В список "недружественных" стран в РФ вошли только США и Чехия

Правительство России утвердило список "недружественных" иностранных государств. В опубликованном в пятницу, 14 мая, на официальном портале правовой информации распоряжении правительства РФ числятся только две страны - Соединенные Штаты и Чехия.

Как следует из документа, дипломатическая миссия Чехии вправе принимать на работу 19 находящихся в России человек, посольство США - ни одного.

Указ Путина о "недружественных" странах

Тем самым российское правительство исполнило указ президента РФ Владимира Путина в отношении иностранных государств, совершающих "недружественные действия". 23 апреля Путин ограничил возможности дипмиссий этих стран нанимать на работу находящихся на территории России людей. При этом речь не идет о гражданах данных государств, которые прибыли в РФ в статусе сотрудников посольств.

Газета "Известия" в конце апреля сообщала, что в список "недружественных" государств могут быть внесены Австралия, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Польша, США, Чехия, Украина и Эстония.

Дипломатический конфликт

Дипломатический конфликт России с США и несколькими странами Европы обострился несколько недель назад. 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в связи с данными о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В ответ РФ объявила о выдворении 20 сотрудников чешской дипмиссии.

15 апреля США ужесточили санкции в отношении Кремля, в том числе выслали десять российских дипломатов. В качестве ответной меры МИД РФ заявил о высылке 10 сотрудников посольства Соединенных Штатов.

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