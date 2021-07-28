 14000 ученых потребовали решительной борьбы с изменениями климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2021

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Мир

14000 ученых потребовали решительной борьбы с изменениями климата

Два года назад эта же группа исследователей уже предупреждала о надвигающейся "климатической катастрофе". С тех пор ситуация стала еще более серьезной.

Последствия наводнения на западе Германии, июль 2021 года

Последствия наводнения на западе Германии, июль 2021 года

Более 14 000 ученых из 150 стран призвали к немедленным изменениям политики в связи с климатическим кризисом. В статье, опубликованной в специализированном журнале BioScience в среду, 28 июля, они указали, что эти изменения как никогда актуальны для защиты жизни на Земле. Среди прочего, речь должна идти об отказе от ископаемых видов топлива и лучшей защите биоразнообразия.

Два года назад в аналогичном письме около 11 000 ученых, подписавших эту статью, уже предупреждали о глобальной "чрезвычайной ситуации в области климата". Тогда исследователи заявили: если поведение человека, которое приводит к выбросам парниковых газов и другим факторам, способствующим изменению климата, не изменится фундаментально и навсегда, то "более нельзя будет предотвратить невыразимые человеческие страдания".

Необходима безотлагательная борьба с климатическим кризисом

 С тех пор многочисленные события, такие как наводнения, пожары и резкое повышение температуры земной атмосферы, ясно показали последствия продолжения нынешней политики, отмечается в статье. По данным исследователей, 2020 год, к примеру, стал вторым самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В апреле 2021 года концентрация вредных для климата углекислого газа и метана в земной атмосфере была выше, чем когда-либо. "Экстремальные климатические явления и закономерности, которые мы наблюдали в течение последних нескольких лет - и даже в последние несколько недель, - подчеркивают безотлагательность борьбы с климатическим кризисом", - считает один из авторов обращения Филип Даффи из научного центра Woodwell Climate Research Center в американском штате Массачусетс.

Исследователи рассмотрели 31 "жизненно важный индикатор", такие как показатель состояния Земли, включая толщину ледников, площадь морского льда и лесов. Они зафиксировали негативные  рекордные значения в 18 из 31 параметра. В частности, по словам авторов, ледники тают на 31 процент быстрее, чем 15 лет назад. Глобальный уровень моря и температуры морской воды выше, чем когда-либо прежде.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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