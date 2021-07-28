14000 ученых потребовали решительной борьбы с изменениями климата

Более 14 000 ученых из 150 стран призвали к немедленным изменениям политики в связи с климатическим кризисом. В статье, опубликованной в специализированном журнале BioScience в среду, 28 июля, они указали, что эти изменения как никогда актуальны для защиты жизни на Земле. Среди прочего, речь должна идти об отказе от ископаемых видов топлива и лучшей защите биоразнообразия.
Два года назад в аналогичном письме около 11 000 ученых, подписавших эту статью, уже предупреждали о глобальной "чрезвычайной ситуации в области климата". Тогда исследователи заявили: если поведение человека, которое приводит к выбросам парниковых газов и другим факторам, способствующим изменению климата, не изменится фундаментально и навсегда, то "более нельзя будет предотвратить невыразимые человеческие страдания".
Необходима безотлагательная борьба с климатическим кризисом
С тех пор многочисленные события, такие как наводнения, пожары и резкое повышение температуры земной атмосферы, ясно показали последствия продолжения нынешней политики, отмечается в статье. По данным исследователей, 2020 год, к примеру, стал вторым самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В апреле 2021 года концентрация вредных для климата углекислого газа и метана в земной атмосфере была выше, чем когда-либо. "Экстремальные климатические явления и закономерности, которые мы наблюдали в течение последних нескольких лет - и даже в последние несколько недель, - подчеркивают безотлагательность борьбы с климатическим кризисом", - считает один из авторов обращения Филип Даффи из научного центра Woodwell Climate Research Center в американском штате Массачусетс.
Исследователи рассмотрели 31 "жизненно важный индикатор", такие как показатель состояния Земли, включая толщину ледников, площадь морского льда и лесов. Они зафиксировали негативные рекордные значения в 18 из 31 параметра. В частности, по словам авторов, ледники тают на 31 процент быстрее, чем 15 лет назад. Глобальный уровень моря и температуры морской воды выше, чем когда-либо прежде.
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Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская