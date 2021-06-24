Саммита ЕС - РФ не будет: как в Брюсселе обсуждали идею встречи с Путиным

Несмотря на различные взгляды внутри ЕС на то, как лучше выстраивать отношения с Россией, до сих пор стратегическая дискуссия Евросоюза об этом проходила при отсутствии каких-либо заметных споров. Вторая ее часть на высшем уровне на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня также обещала пройти довольно тихо. Однако за день до его начала все изменилось.
Германия и Франция предлагают диалог с Россией
Основанием для дискуссии должны были стать предложения Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Ни о какой революции в отношениях с Россией в них речь не шла, они содержали лишь предложения, как усилить политику в отношении Москвы. Однако Берлину этого было мало. И при поддержке Парижа Германия внесла свои предложения.
Эта инициатива была частью рабочего процесса и потому не должна была стать публичной. Одно из предложений состояло в поиске форматов диалога с Россией, "в том числе на уровне лидеров". На брюссельском бюрократическом языке это может звучать безобидно, но в действительности такая идея политически взрывоопасна и о ней сразу же стало известно журналистам. Дело в том, что до 2014 года саммиты ЕС-Россия проводились регулярно. Но в ответ на аннексию Крыма и конфликт в Донбассе Брюссель большей частью заморозил сотрудничества с РФ, включая и саммиты.
Как в ЕС восприняли идею саммита с Владимиром Путиным
Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что предложение Берлина и Парижа стало для нее неожиданностью, причем не из приятных. По ее словам, предыдущее обсуждение отношений с РФ прошло "очень хорошо". "Мы все согласились, что Россия - это большая угроза, она стала более агрессивной. Я недоумеваю, что произошло теперь, откуда это предложение", - удивилась она и напомнила о печальном опыте визита Борреля в Москву в феврале .
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что возобновление диалога на высшем политическом уровне возможно только в том случае, если Россия прекратит свою "агрессивную политику". А его нидерландский коллега Марк Рютте отметил, что не против встречи главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом РФ Владимиром Путиным. "Но лично я не буду участвовать во встрече Европейского совета с Путиным".
Из пожелавших высказаться лидеров стран ЕС однозначно поддержал идею саммита с Россией лишь канцлер Австрии Себастьян Курц.
Как Меркель и Макрон обосновали идею саммита ЕС-Россия
Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе 24 июня
Свою позицию канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) попыталась объяснить, выступая утром 24 июня в бундестаге. Она заявила, что Евросоюз должен "искать прямые контакты с Россией и российским президентом", ведь это, по ее мнению, единственный вариант разрешения конфликтов. Обосновала она такой взгляд "ответственностью" перед странами "Восточного партнерства", в частности Украиной и Беларусью.
Почему Германия и Франция выступили со своим предложением только сейчас? Причиной этого стал саммит президента США Джо Байдена с Путиным. Меркель заявила, что Евросоюзу тоже нужно "создавать форматы для разговоров" с Путиным. Президент Франции Эмманюэль Макрон также указал на недавний саммит в Женеве. А по мнению канцлера Курца, Евросоюз, географически находящийся ближе к РФ, не может просто "смотреть, как США и Россия ведут диалог". "И многие темы, например Украина или другие, касаются нас еще больше, чем США", - добавил глава правительства Австрии.
Впрочем, в Киеве придерживаются как раз противоположного взгляда. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в тот же день находился с визитом в Брюсселе. Он раскритиковал идею возобновления саммитов до того, как будет заметен "прогресс со стороны России". По его мнению, такой шаг подорвет эффективность санкций и будет стимулировать Россию не имплементировать минские соглашения. На вопрос о том, консультировался ли Берлин и Париж с Киевом по поводу этой инициативы, Кулеба ответил отрицательно.
ЕС открыт к диалогу с Россией, но саммита с Путиным не будет
Саммит 24 июня получился очень напряженным. Он начался на два часа раньше обычного, из-за участия генсека ООН Антониу Гутерриша, и продлился почти 13 часов, до 2 часов ночи. Обсуждение России лидеры ЕС оставили напоследок и потратили на него три часа.
В итоге ни о каком саммите с Путиным не договорились. Евросовет (другими словами, лидеры ЕС) принял коммюнике, где заявил об открытости Евросоюза "избирательному взаимодействию" с Россией в таких вопросах, как климат, здравоохранение, Сирия или Ливия. "В этом контексте Европейский совет исследует форматы и условия диалога с Россией", - отмечается в коммюнике.
При этом в заключительную декларацию вошли и другие германо-французские предложения, оставшиеся незамеченными. Саммит Евросоюза "подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа ЕС и его государств-членов на дальнейшие враждебные, незаконные и подрывные действия России". Для этого лидеры ЕС дали задание Еврокомиссии и Боррелю "представить варианты для дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции".
Третья идея Берлина также нашла поддержку внутри ЕС. А именно - Европейский совет подчеркнул необходимость углублять и активизировать политические и экономические связи со странами "Восточного партнерства" с целью усилить их устойчивость к разнообразным угрозам.
Саммит ЕС с Путиным: мужественный шаг или неверный сигнал?
Хотя после первого дня саммита была запланирована пресс-конференция Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, ее отменили. Уже фактически под утро пожелали сделать заявления лишь руководители Германии, Литвы и Бельгии.
Меркель дискуссию о России назвала "очень обстоятельной и непростой". По ее словам, теперь следует искать "форматы и условия, при которых можно вести диалог". "Мы не смогли договориться о том, что мы немедленно встретимся на высшем уровне. Но для меня важно, что формат диалога остается и над ним работают. Я лично хотела бы более мужественного шага, но и так хорошо", - заявила Меркель.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал дискуссию "жесткой", но отметил, что доволен ее результатом. По его словам, диалог - "хорошая идея", но вести его без красных линий или предварительных условий стало бы "неверным сигналом" как для ЕС, в частности для стран Балтии, так и для стран-партнеров, которые были бы "чрезвычайно разочарованы" таким шагом. Очевидно, в первую очередь он имел в виду Украину.
На этом стратегическая дискуссия о России не закончилась, потому что в коммюнике говорится, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу.
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Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман