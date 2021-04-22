Оппозиция в ФРГ призывает защитить выборы в бундестаг от хакерских атак

Фракция оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге призвала правительство принять срочные меры по защите парламентских выборов, намеченных на 26 сентября, от вмешательства извне. По мнению депутатов, правительство недооценивает угрозу демократической системе правления, а компьютерные сети парламента защищены от хакерских атак на порядок хуже, чем сети правительственных структур. В четверг, 22 апреля, поздно вечером соответствующая резолюция была рассмотрена на пленарном заседании парламента и отправлена на дальнейшую доработку в парламентские комитеты.

Депутаты опасаются зарубежного вмешательства в предвыборную кампанию

По словам заместителя председателя фракции СвДП Александра Графа Ламбсдорфа (Alexander Graf Lambsdorff), западный мир уже давно сталкивается с кампаниями по дезинформации, координируемыми из-за рубежа. Об одном из недавних примеров говорится в докладе американских спецслужб, в котором Россия открыто обвиняется в попытках воздействия на выборы в США с целью предотвращения победы Байдена.

“Конкуренция систем ярче всего проявляется накануне важных выборов в западном мире”, - считает Ламбсдорф, призывая от имени фракции правительство Германии принять конкретные меры по защите выборов от хакерских атак и манипулирования общественным мнением. В частности, депутаты от оппозиционной партии предлагают создать рабочую группу, которая должна будет координировать усилия министерств и ведомств по противостоянию вмешательству извне.

Константин Куле

Депутат Константин Куле (Konstantin Kuhle), эксперт фракции по вопросам национальной безопасности и инициатор обращения к правительству, обращает внимание на то, что в общественном мнении Германии начали появляться шаблоны дезинформации, уже использованные в ходе выборов президента США.

Речь, в частности, идет о целенаправленном подрыве доверия к системе досрочного голосования по почте (в отличие от России, в Германии нет системы открепительных талонов - избиратели могут получить свой бюллетень заранее, проголосовать на дому и отправить бюллетень по почте в свою избирательную комиссию). По словам Куле, в условиях пандемии количество избирателей, голосующих по почте, будет расти - и уже сейчас заметно, что правые популисты из лояльной Москве партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) используют любой повод, чтобы поставить под сомнение систему подсчета голосов и тем самым - итоги выборов в целом.

"Чем больше сомнений в демократической системе, тем проще оправдать авторитарные модели правления в других странах", - говорит Куле. По его словам, Германия и ЕС заметно уступают авторитарным странам в вопросах "мягкой силы", геополитического влияния на основе симпатии, а не военного принуждения.

Другая проблема, вызывающая беспокойство депутатов наряду с дезинформацией, - хакерские атаки. Куле утверждает, что компьютерные системы парламента защищены от хакерских атак хуже, чем сети министерств и ведомств. Еще один фактор риска - "собственная беспечность" депутатов, пользующихся личными мобильными телефонами для переписки по всем рабочим вопросам партии, фракции и депутатского округа. Более того, депутат Куле утверждает, после выборов 2017 года у депутатов фракции не было брифинга по вопросам кибербезопасности от профильного подразделения МВД. В итоге, как говорит депутат, он чувствует себя "недостаточно защищенным в вопросах кибербезопасности".

Оппозиция в бундестаге обвинила правительство в бездействии

В повестке дня пленарного заседания бундестага 22 апреля вопрос о защите выборов оказался лишь после девяти вечера. Депутат от оппозиционной фракции "Союз-90"/"зеленые" и член парламентского комитета по контролю за спецслужбами Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) обрушился с критикой на правительство Германии, обвинив его в бездействии: "Мы годами рассуждаем о хакерских атаках на парламент, вмешательство в выборы, дезинформацию и фабрики троллей - и ничего не происходит! (...) Цифровая информационная война давным-давно идет, а мы все еще проводим круглые столы с экспертами".

Константин фон Нотц

В качестве одной из ограничительных мер он назвал жесткое регулирование деятельности интернет-платформ - по его словам, эти площадки выполняют функцию "мегафонов для диктаторов" и монетизируют ненависть и дезинформацию, что дает возможность, среди прочего, правительствам других стран влиять на ход предвыборных кампаний.

В свою очередь представитель правящего блока ХДС/ХСС Кристоф Бернштиль (Christoph Bernstiel) напомнил депутатам, что еще в 2018 году в МВД Германии была создана рабочая группа под кодовым названием Hybrid, которая с 2020 года работает над отражением "гибридных угроз", причем, в тесном сотрудничестве в другими ведомствами. Поэтому создавать новый координационный орган для защиты выборов в бундестаг в этом году нет необходимости.

Однако в выступлениях депутатов постоянно повторялась формулировка "обороноспособная демократия", за которой скрывается готовность правительственных структур противостоять попыткам дискредитации политической системы страны, предпринимаемым из-за рубежа.

Чего требует оппозиция для защиты выборов

Инициаторы резолюции предлагают в качестве мер по защите выборов от вмешательства извне, в частности, такие меры: инициировать систему "цифрового наблюдения" на выборах на уровне ЕС или ОБСЕ, которая поможет распознавать дезинформацию в интернете; создать межведомственную рабочую группу с участием представителей МИД, МВД и спецслужб; проверить IT-системы, которые планируется использовать в ходе выборов, на устойчивость к кибератакам. Кроме этого, по мнению парламентариев, необходимо создать программу информирования партий и кандидатов о дезинформации и теориях заговоров и усилить информационную кампанию о надежности досрочного голосования по почте.

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