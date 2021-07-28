Мощный лесной пожар угрожает пригородам Афин

Пожар выжег леса у подножия горы Пенделикон севернее Афин. Огонь угрожает пригородам греческой столицы, но жертв нет, сообщили местные власти во вторник, 27 июля. Полиция не исключает поджог. В рамках расследования по установлению причины возгорания были задержаны четыре человека, сообщил заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас в эфире государственного телевидения ERT, не приведя подробностей.

Пламя вспыхнуло утром вторника, и к вечеру его все еще не удавалось взять под контроль, однако Хардалиас заявил об "улучшении ситуации". Дома в затронутых бедствием населенных пунктах повреждены, сообщил губернатор региона Василис Коккалис. Многие жители были эвакуированы.

ERT прервало свою программу, чтобы в прямом эфире транслировать стихийное бедствие, дым от которого достиг центра Афин. В регионе держится жара - примерно в 30 километрах от столицы температура воздуха во вторник колебалась в районе 38 градусов по Цельсию.

В борьбе с огнем участвовали сотни пожарных

По данным пожарной службы, в работах по тушению было задействовано 310 пожарных, не считая волонтеров, а также 10 вертолетов и восемь самолетов, но из-за сильного ветра их операции были затруднены.

Всего из-за экстремальной засухи и сильных ветров в Греции во вторник полыхали более 50 лесных пожаров. В летние месяцы подобные бедствия случаются в стране регулярно, в том числе вблизи горы Пенделикон. В июле 2018 года стихия унесла жизни 102 человек, когда из-за ветра огонь с горы распространился на прибрежный город Неа-Макри недалеко от Афин.

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