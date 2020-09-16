Комментарий: Амбициозные планы Еврокомиссии во время пандемии

Столь непростые времена как пандемия требуют необычных речей. Вполне возможно, что, готовясь к своему выступлению, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) руководствовалась как раз такими соображениями. Ее первая речь о положении в Евросоюзе оказалась чрезвычайно длинной и в некоторых пунктах предельно конкретной. Во время нынешнего кризиса это должно вселить в европейцев небывалую уверенность.

Кризис нужно рассматривать как шанс: такой посыл стал лейтмотивом выступления председателя Еврокомиссии, которая находится на этом посту с декабря 2019 года. Урсула фон дер Ляйен высоко оценила то, что ЕС, ослабленный в первое время после вспышки коронавируса, снова сумел продемонстрировать свою жизнестойкость.

Фонд восстановления экономики - огромное достижение ЕС

Бернд Ригерт

И действительно: тот факт, что странам-членам ЕС удалось быстро согласовать программу восстановления экономики за счет взятия на себя совместных долговых обязательств, можно считать невероятное достижением, а по меркам Брюсселя - даже революцией. При наличии определенного давления Евросоюз сможет претворять свои планы в жизнь.

Пришло время использовать этот энтузиазм, подчеркнула в своем выступлении фон дер Ляйен. Необходимые реформы в таких сферах, как экономика, цифровизация, защита климата и даже крайне спорный вопрос миграции, должны быть проведены в плановом порядке, а не продиктованы чрезвычайными событиями.

После кризиса ЕС должен стать еще сильнее

Решение направить в фонд восстановления экономики ЕС крупную сумму, в распределении которой будет учитываться и мнение Еврокомиссии, также означает, что Урсула фон дер Ляйен получила неожиданно широкие полномочия. Глава Еврокомиссии намерена ими воспользоваться: она четко дала это понять в ходе своей речи, выступив с рядом конкретных инициатив.

Согласно ее плану, более трети из 750 млрд евро должно пойти на проекты по защите климата, а 20 процентов - на достижение "цифрового суверенитета" ЕС, то есть обеспечения хранения и обработки данных без помощи американских и китайских концернов. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен выступает за введение минимального размера оплаты труда по всей Европе, создание "союза здравоохранения" и расширение полномочий Брюсселя в этой сфере, а также разработку надежного механизма цифровой идентификации личности всех граждан ЕС.

Критика в адрес Путина и Трампа

Призывая к большей слоченности в ЕС, глава Еврокомиссии указывает и на внешние угрозы. Она критикует Россию, Китай и Турцию и настаивает на независимости Евросоюза, в том числе и от нынешнего Белого дома, который она четко отделяет от США как страны. Основное отличие фон дер Ляйен от президента США Дональда Трампа заключается в том, что глава Еврокомисссии, в первую очередь, ориентируется не на принцип "Европа прежде всего", а на глобальное сотрудничество.

Фон дер Ляйен не оставляет сомнений в том, кого она хотела бы видеть в Белом доме в январе 2021 года - перед тем как думать о возобновлении трансатлантических отношений. Понаблюдав за тем, как Дональд Трамп, а также президент Бразилии Жаир Болсонару и его российский коллега Владимир Путин вели себя во время пандемии, глава Еврокомисии сделала для себя правильный вывод: эгоцентричная пропаганда еще никому не приносила пользы. Поэтому в то время как другие страны отгораживаются от остального мира, геополитически активная Европа должна взять на себя лидерство на международной арене, уверена фон дер Ляйен.

Реальные дела - убедительнее слов

Для этого, впрочем, нужно добиться большего единства среди стран ЕС. По этой причине фон дер Ляйен выступает за то, чтобы вопросы внешней политики ЕС решались большинством голосов, а также за строгое соблюдение принципа верховенства права в странах Евросоюза, включая Польшу. Она призывает наконец найти компромисс в вопросе распределения соискателей убежища в ЕС.

При этом на Великобританию глава Еврокомисии уже практически махнула рукой: она лишь сделала последнее предупреждение британскому премьеру Борису Джонсону о необходимости соблюдения существующих договоренностей. Сейчас фон дер Ляйен, скорее, делает ставку на достижение прогресса в отношениях ЕС с западнобалканскими странами, а также на партнерство с африканскими.

Строительство будущего - амбициозная цель, которую поставила перед собой антикризисный менеджер фон дер Ляйен. Она выбрала эту роль не сама - ее заставила это сделать пандемия. Ее речь соответствует поставленной задаче. В своем выступлении она даже позаимствовала фразу своего кумира, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) - "Мы справимся!", - которую та произнесла во время миграционного кризиса в 2015 году. "Мы можем с этим справиться", - сказала Урсула фон дер Ляйен. Планка, которую она установила, крайне высока - теперь ей придется высоко прыгать.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Первое расширение ЕЭС произошло 1 января 1973 года. 22 января 1972 года представители Великобритании, Ирландии, Норвегии и Дании в Брюсселе подписали договор о вступлении в ЕЭС. Норвегия не присоединилась к Европейскому экономическому сообществу, ее население на референдуме в сентябре 1972 года отвергло эту идею.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору 3 октября 1990 года произошло объединение Германии.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Въезд в люксембургский город Шенген на границе с Германией. Согласно Шенгенскому соглашению, подписанному еще в 1985 году, с 26 января 1995 года отменен контроль на внутренних границах между Германией, Францией, странами Бенелюкса, Испанией и Португалией.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору 1 мая 2004 года произошло самое крупное расширение за всю историю ЕС. К Евросоюзу присоединились 10 стран Восточной Европы.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Жители Бухареста празднуют вступление страны в Европейский Союз. Румыния и Болгария 1 января 2007 года стали членами ЕС.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору 1 января 2002 года евро стал основной денежной единицей в 12 из 15 стран Евросоюза, кроме Великобритании, Дании и Швеции.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер и министр финансов Тео Вайгель 7 февраля 1992 года в Маастрихте (Нидерланды) подписали Договор об экономическом и валютном союзе Европейского экономического сообщества, известный как Маастрихтские соглашения. ЕЭС, дополненное политической составляющей, было преобразовано в Европейский Союз.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Подписание Римских договоров 25 марта 1957 года. Главы государств и правительств Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга, ФРГ и Нидерландов в Риме договорились о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Перед зданием Европейской комиссии в Брюсселе поднимают греческий флаг. 1 января 1981 года Греция присоединилась к ЕЭС, став его десятым членом.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору С 1 января 1986 года Испания и Португалия стали членами ЕЭС.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и госсекретарь в министерстве иностранных дел Вальтер Халльштейн подписывают Римские договоры 25 марта 1957 года в Риме.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору В 1979 году прошли первые прямые выборы в Европейский парламент.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору Европейский центральный банк, штаб-квартира которого расположена во Франкфурте-на-Майне, создан в 1998 году.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору 4 января 1960 года в Стокгольме было подписано соглашение о создании Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Соглашение подписали представители Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции, Дании, Норвегии и Швейцарии.

50 лет Римскому договору об образовании ЕЭС 50 лет Римскому договору С 1 января 1995 года членами ЕС стали Австрия, Финляндия и Швеция.

