Выборы в бундестаг 2021. Откуда ждать хакерских атак?

"Мы столкнулись с крайне серьезной угрозой", - констатирует президент Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбом (Arne Schönbohm). В преддверии намеченных на сентябрь 2021 года выборов в бундестаг немецкие партии, политики и избиратели особенно нуждаются в информационной защите. Все они могут стать жертвами дезинформации, пропаганды и фейковых новостей - иными словами, манипуляций с целью повлиять на результаты голосования.

Шёнбом считает, что угроза возможных манипуляций на выборах в бундестаг будет выше, чем ранее. Это, в частности, связано и с пандемией коронавируса, приведшей к резкому росту трафика в интернете, а, следовательно, и возможности влиять на мнения людей, заявил он во время онлайн-пресс-конференции 25 мая.

Попытки манипуляций во время выборов в ФРГ не исключены

Говоря о киберугрозах, глава BSI сослался на опыт других стран, например, с ситуацией вокруг взлома электронной почты предвыборной команды Эмманюэля Макрона во Франции или попытками манипуляции во время президентской избирательной кампании в США. Нечто подобное "может оказаться привлекательным для реализации и в Германии как в самой мощной экономической державе Европы", - указал Шёнбом.

Арне Шёнбом

Глава ведомства, ответственного за обеспечение кибербезопасности, озвучил несколько возможных сценариев. Хакеры могут попытаться завладеть аккаунтами кандидатов в бундестаг и опубликовать на них ложную информацию. Некоторые похищенные данные могут быть также опубликованы, но в неподходящее время. Кроме того, они могут быть смешаны с другой информацией, что не позволит оценить правильность тех или иных утверждений. Следовательно, подчеркнул Шёнбом, должна быть усилена интернет-безопасность кандидатов в депутаты.

Ожидают ли немцы хакерских атак из РФ?

BSI, впрочем, в первую очередь выполняет консультативные функции: о претворении рекомендаций в жизнь политики и избиратели должны будут позаботиться сами. Арне Шёнбом советует пользователям регулярно обновлять свое программное обеспечение, а также призывает не доверять информации из сомнительных источников и ее не распространять.

BSI тесно сотрудничает с немецкими спецслужбами. Те же, в свою очередь, нередко винят в атаках хакеров из России. Такие предположения высказывались и во время предыдущих выборов в бундестаг в 2017 году. В последнее время, впрочем, ситуация остается относительно спокойной, крупномасштабных нападений хакеров зафиксировано не было.

Однако никто не рассчитывает на то, что злоумышленники пощадят Германию в предвыборный период 2021 года. Так не считает и представитель Левой партии Томас Ломайер (Thomas Lohmeier). В 2019 году хакеры выложили в Сеть данные почти 1000 немецких политиков: среди пострадавших оказались и около ста представителей этой политической силы. К тому же, сайт партии регулярно подвергается кибератакам.

Партии должны самостоятельно обеспечить кибербезопасность

Поддержка со стороны BSI для минимизации кибеугроз как нельзя кстати. Для крупных партий, по мнению Ломайера, ее вполне достаточно. Но стоит подумать о помощи с созданием надежной защитной инфраструктуры мелким партиям, которые не представлены в бундестаге, считает медиа-эксперт. "Демократические институты пострадают в том случае, если в обществе сложится впечатление, что ими можно манипулировать, что они больше не отражают демократическое волеизъявление избирателей", - говорит Ломайер.

Эксперт по кибербезопасности Юлия Шютце (Julia Schuetze) из берлинского фонда "Новая ответственность" (Neue Verantwortung) оценивает опасность как для партий, так и для политиков, как "особенно высокую". Она обосновывает это тем, что они сами должны отвечать за кибербезопасность, государственные структуры, например, BSI могут их в этом лишь поддержать. "Это ведет к тому, что не везде думают об IT-безопасности и придерживаются необходимых стандартов", - указывает Юлия Шютце.

Повышенное внимание к этому вопросу, с ее точки зрения, необходимо потому, что от хакерских атак могут пострадать не только партии и отдельные политики. Другими возможными целями могут оказаться данные, которые собирают избирательные штабы: электронные адреса, политические предпочтения избирателей. Если такие личные сведения будут похищены, их могут использовать для преднамеренного распространения дезинформации. Согласно прогнозу Юлии Шютце, поскольку в сравнении с 2017 годом в этом году партии проводят избирательные кампании в большей степени в цифровом формате, пространство для хакерских атак стало гораздо шире.

Тем временем глава Федеральной избирательной комиссии ФРГ Георг Тиль (Georg Thiel), говоря о возможных рисках при проведении избирательной кампании, указывает еще на одно слабое место: голосование по почте, которое во время пандемии будет играть более важную роль, чем раньше. Такая форма голосования существует в Германии с 1957 года. С тех пор выборы в целом стали куда более подверженными манипуляциям.

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