Весеннее противостояние России и Запада: дипломатов высылают домой

В России в соответствии с указом президента Владимира Путина в ближайшее время должен появится список недружественных иностранных государств. Как сообщила во вторник, 27 апреля, газета "Известия", в него могут попасть 10 стран - Австралия, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Польша, США, Чехия, Украина и Эстония. Этот указ стал реакцией Кремля на последнее обострение дипломатического противостояния России и стран Запада.

За четыре месяца 2021 года около полутора сотен дипломатических сотрудников России, ряда европейских стран и США были вынуждены покинуть страны, в которых были аккредитованы. DW подводит предварительные итоги крупного весеннего дипломатического обострения.

Высылка российских дипломатов из Чехии

Регулярные взаимные высылки дипломатов давно стали одним из инструментов внешней политики, с помощью которого то или иное государство доводит до своих партнеров недовольство их деятельностью. Более того, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, государство пребывания может в любое время уведомить любую страну, что какой-либо из членов дипломатического персонала ее представительства является персоной нон грата и его дальнейшая работа нежелательна.

Решение это даже необязательно мотивировать, хотя чаще всего причиной высылки дипломатов становятся подозрение в том, что под прикрытием дипломатического иммунитета действует сотрудник разведки, а также совершение дипломатом уголовного преступления. Во втором случае дипломатический паспорт не позволяет привлечь его к ответственности в стране пребывания.

Андрей Бабиш

Обычно аккредитующая страна довольно быстро отвечает зеркально, высылая паритетное количество дипсотрудников, и конфликт на этом считается исчерпанным. Однако ход противостояния между Прагой и Москвой, вспыхнувшего во второй половине апреля, позволяет говорить о настоящей дипломатической войне, в которую постепенно втягиваются и другие страны Европы.

17 апреля глава правительства Чехии Андрей Бабиш и тогдашний министр иностранных дел страны Ян Гамачек объявили о том, что 18 российских дипломатов, идентифицированных Прагой как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки РФ (СВР), должны в течение 48 часов покинуть страну. По словам премьера, чешские спецслужбы предоставили ему неоспоримые доказательства причастности российской разведки к масштабному взрыву на военных складах в деревне Врбетице 16 октября 2014 года. В результате инцидента были уничтожены более 50 тонн боеприпасов, два человека погибли.

Люди, называющие себя Петровым и Бошировым, дают интервью после покушения на Скрипалей

Одновременно чешская полиция заявила, что разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов (включая российские удостоверения личности на имя Александра Петрова и Руслана Боширова), которые находились на территории страны с 11 по 16 октября по подложным документам граждан Молдавии и Таджикистана. По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова - Анатолий Чепига и Александр Мишкин, и они являются сотрудниками ГРУ, разыскиваемыми в Великобритании по подозрению в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей веществом из группы "Новичок".

Москва наносит ответный удар

В России отвергли все обвинения в причастности к взрыву в Врбетице. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - так прокомментировала решение чешских властей официальный представитель МИД России Мария Захарова. А глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Чехия следует "русофобскому курсу Вашингтона", который двумя днями ранее, 15 апреля, объявил о высылке 10 российских дипломатов, что стало частью новых санкции в отношении Москвы, введенных администрацией президента Байдена в ответ на вмешательство в выборы в США и кибератаки.

МИД России

Далее конфронтация пошла по нарастающей. Уже 18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии в РФ персонами нон грата, сообщив, что они должны покинуть Россию в течение суток. Этот шаг фактически парализовал работу чешского диппредставительства, в котором осталось всего пять дипломатов. Попутно Москва запретила посольствам Чехии и США нанимать граждан РФ на работу, лишив ее тех россиян, которые таковую имели.

Число дипломатов приведут к паритету

Три дня спустя уже новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек в ультимативной форме потребовал от России в течение суток вернуть всех высланных чешских дипломатов на их прежние места, пригрозив в противном случае привести штаты посольств в Праге и Москве к паритету по числу сотрудников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ответ МИД России был ожидаем. Мария Захарова обвинила чешских политиков в стремлении сделать "Кафку былью", предложив оставить ультимативный тон для общения внутри НАТО. И уже 22 апреля Кулганек заявил, что 63 сотрудника посольства России в Праге вместе с семьями должны покинуть Чехию до мая. "В Москве у нас семь дипломатов и двадцать пять административно-технических сотрудников. Столько же будет и российских сотрудников посольства в Праге", - отметил глава чешской дипломатии.

Таким образом, по данным "Коммерсанта", в общей сложности за прошлую неделю из посольства РФ в Чехии были высланы 35 дипломатов и 46 административно-технических работников, а посольство Чехии в РФ лишилось 16 дипломатов, 4 сотрудников административно-технического персонала и 91 сотрудника из числа россиян.

ЕС и НАТО поддержали Прагу

На фоне дипломатического противостояния с Россией Чехия призвала ее партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с Прагой выслать "российских разведчиков из посольств в их странах". Этот призыв был услышан, но пока не везде. С 22 по 26 апреля о высылке дипломатов из РФ объявили Словакия (3 сотрудника), Литва (2 человека), Латвия и Эстония - по одному диппредставителю.

Первые четыре месяца 2021 года ознаменовались дипломатическим противостояние России не только с Чехией и США. По разным причинам и в разное время из России были высланы сотрудники посольств Албании, Болгарии, Италии, Германии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии. И, как обычно бывает в таких случаях, эти акции не были односторонними.

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