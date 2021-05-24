 Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.07.2021

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Германия

Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье

Президент Украины Владимир Зеленский едет к Ангеле Меркель в Берлин. Перед их, вероятно, последней личной встречей Киев не скрывает досады и надеется на перемены после избрания нового канцлера.

Зеленский и Меркель в Берлине, июнь 2019

Зеленский и Меркель в Берлине, июнь 2019

Ангеле Меркель (Angela Merkel) предстоит особое прощание. Канцлер Германии, чье правление закончится после выборов в бундестаг в сентябре, примет в понедельник, 12 июля, в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Похоже, это будет их последняя личная встреча. Хотя Зеленский не раз приглашал Меркель приехать в конце августа на празднование 30-й годовщины независимости, согласия пока нет. На первой конференции "Крымской платформы"- новой дипломатической инициативы Украины - в Киеве тоже хотели бы видеть гостью из Берлина.

После российской аннексии полуострова Украина стала для канцлера ФРГ страной, которой Меркель как ведущий западный политик занимается особенно интенсивно. Но такой омраченной атмосферы, как перед встречей в Берлине, не было давно.

Дипломатические трения между Киевом и Берлином

К постоянным заверениям в благодарности с украинской стороны примешивается необычно открытое выражение фрустрации. Так, недавнее предложение Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона возобновить саммиты ЕС-Россия, приостановленные после аннексии Крыма, вызвало раздражение в Киеве. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пригласил послов двух стран на беседу. Идею Меркель он назвал "неприятным и неожиданным нападением" и порадовался тому, что на саммите Евросоюза она не была поддержана. 

Штайнмайер в музее Берлин-Карлсхорст

Штайнмайер в музее "Берлин-Карлсхорст"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник бойкотировал в конце июня мемориальное мероприятие с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) по случаю 80-й годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР. Мельник критиковал выбранное место его проведения - германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст", назвав его "неподобающим". За несколько месяцев до этого Мельник критиковал Штайнмайера за то, что тот вступился за спорный газопровод "Северный поток - 2". Штаймайер назвал его "чуть ли не последним мостом" с Россией.

Прорыв в споре вокруг "Северного потока - 2"?

"Северный поток - 2" остается самым спорным моментом в отношениях Берлина и Киева. Украина выступает против проекта, поскольку он может лишить ее доходов от транзита российского газа в Европу и поскольку Киев опасается военной эскалации со стороны России. После того, как США при новой администрации президента Джо Байдена пока отказались от новых санкций против проекта, его завершение считается вопросом нескольких месяцев.

Судно-трубоукладчик Фортуна на востке Германии, январь 2021

Судно-трубоукладчик "Фортуна" на востке Германии, январь 2021

Ожидается, что Меркель и Зеленский обсудят в Берлине, какую поддержку может получить Украина в случае возможных негативных последствий. В прессе звучали предположения о компенсации, но подробностей нет. Когда сначала Меркель, а затем Зеленский в ближайшие дни отправятся с визитами в Вашингтон, эта тема обещает быть на повестке дня. Договоренность была бы прорывом в многолетнем споре.

Нормандский формат, вероятно, без Меркель 

В то же время ситуация на востоке Украины, о которой тоже будут говорить Меркель и Зеленский в Берлине, далека от прорыва. После последнего саммита в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года ситуация не изменилась. Дата следующей встречи в Берлине открыта, бои на фронте в Донбассе усилились весной, погибли десятки украинских военных. Когда РФ стянула армию к границе с Украиной, Меркель и Макрон призвали к деэскалации. Москва частично отвела войска.

Саммит нормандской четверки в Париже, декабрь 2019

Саммит "нормандской четверки" в Париже, декабрь 2019

Пока Зеленский пытается привлечь США к более активной роли в переговорах по Донбассу, президент РФ, похоже, не заинтересован в разговорах с украинским коллегой - по крайней мере сейчас. В этом году Зеленский и Путин общались с Меркель и Макроном по видеосвязи по отдельности. "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже", - сказал Путин во время "прямой линии" в конце июня. При этом он не отказался в принципе от встречи с Зеленским. Саммит в нормандском формате, очевидно, пройдет уже без Меркель.

Почему не сложились отношения Зеленского с Меркель

На личном уровне отношения Меркель с Зеленским сложились не так удачно, как с его предшественником Петром Порошенко, считают эксперты. Так, во время жесткой избирательной президентской кампании в Украине Меркель отказалась принять в Берлине кандидата Зеленского, а Макрон встретился с ним в Париже, напомнил в беседе с DW Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт брюссельского аналитического центра European Council on Foreign Relations (ECFR). "На личных отношениях лежала тень. Для Меркель это играет существенную роль", - говорит Грессель. По его словам, отношения Меркель с Зеленским "не сложились". То, что отношения "не лучшие" подтверждает и киевский эксперт по внешней политике, директор центра "Новая Европа" Алена Гетманчук. Она говорит, что Зеленский "некомфортный партнер" для Меркель, в том числе из-за некоторых представителей его окружения. На этом фоне ожидания от встречи в Берлине у экспертов невысокие. 

Меркель и Порошенко, Берлин, 2016 год

Меркель и Порошенко, Берлин, 2016 год

Неизвестно, сыграли ли какую-то роль критические высказывания самого Зеленского. В ставшем публичным телефонном разговоре с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в июле 2019 года Зеленский упрекнул Меркель и Макрона в том, что они, мол, мало делают для Украины. Этот тезис Зеленский теперь повторяет все чаще, например, в конце мая в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). он сказал, что Украина очень благодарна Меркель, но он "от нее ожидал большего".

Особенно отказ Берлина поставлять Киеву оружие вызывает разочарование украинской стороны. После того, как сопредседатель оппозиционных "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) во время визита в Украину высказался об этом положительно, федеральное правительство повторило свое "нет". Киев заинтересован в патрульных катерах, снайперских винтовках или бронированных автомобилях, сказал Зеленский FAZ. Глава МИДа Кулеба назвал поставки оружия из Германии принципиальным вопросом, даже если это будет лишь одна винтовка. 

Киев надеется на изменения после выборов в бундестаг

Заявления Киева все более четко указывают на то, что Украина готовится к смене власти в Германии и уходу Меркель. С тем или с той, кто сменит ее на посту канцлера, Киев связывает надежду на изменение позиции Берлина по нескольким вопросам. Выступая на днях на форуме в Киеве, Зеленский заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить "четкие подтверждения" о сроках членства в НАТО и ЕС. "Есть ожидание, что Меркель поддержала бы перспективу членства в ЕС как прощальный подарок для Украины", - говорит Алена Гетманчук. 

Пойдет ли на это Меркель - вопрос открытый. Скорее, Киеву придется и в дальнейшем исходить из сдержанной позиции Берлина, полагают обозреватели. Кандидаты в канцлеры от основных сил - блока ХДС/ХСС, социал-демократов и "зеленых" - хоть и выразили понимание желаний Киева, но дали понять, что на быстрые изменения надеяться не стоит.      

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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