 Оппозиция в ФРГ призывает защитить выборы в бундестаг от хакерских атак | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Оппозиция в ФРГ призывает защитить выборы в бундестаг от хакерских атак

В парламенте Германии опасаются кибератак и дезинформации на выборах в бундестаг. Депутаты просят правительство принять кардинальные меры по отражению вмешательства из-за границы в предвыборную кампанию.

Зал заседаний бундестага

Зал заседаний бундестага

Фракция оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге призвала правительство принять срочные меры по защите парламентских выборов, намеченных на 26 сентября, от вмешательства извне. По мнению депутатов, правительство недооценивает угрозу демократической системе правления, а компьютерные сети парламента защищены от хакерских атак на порядок хуже, чем сети правительственных структур. В четверг, 22 апреля, поздно вечером соответствующая резолюция была рассмотрена на пленарном заседании парламента и отправлена на дальнейшую доработку в парламентские комитеты.

Депутаты опасаются зарубежного вмешательства в предвыборную кампанию

По словам заместителя председателя фракции СвДП Александра Графа Ламбсдорфа (Alexander Graf Lambsdorff), западный мир уже давно сталкивается с кампаниями по дезинформации, координируемыми из-за рубежа. Об одном из недавних примеров говорится в докладе американских спецслужб, в котором Россия открыто обвиняется в попытках воздействия на выборы в США с целью предотвращения победы Байдена.

“Конкуренция систем ярче всего проявляется накануне важных выборов в западном мире”, - считает Ламбсдорф, призывая от имени фракции правительство Германии принять конкретные меры по защите выборов от хакерских атак и манипулирования общественным мнением. В частности, депутаты от оппозиционной партии предлагают создать рабочую группу, которая должна будет координировать усилия министерств и ведомств по противостоянию вмешательству извне.

Константин Куле

Константин Куле

Депутат Константин Куле (Konstantin Kuhle), эксперт фракции по вопросам национальной безопасности и инициатор обращения к правительству, обращает внимание на то, что в общественном мнении Германии начали появляться шаблоны дезинформации, уже использованные в ходе выборов президента США.

Речь, в частности, идет о целенаправленном подрыве доверия к системе досрочного голосования по почте (в отличие от России, в Германии нет системы открепительных талонов - избиратели могут получить свой бюллетень заранее, проголосовать на дому и отправить бюллетень по почте в свою избирательную комиссию). По словам Куле, в условиях пандемии количество избирателей, голосующих по почте, будет расти - и уже сейчас заметно, что правые популисты из лояльной Москве партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) используют любой повод, чтобы поставить под сомнение систему подсчета голосов и тем самым - итоги выборов в целом.

"Чем больше сомнений в демократической системе, тем проще оправдать авторитарные модели правления в других странах", - говорит Куле. По его словам, Германия и ЕС заметно уступают авторитарным странам в вопросах "мягкой силы", геополитического влияния на основе симпатии, а не военного принуждения.

Другая проблема, вызывающая беспокойство депутатов наряду с дезинформацией, - хакерские атаки. Куле утверждает, что компьютерные системы парламента защищены от хакерских атак хуже, чем сети министерств и ведомств. Еще один фактор риска - "собственная беспечность" депутатов, пользующихся личными мобильными телефонами для переписки по всем рабочим вопросам партии, фракции и депутатского округа. Более того, депутат Куле утверждает, после выборов 2017 года у депутатов фракции не было брифинга по вопросам кибербезопасности от профильного подразделения МВД. В итоге, как говорит депутат, он чувствует себя "недостаточно защищенным в вопросах кибербезопасности".

Оппозиция в бундестаге обвинила правительство в бездействии

В повестке дня пленарного заседания бундестага 22 апреля вопрос о защите выборов оказался лишь после девяти вечера. Депутат от оппозиционной фракции "Союз-90"/"зеленые" и член парламентского комитета по контролю за спецслужбами Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) обрушился с критикой на правительство Германии, обвинив его в бездействии: "Мы годами рассуждаем о хакерских атаках на парламент, вмешательство в выборы, дезинформацию и фабрики троллей - и ничего не происходит! (...) Цифровая информационная война давным-давно идет, а мы все еще проводим круглые столы с экспертами".

Константин фон Нотц

Константин фон Нотц

В качестве одной из ограничительных мер он назвал жесткое регулирование деятельности интернет-платформ - по его словам, эти площадки выполняют функцию "мегафонов для диктаторов" и монетизируют ненависть и дезинформацию, что дает возможность, среди прочего, правительствам других стран влиять на ход предвыборных кампаний.

В свою очередь представитель правящего блока ХДС/ХСС Кристоф Бернштиль (Christoph Bernstiel) напомнил депутатам, что еще в 2018 году в МВД Германии была создана рабочая группа под кодовым названием Hybrid, которая с 2020 года работает над отражением "гибридных угроз", причем, в тесном сотрудничестве в другими ведомствами. Поэтому создавать новый координационный орган для защиты выборов в бундестаг в этом году нет необходимости.

