Пандемия: ЕС приступает к привлечению займов на рынке капитала

Еврокомиссия может начать привлечение совместных займов для финансирования фонда помощи с целью преодоления последствий пандемии общим объемом 750 млрд евро. Как сообщили в понедельник, 31 мая, в Евросовете, решение одобрено всеми 27 государствами-членами сообщества, что означает, что Брюссель теперь может привлекать деньги на рынках капитала от лица ЕС.

План реконструкции "начинается завтра (1 июня. - Ред.)", - заявил премьер-министр Португалии и председатель Совета ЕС Антониу Кошта. Португалия в начале года сменила Германию на посту страны, возглавляющей этот орган по ротации.

"Европейский Союз сейчас способен получить деньги, необходимые для социального и экономического восстановления", - цитирует Кошту агентство AFP. Политик уточнил, что правительства и национальные парламенты 27 стран ЕС "продемонстрировали высокую степень солидарности и ответственности". Брюссель "больше не может позволить себе терять время", добавил он.

Последними согласились Польша и Австрия

Для начала привлечения займов на рынках капитала необходимо было получить "зеленый свет" от всех 27 государств - членов ЕС. Польша и Австрия последними одобрили масштабный план заимствований, необходимый для восстановления.

Страны, которые получат наибольшую выгоду от фонда, - это Италия и Испания, особенно сильно пострадавшие от пандемии. При выделении средств ЕС, однако, предусмотрены строгие критерии. Не менее 37% финансирования должно пойти на меры по защите климата, 20% - на цифровизацию.

Еврокомиссия приступит к размещению облигаций

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует до 2026 года размещать на рынке капитала облигации и ценные бумаги, выплаты по которым будут совершаться из бюджета Евросоюза. В Брюсселе было согласовано, что в рамках беспрецедентной программы помощи кредиты будут выплачивать страны, получившие их. Гранты же будут предоставляться отдельным государствам на безвозмездной основе. В этой связи возвращать займ, потраченный на такие гранты, предстоит всему Евросоюзу.

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