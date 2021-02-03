 Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2021

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Германия

Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального

ЕС не может мириться с тем, что Россия в случае с Навальным попирает права человека, подчеркнул Александер Ламбсдорфф. Он призвал главу европейской дипломатии напомнить Москве об угрозе санкций.

Зампред фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф

Зампред фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф

Эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в ходе визита в Москву донести до российского руководства "ясное послание из Брюсселя". "Евросоюз не может мириться с тем, что Россия своими действиями против Навального попирает закрепленные в российской Конституции человеческие и гражданские права и нарушает нормы международного права", - сказал он в интервью агентству dpa, обнародованном в пятницу, 5 февраля.

"Жестокие действия против демонстрантов должны быть незамедлительно прекращены. В противном случае, сохранится угроза расширения санкций ЕС в отношении конкретных лиц", - подчеркнул Ламбсдорфф. Он призвал Борреля встретиться в Москве не только с членами российского руководства, но и со сторонниками Алексея Навального и представителями мирной оппозиции и тем самым поддержать соревновательность в российской политике.

Перспектива ужесточения санкций

Жозеп Боррель 5 февраля встречается в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу за почти четыре года. В ходе уже давно запланированной встречи с Лавровым Боррель намерен вновь потребовать освобождения Навального. Если он, как ожидается, не получит от Москвы удовлетворительного ответа, то в скором времени ЕС, по всей видимости поднимет вопрос о расширении санкций против России.

Алексей Навальный 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". Арест Навального и вынесение ему обвинительного приговора спровоцировали массовые протесты по всей России.

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  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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