Депутаты бундестага ФРГ вновь подверглись хакерской атаке

В Германии не менее семи депутатов бундестага и 31 депутат ландтагов (земельных парламентов) подверглись новой кибератаке, предположительно, из России. Соответствующие сообщения журнала Der Spiegel и телекомпании WDR в пятницу, 26 марта, подтвердили два эксперта в сфере кибербезопасности. При этом они отметили, что нынешние атаки не сравнимы с масштабной кибератакой на германский бундестаг в мае 2015 года, когда хакеры взломали компьютеры во многих депутатских кабинетах, в том числе в парламентском кабинете канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

По словам экспертов, нынешние кибератаки были нацелены преимущественно на частные электронные почтовые ящики парламентариев. "Это более легкая цель, чем IT-инфраструктура бундестага", - пояснил один из собеседников немецких СМИ. Пока неясно, удалось ли хакерам заполучить какие-либо данные. От атаки пострадали преимущественно депутаты от правящих партий ХДС, ХСС и СДПГ.

Представитель бундестага сказал, что пока нет никаких оснований полагать, что кибератака нанесла урон парламентской инфраструктуре. Все депутаты, подвергшиеся кибернападению, проинформированы о случившемся. Эксперты полагают, что за новой кибератакой стоит группировка Ghostwriter, предположительно, связанная с российской военной разведкой ГРУ.

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