Однако в выступлениях депутатов постоянно повторялась формулировка "обороноспособная демократия", за которой скрывается готовность правительственных структур противостоять попыткам дискредитации политической системы страны, предпринимаемым из-за рубежа.

Чего требует оппозиция для защиты выборов

Инициаторы резолюции предлагают в качестве мер по защите выборов от вмешательства извне, в частности, такие меры: инициировать систему "цифрового наблюдения" на выборах на уровне ЕС или ОБСЕ, которая поможет распознавать дезинформацию в интернете; создать межведомственную рабочую группу с участием представителей МИД, МВД и спецслужб; проверить  IT-системы, которые планируется использовать в ходе выборов, на устойчивость к кибератакам. Кроме этого, по мнению парламентариев, необходимо создать программу информирования партий и кандидатов о дезинформации и теориях заговоров и усилить информационную кампанию о надежности досрочного голосования по почте.

Смотрите также:

  • Бюллетень для голосования на выборах в бундестаг Германии, 24 сентября 2017 года

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    Близятся выборы в бундестаг

    24 сентября 2017 года состоятся выборы в бундестаг - немецкий парламент. Всего в выборах участвуют 34 партии. А как ведут агитацию главные "игроки"?

  • Предвыборный плакат ХДС, Ангела Меркель, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    ХДС: Патриотизм в тренде

    22 тысячи плакатов и 20 млн евро: таков размах кампании ХДС. А с учетом партнерской баварской партии ХСС на поддержку кандидатуры Ангелы Меркель потратят около 30 млн. Агитация ведется на фоне цветов национального флага. Среди тем, затрагиваемых партией - безопасность, семья и создание рабочих мест. Главный лозунг кампании (на фото) - "За Германию, в которой мы живем хорошо и с удовольствием".

  • Предвыборный плакат СДПГ, Мартин Шульц, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    СДПГ: В фокусе - простые граждане

    СДПГ ведет агитацию при помощи плакатов, на которых поднимаются темы образования, семьи, пенсий и неравенства при оплате труда. Кандитат в канцлеры Мартин Шульц (Martin Schulz) появился на билбордах только во второй половине кампании. Она обойдется партии в 24 миллиона евро. Перевод слогана на фото: "Будущему нужны новые идеи. И тот, кто их осуществит".

  • Предвыборный плакат СвДП, Кристиан Линднер, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    СвДП: Главное - Линднер

    Свободной демократической партии предвыборная кампания будет стоить более 5 миллионов евро, которые в первую очередь направлены на раскрутку ее лидера - Кристиана Линднера (Christian Lindner). "Давайте думать по-новому!" - под таким лозунгом партия, скорее всего, пройдет в бундестаг. Перевод надписи на плакате: "Нетерпеливость - это тоже добродетель".

  • Предвыборный плакат Союз-90/зеленые, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    "Поэтому - зеленые"

    "Союз-90"/"зеленые" в этот раз рекламирует себя, используя длинные афористичные фразы, написанные большими буквами (пример на фото: "Окружающая среда - это еще не всё. Но без окружающей среды всё - это ничто"). По затрагиваемым темам партия остается верной себе. "Поэтому - зеленые", - примерно так можно перевести ее главный слоган.

  • Предвыборнй плакат Альтернатива для Германии, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    АдГ: Противоречиво и скандально

    Основные дискуссии вызывают агитплакаты "Альтернативы для Германии". Эта партия ведет кампанию под лозунгом "Поверь в себя, Германия!" А еще она верит в себя - и тексты на плакатах правопопулистской АдГ призывают к размежеванию, особенно в случае ислама. Надпись на плакате: "Бурка? Мы - за бикини".

  • Предвыборный плакат Левой партии, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    Левая партия: Без лиц

    В этой превыборной кампании Левая партия отказалась от использования фотографий своих лидеров. Под лозунгом "Так мы больше не хотим" она говорит о доступных ценах на аренду жилья, более справедливых пенсиях и остановке экспорта оружия. Надпись на плакате: "Обложить миллионеров налогом; больше денег детсадам и школам".

  • Твиттер плакат партии Партия, выборы в бундестаг-2017

    Германия перед выборами: как агитировали партии

    "Партия": Как важно быть несерьезным

    Среди предвыборных требований партии под названием "Партия" - такие "важные" вещи, как остановка роста цен на пиво. Плакаты "Партии", в первую очередь, сатира. Ее кандидат на пост канцлера - шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). Облагороженная в переводе, но все равно не очень корректная надпись на фото: "Не делай глупостей со своим крестом [в бюллетене]!"

    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


Смотреть видео 18:45

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ (11.10.2018)  

Жесткий сигнал Путину: Меркель грозит Кремлю за хакерские атаки. DW Новости (13.05.2020)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи