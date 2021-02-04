 Боррель сообщил Лаврову позицию ЕС по Навальному | Новости из Германии о Европе | DW | 05.02.2021

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Европа

Боррель сообщил Лаврову позицию ЕС по Навальному

По словам главы европейской дипломатии, в беседе с министром иностранных дел РФ он настаивал на освобождении Навального и начале расследования его отравления.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель (фото из архива)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву донес до своего российского коллеги Сергея Лаврова позицию ЕС по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление Боррель сделал в пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции в российской столице.

"Я передал министру Лаврову нашу глубокую озабоченность и нашу просьбу о его (Навального. - Ред.) освобождении и о начале расследования из-за его отравления", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что ЕС уважает российский суверенитет, однако указал при этом, что Москва "связана принципами верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод, которые важны как для ЕС, так и для России".

Боррель: Брюссель и Москва рассматривают друг друга "больше как конкурентов"

"Необходимо признать, что за последние годы наши отношения было отмечены существенными разногласиями, отсутствием взаимного доверия", - подчеркнул дипломат, пояснив, что на данном этапе Брюссель и Москва рассматривают друг друга "больше как конкурентов, как соперников, чем как партнеров".

Ранее ряд экспертов отмечал, что главная причина поездки Борреля в Москву - намерение ЕС провести стратегический пересмотр всего спектра отношений с РФ. Заняться этим главы государств и правительств стран Евросоюза могут уже на саммите на 25-26 марта. 

Выступая перед журналистами, верховный представитель ЕС подчеркнул, что пока ни одна страна - член Евросоюза не внесла предложений о новых санкциях в отношении России в свете ситуации с Навальным. Однако, по его словам, обсуждение будет продолжено на Совете министров иностранных дел, а также в ходе саммита в марте. "Мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", - подтвердил он.

Вместе с тем европейский дипломат признал, что - несмотря на нахождение двустороннего взаимодействия "в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального", - создавать между странами "стену молчания - не выход".

Лавров сетует на "отсутствие нормальности" в отношениях с ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отрывая переговоры со своим европейским коллегой, в свою очередь, также отметил, что главная проблема - "отсутствие нормальности" в отношениях между Россией и Евросоюзом. По мнению российского министра иностранных дел, "это - нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому".

К возможным санкциям Брюсселя в отношении России в связи с ситуацией вокруг Навального в Москве относятся как ко внутреннему делу Евросоюза. В РФ считают, что ЕС все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим, по мнению Москвы, легитимного основания. На данном этапе Россия "свою жизнь выстраивает, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером", - подчеркнул Лавров.

В Брюсселе надеются на сертификацию вакцины из РФ

Отдельно собеседники коснулись ситуации с пандемией и завершения испытаний российской вакцины "Спутник V". Боррель выразил надежду на то, что препарат будет сертифицирован в Евросоюзе. Верховный представитель также добавил, что другие аспекты двусторонних взаимоотношений участники переговоров обсудят в ходе дальнейшего общения после пресс-конференции.

Ранее в Европейской службе внешних связей (EEAS) говорили, что визит Жозепа Борреля в Россию продлится с 4 по 6 февраля. Это - первая поездка для верховного представителя ЕС по иностранным делам в РФ с 2017 года.

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    Автор: Илья Коваль


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