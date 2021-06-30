Саммит на прощание: почему Меркель спешит встретиться с Путиным

Ангела Меркель (Angela Merkel) не отступает. Несмотря на то, что на саммите Европейского Союза 25 июня не поддержали ее предложение провести встречу с Владимиром Путиным, канцлер Германии от нее не отказывается. "Отношения между Россией и Европейским Союзом сейчас действительно не хорошие, - сказала канцлер в понедельник, 28 июня, выступая по видео перед немецкими и французскими депутатами. - Но и во время холодной войны было общение". По ее словам, "молчанием проблем не решить".

Меркель вдохновил пример Байдена

Путин и Байден в Женеве, 16 июня 2021

Идею саммита ЕС-Россия Меркель выдвинула совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Канцлер считает, что европейцам следует последовать примеру президента США Джо Байдена, который на переговорах в Женеве 16 июня обсудил с главой Кремля спорные вопросы и договорился о начале диалога на профильном уровне по некоторым из них, в том числе о кибербезопасности. "Почему Европа не может поступить точно так же?", - задала Меркель риторический вопрос.

Против идеи саммита с Путиным выступили несколько стран ЕС, в основном из Восточной Европы, которые считают ее преждевременной. В то же время предложение о разработке новой санкционной политики в отношении РФ и о поддержке государств, которые испытывают давление со стороны Москвы, было одобрено. В каком формате саммит мог бы пройти - вопрос открытый. Регулярные встречи на уровне тройки ЕС с участием глав Еврокомиссии, Совета ЕС и шеф-дипломата не проводятся после аннексии Крыма.

Почему быстрый саммит не получился

Предложение Меркель стало неожиданностью не только для обозревателей, но и для других стран ЕС. В этом эксперты видят причину того, что оно не получило поддержки. "Это было технически плохо подготовлено", - считает Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), бывший эксперт по России в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP). - Если бы это было заранее обговорено с Польшей и странами Балтии, то провала не было бы". Сама Меркель не считает, что потерпела на саммите ЕС поражение, но признает, что на реализацию ее идеи может уйти больше времени.

Последний саммит ЕС-Россия, Екатеринбург, 2013 год

Обозреватели в Германии интерпретировали слова канцлера так, как будто она стремится провести встречу с Путиным до того, как уйдет с поста после выборов в бундестаг 26 сентября. Некоторые полагают, что, натолкнувшись на сопротивление в ЕС, Меркель и Макрон могут пойти на встречу в узком формате, хотя канцлер сказала, что не видит в этом "преимуществ". В январе 2020 года Путин был в Берлине на конференции по Ливии, в 2019 году его принимал во Франции Макрон, а годом ранее президент РФ посетил Берлин.

Спешка двух "хромых уток"

Эксперты оценивают аргументы и мотивацию Меркель по-разному. Ханс-Хеннинг Шрёдер говорит, что идея саммита с Путиным "здравая", и что есть смысл обсудить ситуацию хотя бы по таким проблемным вопросам, как контроль над вооружениями, Украина и Беларусь. Шредер полагает, что Меркель торопится заложить основы для новых отношений с Россией, поскольку исходит из того, что новому главе правительства Германии понадобится около полугода, прежде чем он или она смогут заниматься "большими вопросами внешней политики". И хотя Меркель является "хромой уткой", как называют правителей в конце срока их полномочий, ее международный авторитет дает возможность выступать с такими инициативами. Французского президента Макрона, которому предстоят выборы в 2022 году, Шредер тоже записал в эту категорию.

Политолог связал спешку Меркель и с тем, что завершение ее правления совпало с избранием президентом США Джо Байдена, который, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, объявил о возвращении США к активной роли в международной политике. "На этом фоне ЕС имеет смысл тоже занять свои "игровые поля", - говорит Шредер. Меркель сможет обсудить с Байденом свою инициативу по России уже в середине июля, когда встретится с главой Белого дома в Вашингтоне.

Путин получит трибуну?

Герхард Манготт

Герхард Манготт (Gerhard Mangott), профессор университета в австрийском Инсбруке, положительно оценил идею канцлера ФРГ. "Очевидно, Меркель в последние месяцы своего правления хочет оживить то, что для нее всегда было важно - диалог с Россией, не партнерство, а именно разговор". При этом политолог считает, что такой диалог не является "наградой" для Путина и "необязательно ведет к решению конфликтов". Позицию восточноевропейских стран Манготт считает "ошибочной".

Историк, специалист по Восточной Европе и политолог Сюзанне Шпан (Susanne Spahn) наоборот - критикует инициативу Берлина. "Было бы неправильно предоставлять президенту Путину трибуну, чтобы он снова разыграл спектакль о возвращении России в качестве ведущей державы, равной США и ЕС, но без сдвигов по ключевым политическим вопросам", - считает Шпан.

Сюзанне Шпан

По ее словам, было бы "неправильным сигналом", если бы продолжение "курса на подавление" оппозиции в России и "агрессивная внешняя политика" увенчались бы саммитом ЕС-Россия. Шпан не согласна с аргументом Меркель о "молчании" в отношениях с Москвой: "С президентом Путиным постоянно общаются на двустороннем уровне и по Украине - в "нормандском формате".

Хочет ли Москва саммита с ЕС

В том, что Меркель хочет саммита ЕС с Путиным, сомнений нет, а сам президент РФ? Из Москвы поступали противоречивые сигналы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле положительно оценили инициативу Меркель. Сам Путин в статье для немецкой газеты Die Zeit в конце июня выступил "за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой". Однако еще совсем недавно, в феврале, во время визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву ему устроили необычно холодный прием, объявив в тот же день о высылке европейских дипломатов, в том числе - немецкого.

"Недавняя статья Лаврова тоже была не особенно вежливой", - отмечает Ханс-Хеннинг Шрёдер, имея в виду публикацию главы МИДа РФ по итогам женевского саммита. - Этому нужно возражать. Говорить, мол, мы так не играем, это не вариант в международной политике".

Повестка саммита: от кибератак до Украины

Если саммит в ближайшие месяцы состоится, что скажет Меркель Путину? Сама канцлер упоминала вопросы разоружения, кибератаки, ситуацию в Украине и Беларуси, а также в Сирии и Ливии. "Меркель скажет Путину, что Россия не сможет быть экономически и финансово успешной без сотрудничества с ЕС", - считает Герхард Манготт. Впрочем, он сомневается, что это произведет впечатление на главу Кремля - разногласия "очень велики".

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