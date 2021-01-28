Жозеп Боррель во время визита в РФ обсудит задержание Навального

Заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Россию. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

По ее данным, визит продлится с 4 по 6 февраля и станет первым для верховного представителя ЕС по иностранным делам с 2017 года.

"Визит предоставит возможность провести дискуссии широкого профиля" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими представителями российской стороны в преддверии запланированной на март стратегической дискуссии Евросовета об отношениях между ЕС и Россией, указали в EEAS.

В повестке дня - задержание Навального и ядерная сделка с Ираном

Глава европейской дипломатии обсудит "действия России в Украине и в соседних странах", важность дальнейшего выполнения ядерной сделки с Ираном, глобальный ответ на пандемию, а также проблему изменения климата.

"В его повестке дня будут также вопросы, касающиеся недавнего отравления, задержания и ареста оппозиционного политика Алексея Навального, а также обеспокоенность в связи с основными свободами и правами человека в России - в более широком плане", - подчеркнули в европейском внешнеполитическом ведомстве.

Стратегический пересмотр отношений с Россией

Ранее Боррель говорил, что визит РФ станет хорошей возможностью "донести четкие послания о нынешней ситуации". "Мы будем обсуждать все вопросы, и Навального тоже", - отметил он, отказавшись, однако, отвечать на вопрос, будет ли он требовать встречи с оппозиционером. "Но, конечно же, я был бы очень счастлив увидеть господина Навального", - добавил он.

Главная же причина поездки Борреля - намерение ЕС провести стратегический пересмотр всех отношений с Россией. Займутся этим главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите на 25-26 марта. Жозеп Боррель, в частности, выразил уверенность, что ему следует обсудить отношения ЕС и России с Лавровым перед тем, как этим вопросом займутся лидеры стран Евросоюза.

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