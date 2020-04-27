 Пандемия привела к рекордному снижению выброса углекислого газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2020

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Мир

Пандемия привела к рекордному снижению выброса углекислого газа

В 2020 году объем выброса вредных для климата эмиссий сократился на 7 процентов. Это более значительное снижение, чем в конце Второй мировой войны и во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Дым с угольного предприятия

Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению выброса в атмосферу углекислого газа, вызывающего "парниковый эффект" и, как следствие, глобальное потепление. В 2020 году объем выброса СО2 во всем мире сократился на 7 процентов или на 2,4 млрд тонн. Это значительно больше прежних рекордных показателей - в конце Второй мировой войны (минус 0,9 млрд тонн) и на пике мирового финансового кризиса 2009 года (минус 0,5 млрд тонн), сообщила исследовательская сеть Global Carbon Project (GCP) в своем ежегодном докладе, обнародованном в пятницу, 11 декабря.

Эксперты объяснили новый рекорд торможением экономической деятельности во всем мире с целью сдерживания пандемии. В то же время GCP предупреждает, что объем выброса СО2 в 2020 году все же составил почти 34 млрд тонн, и поэтому мировое сообщество уже израсходовало значительную часть квоты, установленной участниками Парижского соглашения о защите климата для ограничения глобального потепления к 2030 году на значительно более чем два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

Парижское соглашение по климату

Для реализации этой цели необходимо с 2020 по 2030 год ежегодно сокращать выбросы СО2 в среднем на 1 - 2 млрд тонн, то есть примерно 7,6 процента.

Наиболее сильное сокращение выброса углекислого газа в 2020 году было зафиксировано в США (минус 12 процентов) и в странах Евросоюза (минус 11 процентов). Это было вызвано, в первую очередь, снижением потребления угля и последствиями коронавирусных ограничений.

В значительной части остального мира выбросы сократились, главным образом, из-за снижения интенсивности дорожного движения и рекордного сокращения количества авиаперевозок. В Китае - второй по величине экономике в мире - выбросы углекислого газа в 2020 году сократятся, по оценкам, лишь на 1,7 процента.           

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    Автор: Марина Барановская


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