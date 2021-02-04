Боррель сообщил Лаврову позицию ЕС по Навальному

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву донес до своего российского коллеги Сергея Лаврова позицию ЕС по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление Боррель сделал в пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции в российской столице.
"Я передал министру Лаврову нашу глубокую озабоченность и нашу просьбу о его (Навального. - Ред.) освобождении и о начале расследования из-за его отравления", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Боррель добавил, что ЕС уважает российский суверенитет, однако указал при этом, что Москва "связана принципами верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод, которые важны как для ЕС, так и для России".
Боррель: Брюссель и Москва рассматривают друг друга "больше как конкурентов"
"Необходимо признать, что за последние годы наши отношения было отмечены существенными разногласиями, отсутствием взаимного доверия", - подчеркнул дипломат, пояснив, что на данном этапе Брюссель и Москва рассматривают друг друга "больше как конкурентов, как соперников, чем как партнеров".
Ранее ряд экспертов отмечал, что главная причина поездки Борреля в Москву - намерение ЕС провести стратегический пересмотр всего спектра отношений с РФ. Заняться этим главы государств и правительств стран Евросоюза могут уже на саммите на 25-26 марта.
Выступая перед журналистами, верховный представитель ЕС подчеркнул, что пока ни одна страна - член Евросоюза не внесла предложений о новых санкциях в отношении России в свете ситуации с Навальным. Однако, по его словам, обсуждение будет продолжено на Совете министров иностранных дел, а также в ходе саммита в марте. "Мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", - подтвердил он.
Вместе с тем европейский дипломат признал, что - несмотря на нахождение двустороннего взаимодействия "в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального", - создавать между странами "стену молчания - не выход".
Лавров сетует на "отсутствие нормальности" в отношениях с ЕС
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отрывая переговоры со своим европейским коллегой, в свою очередь, также отметил, что главная проблема - "отсутствие нормальности" в отношениях между Россией и Евросоюзом. По мнению российского министра иностранных дел, "это - нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому".
К возможным санкциям Брюсселя в отношении России в связи с ситуацией вокруг Навального в Москве относятся как ко внутреннему делу Евросоюза. В РФ считают, что ЕС все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим, по мнению Москвы, легитимного основания. На данном этапе Россия "свою жизнь выстраивает, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером", - подчеркнул Лавров.
В Брюсселе надеются на сертификацию вакцины из РФ
Отдельно собеседники коснулись ситуации с пандемией и завершения испытаний российской вакцины "Спутник V". Боррель выразил надежду на то, что препарат будет сертифицирован в Евросоюзе. Верховный представитель также добавил, что другие аспекты двусторонних взаимоотношений участники переговоров обсудят в ходе дальнейшего общения после пресс-конференции.
Ранее в Европейской службе внешних связей (EEAS) говорили, что визит Жозепа Борреля в Россию продлится с 4 по 6 февраля. Это - первая поездка для верховного представителя ЕС по иностранным делам в РФ с 2017 года.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль