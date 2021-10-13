Что означает для России европейский налог на углеродный след

С 13 по 15 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя. Чиновники и бизнесмены из Евросоюза обсуждают с российскими коллегами проблемы изменения климата, использования энергии солнца и ветра, а также будущее традиционной энергетики. Представители крупного бизнеса из РФ опасаются, что ЕС, прикрываясь борьбой с глобальным потеплением, хочет лишить их конкурентного преимущества - низких цен на топливо.

Вместе с тем сама Россия все же движется в сторону экологизации ее экономики. Но предпринимаемых действий недостаточно, считают экологи. Почему российский бизнес вынуждают платить в бюджет Евросоюза налог на углеродный след, и можно ли этого избежать - у DW.

Бизнесмены из РФ испугались... и выдохнули с облегчением

Европейский "зеленый курс" - одна из главных тем Российской энергетической недели, которая проходит в Москве на площадке Манежа. Как известно, этот курс предполагает достижение углеродной нейтральности к 2050 году и введение трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Это значит, что Евросоюз собирается взимать пошлины на импортируемые товары, производство которых сопровождалось эмиссией углекислого газа. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер (Markus Ederer) напомнил в своем выступлении, что в тестовом режиме ТУР заработает с 2023 года, но деньги - точнее, так называемые "зеленые сертификаты" - с экспортеров начнут требовать только с 2026 года.

Маркус Эдерер

Крупные промышленники из России признались, что планы ЕС сначала их напугали. Идея ввести ТУР, озвученная Еврокомиссией, полтора года назад "вызвала большое напряжение в российском бизнесе", рассказал в ходе дискуссии замгендиректора международной химической компании "Еврохим" Сергей Твердохлеб. По его словам, именно эта инициатива стала отправной точкой для создания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) комитета по климатической политике.

14 июля в РСПП выдохнули с облегчением, рассказал Твердохлеб. В этот день Еврокомиссия опубликовала проект документа о введении ТУР. "Оказалось, что, по сути, регулирование охватит две с половиной отрасли в России: металлургию, химию и одну единственную компанию в электроэнергетике - "Интер РАО", - объяснил причину своей радости замгендиректора "Еврохима". Кроме того, он позитивно оценил то, что чиновники в Брюсселе будут учитывать индивидуальную углеродоемкость продуктов, которые поставляются в Европу.

По подсчетам РСПП, совокупный годовой платеж компаний в бюджет ЕС до конца десятилетия в рамках механизма ТУР составит от 1 до 2 млрд евро в год. "Что небольшая сумма, - прокомментировал Твердохлеб. - И это платеж не наш, а европейских потребителей".

Подозрения в переделе Евросоюзом рынка путем "зеленого курса"

Дело в том, что если Россия введет на своей территории собственную систему тарификации выбросов углекислого газа в ближайшие два-три года, то ей вообще не придется платить пошлины в бюджет Евросоюза. В правительстве РФ понимают, что в отсутствие такой системы "у еврорегуляторов создается основание оценивать углеродоемкость российской продукции по верхней планке", заявил глава Российского энергетического агентства Алексей Кулапин. По его словам, правительство приняло нормативные акты, которые "формируют каркас" такой системы.

Глава Еврокомисии фон дер Ляйен объявляет о климатических целях ЕС, 14 июля 2021 года

В то же время российские бизнесмены и политики прямо высказывают свои сомнения в искренности намерений Евросоюза. "Наверное, ключевой момент, который волнует компании - в какой степени этот механизм (ТУР. - Ред.) направлен на борьбу с изменением климата и снижение углеродоемкости, а в какой степени - на передел денег", - поделился своим беспокойством Твердохлеб. И добавил, что не понимает, почему Евросоюз не хочет учитывать особенности национального регулирования, если Брюссель действительно заботит только изменение климата.

"Единственная цель трансграничного углеродного регулирования - избежать утечки углекислого газа, - ответил Твердохлебу посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. - Мы не хотим, чтобы европейские компании перетекали в юрисдикции, где соответствующие законодательные нормы по регулированию углеродного следа менее жесткие". ЕС, заверил Эдерер, при этом не создает конкурентных преимуществ для своих компаний - европейские предприятия тоже будут вынуждены покупать "зеленые сертификаты" для углеродоемкой продукции.

Экологи просят российский бизнес изменить подход

Действия Евросоюза по борьбе с изменением климата уже начали позитивно сказываться на поведении российских компаний, констатируют эксперты. "Зеленый курс" ЕС - это движение в правильном направлении, которое оказывает реальное влияние на экологизацию многих наших отраслей промышленности, - считает Алексей Книжников из Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия). - Мы видим, что нефтегазовые, да и другие российские компании все активнее движутся к "зеленому курсу".

При этом в WWF указывают, что компании из России склонны подменять реальные действия по достижению углеродной нейтральности менее эффективной деятельностью - лесоклиматическими проектами. В их числе - сохранение и воспроизводство лесов и лесоразведение. "Лесоклиматические проекты не могут быть заменой реальным решительным действиям по сокращению выбросов парниковых газов, - предупреждает Книжников. - Они должны рассматриваться только после того, как компании примут все меры по сокращению выбросов для обеспечения климатической нейтральности".

А пока что Россия только увеличивает объем сжигания попутного нефтяного газа. По словам Книжникова, который сослался на данные Всемирного банка, в 2020 года рост в данном случае составил 8%. "25 миллиардов кубов попутного нефтяного газа мы сжигаем, - возмущается эколог. - Это немыслимо с точки зрения климатической повестки дня. И это - лишь один из примеров".

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