 Мощный лесной пожар угрожает пригородам Афин | Новости из Германии о Европе | DW | 28.07.2021

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Европа

Мощный лесной пожар угрожает пригородам Афин

Дым от лесного пожара дошел до центра Афин. Дома в населенных пунктах близ столицы Греции повреждены огнем, многие жители эвакуированы.

Пожарный самолет сбрасывает воду на пламя в районе Афин

Тушение пожара близ Афин

Пожар выжег леса у подножия горы Пенделикон севернее Афин. Огонь угрожает пригородам греческой столицы, но жертв нет, сообщили местные власти во вторник, 27 июля. Полиция не исключает поджог. В рамках расследования по установлению причины возгорания были задержаны четыре человека, сообщил заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас в эфире государственного телевидения ERT, не приведя подробностей.

Пламя вспыхнуло утром вторника, и к вечеру его все еще не удавалось взять под контроль, однако Хардалиас заявил об "улучшении ситуации". Дома в затронутых бедствием населенных пунктах повреждены, сообщил губернатор региона Василис Коккалис. Многие жители были эвакуированы.

ERT прервало свою программу, чтобы в прямом эфире транслировать стихийное бедствие, дым от которого достиг центра Афин. В регионе держится жара - примерно в 30 километрах от столицы температура воздуха во вторник колебалась в районе 38 градусов по Цельсию.

В борьбе с огнем участвовали сотни пожарных

По данным пожарной службы, в работах по тушению было задействовано 310 пожарных, не считая волонтеров, а также 10 вертолетов и восемь самолетов, но из-за сильного ветра их операции были затруднены.

Всего из-за экстремальной засухи и сильных ветров в Греции во вторник полыхали более 50 лесных пожаров. В летние месяцы подобные бедствия случаются в стране регулярно, в том числе вблизи горы Пенделикон. В июле 2018 года стихия унесла жизни 102 человек, когда из-за ветра огонь с горы распространился на прибрежный город Неа-Макри недалеко от Афин.

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    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Погорельцы не теряют оптимизма

    Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.

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    Волонтеры привезли погорельцам гуманитарную помощь

    На призыв поддержать погорельцев сразу откликнулись неравнодушные люди. "Вся Украина нам помогает, - рассказывает Иван Иванович. - И мусульмане, и русские христиане (УПЦ МП - Ред.), и украинские". Погорельцам все еще не хватает стройматериалов, инструментов и топлива. Зато яиц и картошки волонтеры привезли уже столько, что сельчане передают их пациентам соседней больницы.

  • Овца ищет корм на пепелище

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Животным не хватает корма

    А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.

  • Руины кирпичной печи: а на заднем плане сохранившаяся деревянная церковь.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Некоторые здания чудом уцелели

    От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.

  • Деревянный крест, установленный на месте сгоревшей церкви.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Церковь в Магдине огонь не пощадил

    А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.

  • Очаг огня в лесу

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    В лесах кое где еще тлеет огонь

    Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.

  • Пожарные тушат очаги огня,

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Вся надежда на дожди

    Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди.

    Автор: Николай Бердник


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