цель, которую поставила перед собой антикризисный менеджер фон дер Ляйен. Она выбрала эту роль не сама - ее заставила это сделать пандемия. Ее речь соответствует поставленной задаче. В своем выступлении она даже позаимствовала фразу своего кумира, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) - "Мы справимся!", - которую та произнесла во время миграционного кризиса в 2015 году. "Мы можем с этим справиться", - сказала Урсула фон дер Ляйен. Планка, которую она установила, крайне высока - теперь ей придется высоко прыгать.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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