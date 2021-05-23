Стратегическая дискуссия о России на саммите ЕС. Брюссель меняет курс?

После многочисленных задержек, в рамках саммита Евросоюза вечером в понедельник, 24 мая, наконец состоится стратегическая дискуссия о России. Чего от нее ожидать и какие вопросы будут обсуждаться на высшем уровне, узнала DW.

Зачем Евросоюз ведет стратегическую дискуссию об отношениях с РФ?

В чем состоит стратегическая дискуссия? В том, что Евросоюз пересмотрит все аспекты отношений с РФ и решит, в чем и как ему менять свой курс. В последний раз такой пересмотр провели еще в марте 2016 года. С тех пор политику Евросоюза в отношении России определяют так называемые пять основополагающих принципов. Основное влияние на их формулировку оказали агрессивные действия Москвы против Украины.

Шарль Мишель

В Брюсселе отмечают, что пересмотр отношений с тем или иным государством раз в пять лет - обычная практика ЕС. Но есть и другая причина. Кроме Украины, теперь отношения РФ и Евросоюза отягощает и ряд других событий. "Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как внутри государств-членов ЕС, так и за их пределами, последним из которых является так называемый список "недружественных государств" , - написал глава Совета ЕС Шарль Мишель в приглашении лидерам ЕС на саммит.

На саммите будет идти речь и о взрывах на складах боеприпасов в Чехии, в организации которых Прага обвинила российскую военную разведку. А с 2020 года внутренние дела в России стали одной из главных тем отношений с ЕС в связи с отравлением и уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального.

"Незаконные и провокационные действия России против ЕС"

Какими будут результаты стратегической дискуссии? В проекте коммюнике саммита, имеющегося в распоряжении DW, они состоят из двух коротких абзацев. "Европейский совет осуждает незаконные и провокационные действия России против ЕС, его государств-членов и за их пределами. Он подтверждает единство ЕС и солидарность перед лицом этих действий, а также поддержку восточных партнеров (ЕС. - Ред.)", - говорится в проекте. Под восточными партнерами в Евросоюзе подразумевают страны "Восточного партнерства": Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.

Во втором абзаце проекта говорится, что Совет ЕС "подтверждает свою приверженность" пяти основополагающим принципам. А также дает задание Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю подготовить отчет об отношениях с Россией к следующему саммиту Евросоюза 24-25 июня.

Дискуссия о России потребует не одного саммита ЕС

Это только проект и окончательный текст может отличаться. Впрочем, лидеры стран ЕС на своих встречах почти всегда утверждают черновики своих коммюнике без значительных изменений. Не все внутри Евросоюза довольны формулировками, которые содержит проект. Дипломат одного из государств-членов ЕС так прокомментировал их корреспонденту DW: "Очень туманно, не отображает реальность вызова, который Россия представляет для ЕС".

Жозеп Боррель

Почему же проект коммюнике саммита так мало говорит о России, хотя запланирована "стратегическая дискуссия"? Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил DW, что для отношений с Россией одного обсуждения, даже на уровне президентов и премьеров, недостаточно: "Мы верим, что такие отношения - с Россией, но мы также видели это и в случае с Турцией, - не ограничиваются одним обсуждением. Это стратегические отношения". Как известно, во второй половине 2020 года лидеры ЕС обсуждали Турцию на пяти своих встречах, прежде чем дали задание Еврокомиссии и Боррелю подготовить отчет.

Дипломат другого государства ЕС отмечает, что была и другая возможность - вначале составить отчет, после чего обсудить его на саммите. Но, по словам собеседника DW, избрали другой путь: сначала провести дискуссию о том, "какие главные элементы мы хотим увидеть в отчете", а потом продолжить дискуссию уже на основании отчета.

Дипломат допускает, что стратегическая дискуссия о России не закончится на июньском саммите, а может потребовать дополнительных заседаний. При этом он заверяет, что обсуждение вечером 24 мая будет полноценным - выступят президенты или премьеры всех 27 государств ЕС. "Я рассматриваю это как начало очень нужной и очень своевременной дискуссии", - подытоживает дипломат. Еще один дипломат говорит, что основная цель дискуссии - найти такую стратегию, при которой Евросоюз не ограничивался бы лишь реагированием на действия России.

ЕС подтвердит пять принципов политики в отношении РФ

В чем цель стратегической дискуссии о России? По словам чиновника Евросоюза, в том, чтобы найти баланс между позициями разных государств ЕС. "Наш интерес состоит в стабильных и безопасных отношениях с Россией. Дискуссия же нужна для того, чтобы найти средства, как этого достичь", - поясняет источник DW. Он подчеркивает, что хотя пять основополагающих принципов не являются чем-то новым, но они "до сих пор актуальны".

Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

По его словам, никто из представителей лидеров всех 27 стран ЕС во время подготовки саммита не ставил под сомнение пять принципов. Напомним, в чем они состоят. Первый говорит, что ключевым условием изменения отношения ЕС к России является имплементация минских соглашений. Второй указывает на намерение Евросоюза углублять отношения со странами "Восточного партнерства". Третий отмечает необходимость усиливать устойчивость ЕС, например, к гибридным угрозам. Согласно четвертому, Евросоюз поддерживает контакты с РФ по вопросам, представляющим для него интерес. Наконец, пятый принцип говорит о необходимости поддержки гражданского общества в России и углублении контактов между людьми в ЕС и РФ.

Отложенная дискуссия об отношениях ЕС-Россия

Стратегическое обсуждение России в ЕС планировали еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его несколько раз откладывали. В последний раз - в марте этого года, когда из-за роста заболеваний COVID-19 саммит ЕС перевели в виртуальный формат . И хотя Россию на нем упоминали, но саму стратегическую дискуссию перенесли - дело в том, что важные и сложные темы, за исключением касающихся ковида, лидеры ЕС обсуждают только на физических встречах.

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