В Германии концерны призвали правительство усилить защиту климата

В Германии к началу углубленных зондирующих переговоров о формировании нового правительства десятки немецких концернов потребовали от будущего кабинета принять конкретные меры по защите климата. В совместном обращении, обнародованном в понедельник, 11 октября, 69 немецких компаний из различных отраслей экономики, в частности, призвали новое правительство ускорить внедрение возобновляемых энергоносителей.

В течение первых ста дней новое правительство Германии должно представить план мер до достижению климатической нейтральности к 2045 году, масштабное расширение возобновляемых источников энергии необходимо скомбинировать с другими мерами, чтобы добиться отказа от получения электроэнергии из угля значительно раньше 2038 года, говорится в документе, подписанном, в числе прочих, E.on, Bayer, SAP, ThyssenKrupp и Rossmann.

Климатическая нейтральность как фирменный знак экономики

"Защита климата как главная тема на прошедших выборах в бундестаг должна быть поставлена партиями во главу повестки дня при формировании нового федерального правительства. Новое правительство должно установить рамки, с тем чтобы мы как предприятия могли сделать климатическую нейтральность фирменным знаком немецкой экономики", - подчеркнул президент Otto Group Михаэль Отто (Michael Otto).

В немецких компаниях, подписавших совместный призыв, трудятся в Германии более миллиона, а во всем мире - более пяти миллионов человек, совокупный оборот этих компаний составляет около одного триллиона евро.

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