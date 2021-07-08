 Эксперт: Для ФРГ переход на водород - это защита климата и геополитика | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.07.2021

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Экономика

Эксперт: Для ФРГ переход на водород - это защита климата и геополитика

О нынешнем ажиотаже вокруг водородной энергетики и перспективах сотрудничества ЕС с Россией и Украиной в сфере H2 DW расспросила члена Национального совета по водороду ФРГ Кирстен Вестфаль.

Символическое изображение молекул водорода H2

"Россия в глобальной водородной гонке. Размышления о германо-российском водородном сотрудничестве". Так называется статья, опубликованная на немецком и английском языках на сайте берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз.

DW побеседовала с соавтором статьи, экспертом по энергетической политике ЕС Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal). Она является членом созданного в июне 2020 года при правительстве ФРГ Национального совета по водороду и с нынешнего года руководит в SWP научным проектом "Геополитика энергетической трансформации - H2". 

Deutsche Welle: Многие наши читатели наверняка недоумевают: еще совсем недавно о водороде (H2) и речи не было, а теперь такое впечатление, что Евросоюз на этом энергоносителе буквально зациклилcя, да и в российских правительственных и деловых кругах о водороде говорят все чаще и чаще. Почему вдруг такой ажиотаж?

Эксперт по энергетике SWP Кирстен Вестфаль

Эксперт по энергетике SWP Кирстен Вестфаль

Кирстен Вестфаль: Водород - не самоцель, он нужен для успешной декарбонизации экономики ради защиты климата. Чтобы решить задачу сокращения потребления ископаемых энергоносителей на 80 процентов, недостаточно двух столпов - повсеместного перехода на возобновляемую электроэнергетику и повышения энергоэффективности, нужен третий столп, нужны молекулы - на транспорте, в промышленности, как сырье. Так что ажиотаж возник потому, что защита климата стала приоритетом. А еще потому, что пришло понимание геополитического значения энергетических технологий как ключевых технологий будущего. Тут речь идет об индустриальном лидерстве.

- Одной из геополитических целей Евросоюза является снижение зависимости от российских энергоносителей, и курс на ускоренную декарбонизацию экономики дает ЕС такой шанс. Но одновременно в Германии начинают усиленно размышлять над тем, как бы сделать Россию крупным поставщиком водорода. При посольстве ФРГ в Москве даже специальное водородное бюро открывают. Где тут логика: снижать одну зависимость и тут же создавать другую?

Видеоконференция Российско-германского сырьевого форума

29 апреля на видеоконференции Российско-германского сырьевого форума обсуждалась тема водорода

- В Германии вовсе не стремятся к разрыву связей с Россией, здесь укоренилось восприятие России как географически близкого партнера, в ней видят поставщика не только энергоносителей, но и сырья для новых технологий. К тому же в Германии довольно рано озаботились геополитическими последствиями декарбонизации.

Насколько велика опасность дестабилизации стран, бизнес-модель которых состоит в экспорте ископаемых энергоносителей? Как помочь России или странам Персидского залива совершить вместе с остальными энергетический переход? Да и просто хочется позитива в сильно ухудшившихся отношениях с Россией! В какой мере весь ЕС поддержит такой немецкий подход, во многом будет зависеть от решения проблемы "Северного потока-2", ведь Брюссель хочет снизить зависимость главным образом от российского газа, играющего немалую геостратегическую роль. 

"Северный поток-2" будет поставлять в Евросоюз водород?                

- Раз декарбонизация подрывает российскую бизнес-модель, зачем России поддерживать развитие водородной экономики в ЕС? Многие россияне наверняка скажут: наша страна не для того инвестировала столько средств в развитие нефтяной и газовой промышленности, чтобы теперь почти с нуля создавать, причем только ради экспорта, новую отрасль, которая потребует огромных денег и закупки западных технологий.

- Да, тут очень серьезная дилемма. С одной стороны, Россия рискует постепенно потерять свой важнейший экспортный рынок - европейский. С другой стороны, в Азии спрос на ископаемые российские энергоносители, особенно на газ, пока еще будет расти. Так что же, в западной части развивать возобновляемую и водородную энергетику, а на востоке - традиционную?

К тому же в России пока нет ясности, собирается ли она вообще делать ставку на широкое использование водорода внутри страны. С третьей стороны: изменение климата сказывается ведь и на России, таяние вечной мерзлоты угрожает самой разной российской инфраструктуре, да и обязательства в рамках Парижского соглашения надо выполнять.

Приемный терминал газопровода Северный поток-2 в немецком Любмине

Приемный терминал газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине

- Но нужно ли России так уж спешить с внедрением водородных технологий? Их широкое использование - вовсе не вопрос ближайшего будущего. Вот и гендиректор оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) только что сообщил в интервью газете Handelsblatt, что этот российский трубопровод будет готов к транспортировке водорода через десять лет.

- Но в энергетике десять лет - это почти ничто! Поэтому принципиальные решения надо принимать именно сейчас. Начало крупномасштабного импорта водорода из России к 2030 году представляется мне довольно реалистичным ориентиром. На первых порах, видимо, будут использоваться отдельные нитки газопроводов.

Готова ли ФРГ вместо "зеленого" водорода получать H2 от "Газпрома" и "Росатома"?

