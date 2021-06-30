В Канаде зафиксирован исторический температурный рекорд

В Канаде уже третий день подряд фиксируются небывалые температурные рекорды. Так, в городе Литтон (Британская Колумбия) примерно в 16.20 по местному времени (02.20 мск в среду, 30 июня) метеостанция зарегистрировала 49,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщило в микроблоге Twitter во вторник, 29 июня, министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата.
Речь идет о дневном - а также историческом для Канады - рекорде, причем максимальные температуры держатся на западе страны третьи сутки подряд.
Полиция сообщила о десятках смертей
Полиция и местные жители сообщили о десятках смертей в связи с аномальной жарой. Так, в Ванкувере погибли минимум 69 человек, в их числе много пожилых людей с хроническими заболеваниями.
"Мы переживаем самую жаркую неделю в Британской Колумбии", - заявил на пресс-конференции глава провинции Джон Хорган. Он призвал жителей делать холодные компрессы и по возможности находиться в самой прохладной части дома.
Министерство по вопросам окружающей среды обнародовало предупреждение, написав, что "устойчивая, опасная и историческая волна жары сохранится на этой неделе".
Небывалая жара царит и на северо-западе США
В американских Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон) на северо-западе США тоже зафиксированы самые высокие температуры с 1940 года. Кондиционеры и вентиляторы распроданы во многих местах. Некоторые жители пытаются укрыться от жары в подземных гаражах и даже в автомобилях с кондиционерами.
Метеорологи связывают погодную аномалию с эффектом так называемого "теплового купола", вызванным высоким атмосферным давлением. По словам одного из экспертов, давшего интервью газете The Washington Post, нынешнее природное явление - крайне интенсивное, а сопоставимые феномены регистрируются "в среднем лишь раз в несколько тысяч лет". Тем не менее, по его словам, антропогенные изменения климата "сделали эти типы необычных проявлений более вероятными".
Ранее, 19 июня, глава общественной организации Progress Arizona из города Финикс Эмили Киркленд отмечала, что в штате Аризона воцарилась "апокалиптическая атмосфера с рекордной жарой и дымом от лесных пожаров, который тянется над пустыней Сонора".
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Расстаньтесь с подушкой
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Жалюзи, растения и электротехника
Чтобы вечером быстро уснуть, подготовьтесь к этому с утра: опустите жалюзи, задерните шторы и оставьте окна закрытыми - только вечером их следует открыть настежь. Любые растения в спальне - непрошеные гости: кислород они производят днем, а вот ночью - поглощают. И чем меньше техники у кровати (исключение - будильник на батарейках), тем лучше, подчеркивают специалисты.
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Cон после еды
Ученые определили, что тот, кто за три часа до сна ест небольшую порцию "правильной пищи", засыпает быстрее. Легкая еда с высоким содержанием белка (курятина, орехи кешью, овсяные хлопья) содержит важную аминокислоту - триптофан. А он способствует выработке "гормона счастья" - серотонина. Настроение поднимается, нервы успокаиваются, и начинает клонить в сон…
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Аромат ванили
Ванильный аромат способен творить чудеса: он действует успокоительно, снимает напряжение, чувство страха, выводит из подавленного состояния. Ваниль действует как виде эфирного масла ( в креме, шампуне), так и в качестве добавки в напиток, приготовленный из любого сорта молока - даже из кокосового, рисового или овсяного.
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Лаванда
Средство, проверенное во всех отношениях, и одно из самых эффективных для снятия повседневного стресса - чай из соцветий лаванды. Его можно смешать и с другими кореньями и травами, которые не имеют согревающего эффекта: ромашкой, пустырником, кукурузными рыльцами… Пить травяной чай рекомендуется слегка теплым и маленькими глотками.
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Манго и йогурт
Легким фруктом врачи и ученые считают манго: оно не заставляет наш кишечник работать в полную силу, зато дает ощущение насыщения и спокойствия. Особенно в сочетании с йогуртом.
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Красное вино или вишневый сок?
Ежедневно дозволенные полбокальчика полезного красного вина в летний период врачи предлагают заменить на более снотворный напиток. Им оказался сок обыкновенной вишни. Он способен поднимать уровень усыпляющего гормона мелатонина в организме на целых 15 процентов. Причем и сон длится тогда почти на полчаса дольше, обещают эксперты.
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Мускулатура стресса
Сбросить с себя усталость и стресс перед сном просто необходимо. Сделать это поможет, например, массаж. Впрочем, есть и довольно простые упражнения, уверяют специалисты, имея ввиду нижнюю челюсть - мускул, который находится в постоянном напряжении. Перед сном желательно широко открыть рот (насколько это возможно), затем снова закрыть. Это упражнение проделайте 10 раз - и вы уснете, как младенец.
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Ноги в воду
Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.
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Звезды или овечки?
Что лучше считать перед сном: звезды или овечек? Ни то ни другое, уверены ученые. Просто это так нудно и скучно, что поневоле заставляет возвращаться к проблемам и переживаниям, отложившимся в нашем подсознании. Лучше заняться визуализацией: то есть представить себе парящие в небе облака, морскую гладь или перенести свою кровать на поляну, в пшеничное поле…
Автор: Инга Ваннер