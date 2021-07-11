 Компания-оператор обещает достроить ″Северный поток-2″ до конца августа | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Компания-оператор обещает достроить "Северный поток-2" до конца августа

98 процентов трубопровода уже завершено, а одна из линий готова полностью, заявил гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Любмин - конечная точка газопровода Северный поток - 2

Любмин - конечная точка газопровода "Северный поток - 2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря должно быть завершено через несколько недель, сообщает в воскресенье, 11 июля, газета Handelsblatt со ссылкой на гендиректора компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). "98 процентов трубопровода уже завершено. 2 процента, которые не построены, относятся к одной из двух веток. Другая линия завершена полностью", - пояснил Варниг.

Маттиас Варниг, Nord Stream 2 AG

Маттиас Варниг, Nord Stream 2 AG

Цель компании - ввести газопровод в эксплуатацию в этом году. При этом глава Nord Stream 2 опровергает сообщения о проблемах с сертификацией и лицензирующими органами. "В конечном итоге будет трубопровод, который будет отвечать всем требованиям и международным отраслевым стандартам", - сказал Варниг. В перспективе по нему будет транспортироваться 55 миллиардов кубометров природного газа из России в Германию в год.

Кроме того, по словам Варнига, компания изучает возможность транспортировки по "Северному потоку-2" водорода: "Возможно, что самое позднее через десять лет мы сможем добавить водород в одну или обе линии".

Будущее Украины как транзитной страны для российского газа в Европу

Варниг также сказал, что у него "нет ни малейшего сомнения" в том, что транзит через Украину "останется неотъемлемой частью транспортировки газа из России в Европу даже после 2024 года". Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной истекает в 2024 году. "Я предполагаю, что правительство Германии уже рассматривало этот вопрос в ходе переговоров с Россией", - отметил глава Nord Stream 2.

Меркель и Зеленский будут обсуждать "Северный поток-2" в Берлине

"Северный поток-2" станет одной из тем переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, который в воскресенье прибыл в Берлин. Ранее США при новой администрации президента Джо Байдена заявили об отказе от новых санкций против проекта.

Проект "Северный поток - 2" стал и одной из тем предвыборной кампании в Германии. Несколько кандидатов в канцлеры допустили заморозку проекта газопровода "Северный поток - 2" в случае, если Москва будет использовать его для давления на Украину.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:51

"Зеленые" займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России?

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Аудио- и видеофайлы по теме

Рекордно высокие цены на газ: "Газпром" шантажирует Европу ради "Северного потока-2"? (08.07.2021)  

Почему Меркель выступает за диалог ЕС с Путиным (30.06.2021)  

Глава Мюнхенской конференции: будущее "Северного потока-2" еще не решено  

Также по теме

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье 11.07.2021

Президент Украины Владимир Зеленский едет к Ангеле Меркель в Берлин. Перед их, вероятно, последней личной встречей Киев не скрывает досады и надеется на перемены после избрания нового канцлера.

UK G7 2021 Cornwall | Biden, Merkel und Jan Hecker

Меркель и Байден на саммите G7 обсудили "Северный поток - 2" 12.06.2021

И для Германии, и для США важно, чтобы транзит газа из России через Украину сохранился с запуском "Северного потока - 2", заявила Ангела Меркель после беседы с Джо Байденом.

Nord-Stream-Betreiber scheitern mit Klage gegen EU-Gasrichtlinie

США и Германия хотят компенсировать Украине потери из-за "Северного потока-2" 26.06.2021

Две страны рассматривают возможность укрепления энергетической инфраструктуры Украины. Обсуждается возможность компенсации транзитных сборов, которые Киев может потерять после запуска газопровода, сообщает Bloomberg.

Реклама

Самые читаемые

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье  

Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?  