- Германия делает ставку на "зеленый" водород, который получают путем электролиза воды с использованием ВИЭ - возобновляемых источников энергии. Такой энергии много в Сибири благодаря гидроэлектростанциям, в европейской части РФ ее меньше, а к ветряной и солнечной энергии отношение в России весьма скептическое. "Газпром" предлагает поставлять так называемый "серый" или "синий" водород, получаемый различными методами из метана, но такой H2 в ФРГ считают менее экологичным.

Инфорграфика Водород - технология будущего

- У Германии, действительно, четкая установка: государственные деньги, а речь идет о миллиардах евро, в том числе из нового фонда по реконструкции ЕС после пандемии, будут выделяться на поддержку только "зеленого" водорода. Но в то же время растет понимание того, что для форсированной декарбонизации нам нужно как можно быстрее получить крупные объемы водорода любых "цветов".

Другие страны, делающие ставку на водород, как Япония или Китай, готовы тестировать самые разные технологии получения H2. Так что Германия с ее довольно узким подходом может оказаться в сложной ситуации. Тем более, что и в ЕС пока нет четкого понимания того, какой водород следует считать климатически нейтральным. И тут нужны быстрые политические решения, чтобы дать толчок инвестициям.

- Производством водорода собирается заняться и госкорпорация "Росатом". Но готова ли Германия, которая через полтора года отключит все свои АЭС, после этого начать импортировать из России "желтый" водород, который получают путем электролиза воды с использованием атомной энергии?

- Скорее всего нет, поскольку весьма вероятно широкое общественное противодействие таким планам. В то же время наш сосед Франция, очень крупный производитель атомной энергии, тоже собирается использовать ее для электролиза, и европейской водородной стратегии это не противоречит. Повторюсь: я надеюсь, что на уровне ЕС будет достаточно быстро выработано общее для всех политическое решение. 

Станет ли Украина конкурентом России в водородной сфере?     

- А так ли уж важна Россия как потенциальный поставщик водорода для Германии и ЕС? Какие страны могли бы составить РФ конкуренцию или альтернативу?

- Построение водородной экономики только начинается. Прежде всего будут создаваться мощности в самом ЕС и в его ближайшем окружении, здесь уже есть инфраструктура, на которую можно опереться, имеются общие правовые нормы, что крайне важно, и готовы технологии, например электролизеры для получения "зеленого" водорода, надо только переходить от их штучного выпуска к производству в промышленных масштабах.

Затем взоры ЕС обратятся на соседей по Балтийскому, Средиземному, Черному морям. Преимущество России в том, что транспортная инфраструктура в значительной мере уже есть и что имеется многолетний опыт сотрудничества с российскими компаниями.

Электролизер близ Фленсбурга (ФРГ) использует ветрогенератор для получения водорода

Электролизер близ Фленсбурга (ФРГ) с ветрогенератором. Получаемый водород идет в обычную газовую сеть

- А не может ли Украина стать конкурентом России в водородном партнерстве с ЕС? Она ведь и к развитию ВИЭ проявляет куда больше интереса, и разветвленной газотранспортной системой обладает, которой, правда, потребуются значительные европейские инвестиции для модернизации.

 - Станет ли Украина конкурентом или партнером России - это вопрос политической воли. Сейчас ситуация очень сложная, но я вполне могла бы представить себе трехстороннее сотрудничество в водородной сфере. Скажем, "Газпром" поставляет в Украину газ, там из него делают для отправки в ЕС "синий" водород, когда углекислый газ улавливается, а для хранения как CO2, так и H2 используются украинские газохранилища.

Очевидное преимущество Украины в том, что она интегрирует свой энергетический рынок в европейский и будет иметь общие с ЕС правовые нормы. Украина сейчас явно в первых рядах потенциальных партнеров и по политическим соображениям. Так что водородное бюро при посольстве Германии наверняка будет и в Киеве.        

Смотрите также:

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Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе

 

  • Экспериментальная аккумуляторная электростанция в Магдебурге

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электростанция из аккумуляторов

    Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

  • Солнечная и аккумуляторная электростанция на острове Синт-Эстатиус

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Большие батареи на маленьком острове

    Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

  • Гидроаккумулирующая электростанция в Хердеке

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Главное - хорошие насосы

    Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

  • Кабель ЛЭП NordLink

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Место хранения - норвежские фьорды

    Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

  • Пилотный проект Power-to-Gas в Рапперсвиле (Швейцария).

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электроэнергия превращается в газ

    Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

  • Цистерна с органической жидкостью для перевозки водорода.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Водород в сжиженном виде

    Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

  • Солнечная электростанция близ города Уарзазат в Марокко.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    В чем тут соль?

    Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

  • Ученые университета Йены представляют проект Brine4power

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Каверна в роли подземной батарейки

    На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Крупнейший "кипятильник" Европы

    Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

  • Зарядная станция для электромобилей в Китае.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Накопители энергии на четырех колесах

    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


      

 

Контекст

В России не хотят декарбонизации ради защиты климата, но жизнь заставит

Перспектива потери рынков сбыта и технологического отставания вынудит российскую экономику снижать свой углеродный след. Об этом говорили на конференции про "зеленую трансформацию".  

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В России не хотят декарбонизации ради защиты климата, но жизнь заставит 20.03.2021

Перспектива потери рынков сбыта и технологического отставания вынудит российскую экономику снижать свой углеродный след. Об этом говорили на конференции про "зеленую трансформацию".

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