Немецкий политик призвал Борреля вступиться за Навального

Эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в ходе визита в Москву донести до российского руководства "ясное послание из Брюсселя". "Евросоюз не может мириться с тем, что Россия своими действиями против Навального попирает закрепленные в российской Конституции человеческие и гражданские права и нарушает нормы международного права", - сказал он в интервью агентству dpa, обнародованном в пятницу, 5 февраля.

"Жестокие действия против демонстрантов должны быть незамедлительно прекращены. В противном случае, сохранится угроза расширения санкций ЕС в отношении конкретных лиц", - подчеркнул Ламбсдорфф. Он призвал Борреля встретиться в Москве не только с членами российского руководства, но и со сторонниками Алексея Навального и представителями мирной оппозиции и тем самым поддержать соревновательность в российской политике.

Перспектива ужесточения санкций

Жозеп Боррель 5 февраля встречается в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу за почти четыре года. В ходе уже давно запланированной встречи с Лавровым Боррель намерен вновь потребовать освобождения Навального. Если он, как ожидается, не получит от Москвы удовлетворительного ответа, то в скором времени ЕС, по всей видимости поднимет вопрос о расширении санкций против России.

Алексей Навальный 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". Арест Навального и вынесение ему обвинительного приговора спровоцировали массовые протесты по всей России.

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