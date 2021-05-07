Лидеры стран Евросоюза призвали граждан к диалогу о будущем Европы

Главы 21 государства Европейского Союза призвали сограждан к участию в конференции о будущем Европы. Пандемия COVID-19 напомнила о важности таких тем, как здоровье, отношение к природе и согражданам, взаимная солидарность и сотрудничество, говорится в соответствующем документе, опубликованном в субботу, 8 мая. Распространение вируса SARS-CoV-2 продемонстрировало как сильные, так и слабые стороны европейской интеграции, отмечается далее.

Инициатива предполагает проведений дискуссий на европейском, национальном и региональном уровнях с 9 мая на протяжении одного года. В числе тем - устойчивое развитие, защита климата, цифровизация и роль Европы в мире, сообщили в канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), чья подпись также стоит под призывом. Ожидается, что рекомендации, полученные в ходе дискуссий, лягут в основу дальнейшего развития Евросоюза.

Авторы призыва указывают на многообразие вызовов, стоящих перед европейцами. Сила демократий состоит в "объединении многоголосых сообществ в поиске лучшего пути в будущее", отмечается в документе. Его создатели особо выделили важность собрать на дискуссиях как можно больше участников.

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