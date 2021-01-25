 Глава дипломатии ЕС Боррель обсудит в ходе визита в Москву протесты в России | Новости из Германии о Европе | DW | 01.02.2021

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Европа

Глава дипломатии ЕС Боррель обсудит в ходе визита в Москву протесты в России

Протесты в поддержку Алексея Навального станут темой переговоров Жозепа Борреля с российской стороной, заявил его представитель.

Протесты в Санкт-Петербурге 31 января

Протесты в Санкт-Петербурге 31 января

Одной из тем визита верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Москву 4 февраля станут массовые протесты сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель Борреля Петер Стано в понедельник, 1 февраля.

"Непрекращающиеся задержания и применение насилия в отношении людей, которые, по сути, пытаются, выразить свою политическую позицию, неприемлемо", - приводит слова Стано информагентство AFP. Он назвал это "одной из тем, которые должны быть подняты" на переговорах с российской стороной и "которые хочет затронуть" глава дипломатии ЕС.

"Что касается господина Навального, то мы, конечно, поддерживаем связь с его командой, чтобы понять, какие есть возможности для проведения такой встречи", - продолжил Стано, не уточнив подробностей.

23 и 31 января по всей России прошли многотысячные акции протеста

23 января по всей России прошли первые массовые акции протеста против ареста Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом типа "Новичок". Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. По данным оппозиции, в протестах приняли участие до 160 тысяч человек.

31 января в Москве и многих других городах России вновь прошли акции в поддержку Навального, на которых были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 - в Москве.

Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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