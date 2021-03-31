 Партия Меркель призвала ЕС и НАТО ужесточить позицию в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 21.06.2021

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Германия

Партия Меркель призвала ЕС и НАТО ужесточить позицию в отношении России

В совместной предвыборной программе блок ХДС/ХСС выступил за "восстановление европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией".

Председатели ХДС и ХСС Армин Лашет и Маркус Зёдер

Председатели ХДС и ХСС Армин Лашет и Маркус Зёдер на представлении предвыборной программы

Блок консервативных партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), входящий вместе с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в правительство ФРГ, призывает Евросоюз и НАТО ужесточить позиции в отношении России. "Нам необходимы, с одной стороны, более тесная политическая сплоченность и, с другой стороны, способность к убедительному сдерживанию и устойчивости, которые необходимы для ответа на вызовы" со стороны России, говорится в совместной предвыборной программе партий, которую они обнародовали в понедельник, 21 июня.

"Россия бросает вызов нашим ценностям. Мы не хотим, чтобы это привело к серьезной военной угрозе для Европы", - отмечается в документе. Консерваторы обвиняют РФ, в частности, в "открытых угрозах" странам НАТО, кибератаках, дезинформации и пропаганде. Блок ХДС/ХСС выступает за усиление "независимости восточных партнеров по ЕС" и "восстановление европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией".

В то же время консерваторы высказались за продолжение поиска диалога и сотрудничества с Россией в тех областях, где "имеются общие интересы", например экономика и защита окружающей среды.

Поддержка Беларуси и другие темы

ХДС и ХСС также выразили поддержку жителям Беларуси, "которые выступают за свободу и демократию". Режим Александра Лукашенко "должен сделать возможным мирную передачу власти, в противном случае он почувствует жесткость наших санкций", отмечается далее.

В своей программе консерваторы, помимо прочего, выступили за модернизацию, в частности цифровизацию, экономики, а также обещали уделить особое внимание семейной политике, в том числе увеличить родительские пособия и поддержку тех, кто воспитывает детей в одиночку.

Очередные выборы в парламент Германии - бундестаг запланированы на 26 сентября.

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