 США и Германия хотят компенсировать Украине потери из-за ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2021

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Мир

США и Германия хотят компенсировать Украине потери из-за "Северного потока-2"

Две страны рассматривают возможность укрепления энергетической инфраструктуры Украины. Обсуждается возможность компенсации транзитных сборов, которые Киев может потерять после запуска газопровода, сообщает Bloomberg.

Трубы для Северного потока-2

США и Германия хотят компенсировать Украине возможные потери после запуска спорного газопровода "Северный поток-2", сообщило в субботу, 26 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, стороны планируют достичь соответствующей договоренности еще до запланированного на июль визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Вашингтон.

Цель обсуждаемого соглашения - поддержать инфраструктуру Украины и найти способ компенсировать Киеву финансовые потери за транзитные сборы, которых он лишится, если российский газ пойдет в обход Украины.

Среди рассматриваемых возможностей - инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций и план по наращиванию экспорта газа из страны. Германия также дала понять, что готова начать с Россией переговоры о продлении транзита газа через территорию Украины.

Германия против использования газопровода в качестве "политического оружия"

По информации Bloomberg, США и Германия также обсудили идею о создании механизма, который позволил бы остановить поставки газа по "Северному потоку-2", если Россия попытается оказывать давление на Украину. При этом агентство отмечает, что Германия выступает против, поскольку не желает использовать трубопровод в качестве "политического оружия".

В то же время США не считают, что такой вариант будет технически осуществим, если Россия решит продолжать закачку газа в трубопровод. Вместо этого США изучают возможность введения санкций против Москвы.

Как отмечают источники Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена, которая изначально полагала, что сможет остановить строительство "Северного потока-2", в последние недели изменила тактику: вместо этого власти США сотрудничают с Германией и другими союзниками, чтобы "уменьшить последствия, вызванные запуском трубопровода".

Риски для Украины и Европы

По данным агентства, данный вопрос обсуждают сотрудники Госдепартамента США и МИД ФРГ, в переговорах активно участвуют советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и помощник Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер (Jan Hecker).

Как ранее сообщили в Совете нацбезопасности США, Салливан и Хеккер на встрече 2 июня обсудили риски, которые "Северный поток-2" "представляет для Украины и европейской энергетической безопасности". 23 июня госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Германию принять конкретные меры по снижению рисков для Украины в результате строительства трубопровода.

Опасения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выражал опасение, что после запуска трубопровода Россия не станет продлевать с Украиной контракт на транзит газа. Он назвал трубопровод "флеш-роялем" на руках у России и предположил, что Москва будет использовать газопровод как рычаг воздействия в отношении Донбасса. По словам президента, если "Северный поток-2" "отключит" Украину от поставок газа, то она лишится около 3 млрд долларов в год, что сделает невозможным финансирование армии.

В Москве неоднократно заявляли, что проект является сугубо коммерческим и не имеет никакого отношения к политике.

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    Автор: Андрей Гурков


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