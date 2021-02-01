 Комментарий: Визит Борреля в Москву - дипломатическое поражение ЕС | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 06.02.2021

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Мнения

Комментарий: Визит Борреля в Москву - дипломатическое поражение ЕС

Москва демонстративно оттолкнула протянутую руку Брюсселя. Поездка в РФ главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, казалось бы, знаменует низшую точку в двусторонних отношениях. Но это еще не предел, считает Кристиан Триппе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД России Сергей Лавров

Жозеп Боррель и Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве

Попытку восстановить нормальные отношения между ЕС и Российской Федерацией можно считать провалом, у которого будут долгосрочные последствия. Ведь только так и можно оценить итоги встречи между верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их совместная пресс-конференция превратилась в наглядный пример самонадеянности и поражения. Боррель временами выглядел плохо подготовленным школьником, которого поставили в угол. Сергей Лавров известен своей неуступчивостью по отношению к партнерам по переговорам, но на этот раз он лишил Борреля даже политического достоинства.

Christian Trippe Leiter Hauptabteilung Osteuropa

ЕС "ненадежен"; страны ЕС, такие как Германия и Франция, ведут себя "высокомерно" по отношению к России и отказываются предоставить важную информацию, необходимую для прояснения случившегося с Навальным; решения испанских судов в отношении каталонских сепаратистов политически мотивированы. Это всего лишь часть того потока обвинений и лжи, который Лавров обрушил на Борреля. В ответ на это Боррель ничего не ответил. Он пытался оставаться дружелюбным, в то время как эскапады Лаврова, возможно, удалось бы остановить лишь хорошо контролируемой вспышкой гнева.

Миссия Борреля провалилась

Пока оба партнера на пресс-конференции исполняли свои партии в этом печальном представлении, возглавляемый Лавровым МИД поставил финальную точку в череде оскорблений. Трех дипломатов стран ЕС высылают из России якобы за участие в протестах против задержания и осуждения Навального. Страны, которых это коснулось, - Германия, Польша и Швеция - решительно отвергают обвинения, а Боррель наконец-то официально выразил свой протест, присоединив его к протоколу встречи.

Таким образом, самое позднее в пятницу, 5 февраля, стало ясно, что миссия Борреля  провалилась. Но на тот момент главному дипломату Евросоюза предстояло пробыть в Москве еще несколько часов. И он должен был что-то сделать: встретиться с представителями лагеря Навального или хотя бы попытаться исправить положение на встрече с российской общественностью. В конце концов, он просто мог улететь раньше, и это преждевременное завершение визита, безусловно, стало бы сигналом.

Дальнейшие санкции ЕС неизбежны

Еще до дипломатического нисхождения в преисподнюю Борреля многие скептически настроенные дипломаты задавали вопрос, чего вообще можно достичь подобной поездкой, и не является ли приговор Навальному достаточным основанием для ее отмены. В ответ обеспокоенные наблюдатели напоминали, что преимущество - на стороне руководства Кремля, что у Борреля нет никаких рычагов влияния и поэтому существует опасность, что ему устроят показательную порку. К сожалению, оказалось, что они кругом были правы. Сейчас ЕС столкнулся, пожалуй, с самым крупным поражением в своей еще молодой истории дипломатии.

Это не может и не останется без последствий, когда ЕС через несколько недель будет коренным образом пересматривать свою стратегию по отношению к России. Так или иначе, Кремль определенно не хочет отношений с Евросоюзом, основанных на принципах справедливости и равенства. Поэтому из чистого самоуважения ЕС придется ограничиться тем, что не подвергается сомнению и чего хотят обе стороны: торговлей, поставками энергоносителей, мерами по сдерживанию пандемии, контактами с гражданским обществом. Это, конечно, не пустяк, но, далеко не то, что было бы возможно.

Руку, которую Боррель столь явно протянул Москве, та так же демонстративно оттолкнула. Правительства некоторых стран ЕС поначалу проявили нерешительность, когда рассматривался вопрос о введении новых санкций  против России в связи с несправедливым судебным приговором Навальному. Теперь, когда Боррель возвращается из Москвы оскорбленным и с пустыми руками, дальнейшие санкции  неизбежны. А значит, предел еще не достигнут.

Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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