Предложение ФРГ и Франции пригласить Путина на саммит встретило отпор Польши и стран Балтии

Польша и страны Балтии встретили сопротивлением предложение Франции и Германии провести саммит Европейского Союза с участием президента России Владимира Путина. Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 24 июня, заявил, что эта идея - сродни "попытке привлечь медведя, чтобы уберечь горшок с медом".
"Мы должны взаимодействовать с Россией, но быть очень осторожными в отношении реальных намерений путинского режима", - подчеркнул Науседа. "Мы пока не видим никаких радикальных изменений в поведении России", - отметил президент Литвы. "Если - без каких-либо позитивных изменений в поведении России - мы начнем налаживать взаимодействие с ней, это пошлет очень неопределенные и плохие сигналы, например странам Восточного партнерства", - считает он.
Макрон: Нам нужен диалог для защиты наших интересов
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что первый с 2014 года саммит с участием Путина стал бы шансом для переговоров Европы с Москвой.
"Нам нужен диалог для защиты наших интересов... Это - диалог, необходимый для стабильности европейского континента", - подчеркнул Макрон. "Мы не можем оставаться только в рамках логики реагирования, когда дело касается России. Надеюсь, что мы сможем в условиях реального европейского единства и координации добиться… этого диалога", - добавил он.
Меркель: ЕС должен стремиться к прямым контактам с РФ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге 24 марта, тоже указала, что Евросоюз "должен стремиться к прямым контактам с Россией и российским президентом".
"Недостаточно, чтобы президент США говорил с президентом России. Я очень приветствую это, но ЕС должен также создавать площадки для диалога", - отметила она.
Как передало Reuters, позицию Макрона и Меркель уже поддержал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что хотя он приветствовал бы присутствие Путина на саммите с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), сам он, однако, не стал бы принимать в нем участие.
Новая стратегия по улучшению отношений с Москвой будет обсуждаться в Брюсселе 24 и 25 июня, отмечает агентство.
Лавров: В Москве ждут подробностей
В свою очередь в МИД России заявили, что ждут подробностей о позиции Парижа и Берлина. "Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия - ЕС. Других деталей мы не знаем. О чем идет речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС. Поэтому тут надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду и к чему они стремятся", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве.
Ранее, 23 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в том, что ее действия закрепляют напряженность в Европе.
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Автор: Сергей Елкин