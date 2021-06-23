 10 способов, которые помогут уснуть в жару | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.06.2021

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Культура и стиль жизни

10 способов, которые помогут уснуть в жару

Лето - самое время отдохнуть. Но духота многих лишает сна. На что следует обратить внимание, прежде чем отправиться спать? Вот несколько советов немецких экспертов.

  • Расстаньтесь с подушкой

    Сон в жаркую ночь

    Расстаньтесь с подушкой

    По данным исследований Института имени Роберта Коха, каждый третий житель Германии засыпает с трудом. А летом - и того больше. Как справиться с этой проблемой в жару? В первую очередь, эксперты предлагают отказаться от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.

  • Жалюзи, растения и электротехника

    Сон в жаркую ночь

    Жалюзи, растения и электротехника

    Чтобы вечером быстро уснуть, подготовьтесь к этому с утра: опустите жалюзи, задерните шторы и оставьте окна закрытыми - только вечером их следует открыть настежь. Любые растения в спальне - непрошеные гости: кислород они производят днем, а вот ночью - поглощают. И чем меньше техники у кровати (исключение - будильник на батарейках), тем лучше, подчеркивают специалисты.

  • Cон после еды

    Сон в жаркую ночь

    Cон после еды

    Ученые определили, что тот, кто за три часа до сна ест небольшую порцию "правильной пищи", засыпает быстрее. Легкая еда с высоким содержанием белка (курятина, орехи кешью, овсяные хлопья) содержит важную аминокислоту - триптофан. А он способствует выработке "гормона счастья" - серотонина. Настроение поднимается, нервы успокаиваются, и начинает клонить в сон…

  • Аромат ванили

    Сон в жаркую ночь

    Аромат ванили

    Ванильный аромат способен творить чудеса: он действует успокоительно, снимает напряжение, чувство страха, выводит из подавленного состояния. Ваниль действует как виде эфирного масла ( в креме, шампуне), так и в качестве добавки в напиток, приготовленный из любого сорта молока - даже из кокосового, рисового или овсяного.

  • Лаванда

    Сон в жаркую ночь

    Лаванда

    Средство, проверенное во всех отношениях, и одно из самых эффективных для снятия повседневного стресса - чай из соцветий лаванды. Его можно смешать и с другими кореньями и травами, которые не имеют согревающего эффекта: ромашкой, пустырником, кукурузными рыльцами… Пить травяной чай рекомендуется слегка теплым и маленькими глотками.

  • Манго и йогурт

    Сон в жаркую ночь

    Манго и йогурт

    Легким фруктом врачи и ученые считают манго: оно не заставляет наш кишечник работать в полную силу, зато дает ощущение насыщения и спокойствия. Особенно в сочетании с йогуртом.

  • Вишня

    Сон в жаркую ночь

    Красное вино или вишневый сок?

    Ежедневно дозволенные полбокальчика полезного красного вина в летний период врачи предлагают заменить на более снотворный напиток. Им оказался сок обыкновенной вишни. Он способен поднимать уровень усыпляющего гормона мелатонина в организме на целых 15 процентов. Причем и сон длится тогда почти на полчаса дольше, обещают эксперты.

  • Мускулатура стресса

    Сон в жаркую ночь

    Мускулатура стресса

    Сбросить с себя усталость и стресс перед сном просто необходимо. Сделать это поможет, например, массаж. Впрочем, есть и довольно простые упражнения, уверяют специалисты, имея ввиду нижнюю челюсть - мускул, который находится в постоянном напряжении. Перед сном желательно широко открыть рот (насколько это возможно), затем снова закрыть. Это упражнение проделайте 10 раз - и вы уснете, как младенец.

  • Ноги в воду

    Сон в жаркую ночь

    Ноги в воду

    Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.

  • В пшеничном поле

    Сон в жаркую ночь

    Звезды или овечки?

    Что лучше считать перед сном: звезды или овечек? Ни то ни другое, уверены ученые. Просто это так нудно и скучно, что поневоле заставляет возвращаться к проблемам и переживаниям, отложившимся в нашем подсознании. Лучше заняться визуализацией: то есть представить себе парящие в небе облака, морскую гладь или перенести свою кровать на поляну, в пшеничное поле…

    Автор: Инга Ваннер


  • Расстаньтесь с подушкой

    Сон в жаркую ночь

    Расстаньтесь с подушкой

    По данным исследований Института имени Роберта Коха, каждый третий житель Германии засыпает с трудом. А летом - и того больше. Как справиться с этой проблемой в жару? В первую очередь, эксперты предлагают отказаться от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.

  • Жалюзи, растения и электротехника

    Сон в жаркую ночь

    Жалюзи, растения и электротехника

    Чтобы вечером быстро уснуть, подготовьтесь к этому с утра: опустите жалюзи, задерните шторы и оставьте окна закрытыми - только вечером их следует открыть настежь. Любые растения в спальне - непрошеные гости: кислород они производят днем, а вот ночью - поглощают. И чем меньше техники у кровати (исключение - будильник на батарейках), тем лучше, подчеркивают специалисты.

  • Cон после еды

    Сон в жаркую ночь

    Cон после еды

    Ученые определили, что тот, кто за три часа до сна ест небольшую порцию "правильной пищи", засыпает быстрее. Легкая еда с высоким содержанием белка (курятина, орехи кешью, овсяные хлопья) содержит важную аминокислоту - триптофан. А он способствует выработке "гормона счастья" - серотонина. Настроение поднимается, нервы успокаиваются, и начинает клонить в сон…

  • Аромат ванили

    Сон в жаркую ночь

    Аромат ванили

    Ванильный аромат способен творить чудеса: он действует успокоительно, снимает напряжение, чувство страха, выводит из подавленного состояния. Ваниль действует как виде эфирного масла ( в креме, шампуне), так и в качестве добавки в напиток, приготовленный из любого сорта молока - даже из кокосового, рисового или овсяного.

  • Лаванда

    Сон в жаркую ночь

    Лаванда

    Средство, проверенное во всех отношениях, и одно из самых эффективных для снятия повседневного стресса - чай из соцветий лаванды. Его можно смешать и с другими кореньями и травами, которые не имеют согревающего эффекта: ромашкой, пустырником, кукурузными рыльцами… Пить травяной чай рекомендуется слегка теплым и маленькими глотками.

  • Манго и йогурт

    Сон в жаркую ночь

    Манго и йогурт

    Легким фруктом врачи и ученые считают манго: оно не заставляет наш кишечник работать в полную силу, зато дает ощущение насыщения и спокойствия. Особенно в сочетании с йогуртом.

  • Вишня

    Сон в жаркую ночь

    Красное вино или вишневый сок?

    Ежедневно дозволенные полбокальчика полезного красного вина в летний период врачи предлагают заменить на более снотворный напиток. Им оказался сок обыкновенной вишни. Он способен поднимать уровень усыпляющего гормона мелатонина в организме на целых 15 процентов. Причем и сон длится тогда почти на полчаса дольше, обещают эксперты.

  • Мускулатура стресса

    Сон в жаркую ночь

    Мускулатура стресса

    Сбросить с себя усталость и стресс перед сном просто необходимо. Сделать это поможет, например, массаж. Впрочем, есть и довольно простые упражнения, уверяют специалисты, имея ввиду нижнюю челюсть - мускул, который находится в постоянном напряжении. Перед сном желательно широко открыть рот (насколько это возможно), затем снова закрыть. Это упражнение проделайте 10 раз - и вы уснете, как младенец.

  • Ноги в воду

    Сон в жаркую ночь

    Ноги в воду

    Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.

  • В пшеничном поле

    Сон в жаркую ночь

    Звезды или овечки?

    Что лучше считать перед сном: звезды или овечек? Ни то ни другое, уверены ученые. Просто это так нудно и скучно, что поневоле заставляет возвращаться к проблемам и переживаниям, отложившимся в нашем подсознании. Лучше заняться визуализацией: то есть представить себе парящие в небе облака, морскую гладь или перенести свою кровать на поляну, в пшеничное поле…

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Мальчик пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Состоящий из воды

    Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

  • Вода в стакане

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пейте на здоровье

    Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

  • Женщина в офисе пьет воду

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Доверяй, но проверяй

    Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

  • Велосипедист в снегу

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Осторожно с нагрузками

    Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

  • Марафон

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Смерть от воды

    Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

  • Вода из крана

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Вне конкуренции

    Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

  • Бокал пива

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Пиво в жару

    Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

  • Холодный чай

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Холодный чай

    Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

  • Чайный сервиз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    А также горячий

    Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

  • Имбирь

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Имбирь круглый год

    Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

  • Арбуз

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Арбуз со льдом

    Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

  • Яблочный сок с добавлением миниралки

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Лимонад из сока

    Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

  • Свекольный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Коктейли с огорода

    Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

  • Молочный напиток

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Из молока

    Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

  • Ребенок играет с водой

    Летние напитки: что поможет утолить жажду

    Береги фигуру с детства

    Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара.

    Автор: Элла Володина


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